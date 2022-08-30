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Новости Газовая война
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Газохранилища Евросоюза заполнены на 80%, - фон дер Ляйен

ляєн

Европейский Союз заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"К настоящему моменту мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на 80%. Так что мы по сути уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", - заявила фон дер Ляйен в Копенгагене на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря.

Она подчеркнула, что страны ЕС продолжат увеличивать объемы газа в хранилищах.

В июне Европарламент (ЕП) одобрил планы пополнения к зиме газохранилищ Евросоюза, они предусматривали не менее 80% уровня хранения к 1 ноября. Таким образом, в ЕС заполнили газохранилища до нужных объемов на два месяца раньше плана.

"Обязательный минимальный уровень газа в хранилищах (должен быть обеспечен) на уровне 80% к 1 ноября 2022 года. Государства-члены (ЕС) и операторы должны стремиться к 85%. В последующие годы целью станет 90%, чтобы защитить европейцев от возможных перебоев с поставками", - говорилось в пресс-релизе о принятом регламенте.

Тогда сообщалось, что этот регламент, имеющий силу закона, принят в ответ на вторжение России в Украину.

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30.08.2022 18:41 Ответить
Чому не каже що це все завдяки Зеленському ?
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30.08.2022 18:41 Ответить
а кому ще?
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30.08.2022 18:55 Ответить
ну все, ми за Європу спокійні..не замерзнуть..

грьобані панікери!!
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30.08.2022 18:44 Ответить
Вони казали: нам пофіг яка ціна, заповнюємо і все - але з пуйлом не сядемо за стіл. Гроші знайдемо, надрукуємо, в борг у Норвегії візмемо - пох...й. Але з пуйлом розмовлятиме не будемо.

Зараз ЄС сплачує 3000 замість минулих 400. Усі газовики з кожи лізуть та підвищують добичу, щоб продати за такою ціною: Алжир, Норвегія, Катар, Канада тощо...

Я думаю, в Україні це буде перший рік, коли вона 100% потреб перекриє. Потреби впали, а добичу можна підвищити.
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30.08.2022 18:52 Ответить
не змерзнуть
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30.08.2022 22:43 Ответить
 
 