Через обстріли рашистів знеструмлено Запорізьку АЕС

За інформацією експлуатуючої організації ДП НАЕК "Енергоатом" 25 серпня о 12:12 в результаті бойових дій в районі розміщення Запорізької АЕС відбулось відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Про це повідомив у телеграм-каналі мер "Енергодару" Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок цієї події:

▪️енергоблок № 5 ВП "Запорізька АЕС" відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту;

▪️енергоблок № 6 ВП "Запорізька АЕС" був переведений на живлення власних потреб.

О 12:29, після відновлення працездатності повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська", енергоблок № 6 ВП "Запорізька АЕС" було підключено до мережі.

О 14:14, відбулось повторне відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Внаслідок цієї події енергоблок №6 ВП "Запорізька АЕС" відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту.

Знеструмлення енергоблоку №6 "Запорізької АЕС" підтверджує також Держінспекція ядерного регулювання.

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Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

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Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.