Трупа драмтеатру Маріуполя планує вистави й тур Росією, - Андрющенко

Трупа знищеного росіянами драмтеатру Маріуполя планує вистави в місті та тур Росією, організований Росконцертом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Дно дна. Трупа Маріупольського Драмтеатру, що досі планують вистави на кістках маріупольців, планують тур по Росіі. Організатор - Росконцерт. Немає цензурних слів та людяності для коментаря та побажання", - написав він.

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