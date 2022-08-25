Через обстріли рашистів знеструмлено Запорізьку АЕС
За інформацією експлуатуючої організації ДП НАЕК "Енергоатом" 25 серпня о 12:12 в результаті бойових дій в районі розміщення Запорізької АЕС відбулось відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".
Про це повідомив у телеграм-каналі мер "Енергодару" Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок цієї події:
▪️енергоблок № 5 ВП "Запорізька АЕС" відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту;
▪️енергоблок № 6 ВП "Запорізька АЕС" був переведений на живлення власних потреб.
О 12:29, після відновлення працездатності повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська", енергоблок № 6 ВП "Запорізька АЕС" було підключено до мережі.
О 14:14, відбулось повторне відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".
Внаслідок цієї події енергоблок №6 ВП "Запорізька АЕС" відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту.
Знеструмлення енергоблоку №6 "Запорізької АЕС" підтверджує також Держінспекція ядерного регулювання.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
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в ядерном реакторе процесс продолжается... и выделяется огромное кол-во тепловой энергии...
поэтому им с уровнем развития прошлого века атомная энергетика не понятна и не опасна
какие вы тупорылые...
Дочекається НАТО коли вибухне!
Через скільки годин, пролунає вибух?
11 березня
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 11 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%95%D0%A1-1 Першій Фукусімській АЕС три робочі енергоблоки були зупинені дією аварійного захисту, проте було перервано електропостачання (у тому числі від резервних дизельних електростанцій), необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактораhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-22 [22] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-23 [23] .
12 березня
О 7:00 було оголошено евакуацію населення з 10-кілометрової зони навколо АЕСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-24 [24] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-25 [25] .
О 15:36 стався вибух на першому енергоблоці АЕС,
Так шо якшо буде як на Фукусімі, то десь через день.
Кацапи , капітулюватимете ви , а не Украіна , запам'ятайте виродки 😠