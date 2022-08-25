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Через обстріли рашистів знеструмлено Запорізьку АЕС

заес

За інформацією експлуатуючої організації ДП НАЕК "Енергоатом" 25 серпня о 12:12 в результаті бойових дій в районі розміщення Запорізької АЕС відбулось відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Про це повідомив у телеграм-каналі мер "Енергодару" Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок цієї події:

▪️енергоблок № 5 ВП "Запорізька АЕС" відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту;
▪️енергоблок № 6 ВП "Запорізька АЕС" був переведений на живлення власних потреб.

О 12:29, після відновлення працездатності повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська", енергоблок № 6 ВП "Запорізька АЕС" було підключено до мережі.

О 14:14, відбулось повторне відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Внаслідок цієї події енергоблок №6 ВП "Запорізька АЕС" відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту.

Знеструмлення енергоблоку №6 "Запорізької АЕС" підтверджує також Держінспекція ядерного регулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія МАГАТЕ може прибути на Запорізьку АЕС за кілька днів, - Гроссі

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Також читайте: Нам пропонували, щоб представники МАГАТЕ їхали на Запорізьку АЕС з окупованого Криму, - Зеленський

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Автор: 

обстріл (28228) електроенергія (6176) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+26
Ублюдки!
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25.08.2022 16:09
+23
скопичений
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25.08.2022 16:14
+21
Вчора засідали ООН і що та нічого от і все
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25.08.2022 16:12
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Ублюдки!
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25.08.2022 16:09 Відповісти
Кацапи розуміють що якщо бабах, то всім фініш, але як гопота бере на понт. А імпотентне ООН тільки занепокоюється вкотре.
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25.08.2022 16:59 Відповісти
імпотентне ООН тільки про відправку зерна з України переймається..
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25.08.2022 20:03 Відповісти
Павел, іди на@ уй і не базікай , бо й тобі хана
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25.08.2022 17:27 Відповісти
Для них немає слів, навіть самих брудних не достатньо !!!!(((((
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25.08.2022 23:36 Відповісти
так что такое "хороший русский"?
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25.08.2022 16:09 Відповісти
скопичений
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25.08.2022 16:14 Відповісти
Ну от станція і зупинилась.
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25.08.2022 16:09 Відповісти
не факт...
в ядерном реакторе процесс продолжается... и выделяется огромное кол-во тепловой энергии...
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25.08.2022 16:41 Відповісти
А оце вже дуже небезпечно...
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25.08.2022 16:09 Відповісти
Эти ****** российские доиграются со своими провокациями.
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25.08.2022 16:10 Відповісти
Вчора засідали ООН і що та нічого от і все
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25.08.2022 16:12 Відповісти
Цю станцію треба було давно відключити через небезпеку вибуху.
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25.08.2022 16:12 Відповісти
Небезgека при відключені в нештатному режимі небезпечніша, ніж робоча.
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25.08.2022 16:17 Відповісти
Одічалим можна робити все, ООН їм дозволяє.
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25.08.2022 16:21 Відповісти
КОМУ треба?
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25.08.2022 16:25 Відповісти
от кремлевского шизофреника ожидать умышленного подрыва станции большая вероятность и то что ***** пожертвует своими военнослужащими которые находятся в зоне поражения от взрыва АС для него это биомусор не говоря о гржданах Украины которые там прживают ...
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25.08.2022 16:17 Відповісти
Мокшане, угомонитесь. От отключения света войны не выигрываются, можете даже не пытаться.
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25.08.2022 16:20 Відповісти
а у них в аулах и дяревнях так... свет пропал - жизнь стала...
поэтому им с уровнем развития прошлого века атомная энергетика не понятна и не опасна
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25.08.2022 16:44 Відповісти
Проблеми від відключення електроенергії просто катастрофічні. Не думаю що усі українські лікарі зараз мають аварійні системи постачання електроенергії... Як робити операції...
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25.08.2022 18:58 Відповісти
Як справи в Гроссі?
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25.08.2022 16:20 Відповісти
Напминаю, что в пределах досягаемости Украины есть Курская АЭС и Ростовская АЭС. Мокшанам рекомендую начать лумать своим поленом, которое у них вместо головы
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25.08.2022 16:22 Відповісти
Досягаемости ЧЕМ? Волшебными палками? Видосиками Зели? Пустозвонством Арестовича?
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25.08.2022 16:26 Відповісти
Сигаретами
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27.08.2022 12:47 Відповісти
Попий водички й заспокійся, від обстрілу звичайними ************ реактору АЕС нічого не буде.
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25.08.2022 17:10 Відповісти
Ну всего лишь выброс радиоактивного облака, это же нормально, ну да
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27.08.2022 12:48 Відповісти
Не сци, засранцю! https://uainfo.org/blognews/1659969607-esilevskiy-yaderniy-shantazh-u-bud-yakiy-formi-tse-vkray.html
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27.08.2022 14:15 Відповісти
Им этого не понять. У них полено вместо головы. "Засцянцю"
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29.08.2022 12:58 Відповісти
Ну, якщо у тебе не поліно, то чого ти бздиш? Ти бачиш, що керівники Штатів і Європи не ведуться на шантаж, бо їх фахівці проінформували? То й ти спи собі спокійно й памперси можеш не надівати.
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29.08.2022 16:09 Відповісти
кто там будет о чём-то думать.. пуйло прикажет им сдохнуть и они покорно сдохнут, без ропота и писка, перед этим не забыв стать на колени..
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25.08.2022 20:08 Відповісти
Вчера ООН показали какие они импотенты так ничего существенного и не сделав вот рашисты и пошли дальше
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25.08.2022 16:29 Відповісти
Эту станцию давно нужно было отключить она же может взорваться.То что не буде света хватать -это война и надо смириться она еще долго будет идти
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25.08.2022 16:31 Відповісти
Нічого там не вибухне. Це не той реактор, що був на Чорнобильській АЕС, та й системи безпеки після 1986 року посилили багатократно.
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25.08.2022 17:12 Відповісти
ты с квартала-96...?
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25.08.2022 16:34 Відповісти
до свидания свиноцабачий гандон...
какие вы тупорылые...
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25.08.2022 16:46 Відповісти
что там магате? как им спится или зачем они вообще нужны...
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25.08.2022 16:35 Відповісти
а они сказали шо может быть даже до 5 сентября если ветер будет попутный посетят возможно..
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25.08.2022 16:45 Відповісти
Якшо останній блок перестане працювати і не буде живлення ззовні, то привіт запорізька Фукусіма.
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25.08.2022 16:44 Відповісти
Пора запускати в дію 5 Статтю НАТО
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25.08.2022 16:45 Відповісти
Справді, вже давно час прийшов...
Дочекається НАТО коли вибухне!
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25.08.2022 17:25 Відповісти
якшо я правильно розумію, то там такого великого вибуху не буде. Просто вода всередині першого контуру нагріється так, шо порве труби і вся та радіоактивна гидота розіллється по околицях. А паливо нагріється так, що розплавиться і зробе дірку знизу реактора https://en.wikipedia.org/wiki/Elephant%27s_Foot_(Chernobyl) Слонова нога (англ).
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25.08.2022 17:29 Відповісти
Ви вірно зрозуміли, продовжуйте цю думку далі...
Через скільки годин, пролунає вибух?
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25.08.2022 17:44 Відповісти
Залежить від багатьох чинників. Якщо зможуть забезпечити насоси електрикою, може якимись мобільними генераторами, або якимось іншим чином забезпечать охолодження, то нічого не буде.

11 березня

https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 11 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%95%D0%A1-1 Першій Фукусімській АЕС три робочі енергоблоки були зупинені дією аварійного захисту, проте було перервано електропостачання (у тому числі від резервних дизельних електростанцій), необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактораhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-22 [22] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-23 [23] .

12 березня

О 7:00 було оголошено евакуацію населення з 10-кілометрової зони навколо АЕСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-24 [24] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-25 [25] .

О 15:36 стався вибух на першому енергоблоці АЕС,

Так шо якшо буде як на Фукусімі, то десь через день.
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25.08.2022 17:57 Відповісти
Куда запускати?
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25.08.2022 17:27 Відповісти
Склалася небезпечна ситуація на ЗАЕС , так як кацапи вирішили шантажувати цим весь світ для того , щоби наша краіна капітулювала !

Кацапи , капітулюватимете ви , а не Украіна , запам'ятайте виродки 😠
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25.08.2022 17:30 Відповісти
ото вчора побазікали в ООН, та й розійшлися. Москалі бачуть шо таке діло - мона й далі лупашити.
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25.08.2022 17:33 Відповісти
Все це подібне на перепідключення АЕС до рашистської енергосистеми
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25.08.2022 17:41 Відповісти
Ці паскуди хочуть Чорнобиль повторити. Там теж відключали АЕС від мережі.
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25.08.2022 17:50 Відповісти
Пам'ятаєте питання:" А як трапилось,що захопили Херсонщіну?"Відповідь:"Проє₴@&и."Так от на питання,що з ЗАЄС?Має бути відповідь:"Проє₴@&и.Рашисти переключили її на Крим."Приблизно так.Не вірите.Почуєте це через пару,трійку днів.
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25.08.2022 17:55 Відповісти
Тобто перебили останню лінію електроенергії? ЗАЕС зараз працює на генераторах?
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25.08.2022 18:13 Відповісти
Ну вот. Еще одно "это технически невозможно" стало очень даже возможно. ЗАЭС улетает в кацапскую энергосистему. Но ничего, Резников анонсировал хорошие новости к концу года, так что ждём.
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25.08.2022 18:18 Відповісти
потрібно знеструмити курську аес або нововоронежську, щоб падлюки знали, що на кожну їхню витівку буде зеркальна відповідь
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25.08.2022 18:23 Відповісти
Два роки тому всі стали спеціалістами-вірусологами, нещодавно- військовими стратегами, а зараз- "спецами" в сфері безпеки атомної енергетики...Що самі працівники ЗАЕС, що вони роблять? Пишуть звернення, засилають гонців у всі інстанції, дають роз'яснення?
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25.08.2022 19:58 Відповісти
Тупые потому что.Свет и радиационный фон нормальный и так.Они предпочитают становиться калеками и погибать в подвалах кативень, а не давать вам разъяснений и не бегать по киевским кабинетам.
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25.08.2022 22:02 Відповісти
Час вийшов! Пора "мочити" фюрера...
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25.08.2022 21:37 Відповісти
И шо теперь, прощай ЗАЭС? Кацапы её на Крым переподключат?
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25.08.2022 23:04 Відповісти
 
 