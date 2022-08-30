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Новини Газова війна
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Газосховища Євросоюзу заповнені на 80%, - фон дер Ляєн

ляєн

Європейський Союз заповнив газосховища на території країн-членів до рівня 80%, достроково виконавши поставлену мету.

,Як інфомує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила у вівторок глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"На сьогодні ми в Євросоюзі досягли середнього рівня заповнення газосховищ на 80%. Так що ми, по суті, вже досягли обсягу, про який домовилися на поточний рік", - заявила фон дер Ляєн у Копенгагені на саміті з енергетичної безпеки Балтійського моря.

Вона наголосила, що країни ЄС продовжать збільшувати обсяги газу в сховищах.

У червні Європарламент (ЄП) схвалив плани наповнення до зими газосховищ Євросоюзу, вони передбачали не менше 80% рівня зберігання до 1 листопада. Таким чином, в ЄС заповнили газосховища до потрібних обсягів на два місяці раніше плану.

"Обов'язковий мінімальний рівень газу в сховищах (повинен бути забезпечений) на рівні 80% до 1 листопада 2022 року. Держави-члени (ЄС) і оператори повинні прагнути до 85%. У наступні роки метою стане 90%, щоб захистити європейців від можливих перебоїв з поставками", - йшлося в пресрелізі про ухвалений регламент.

Тоді повідомлялося, що цей регламент, який має силу закону, ухвалено у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З України вдалося експортувати 10 млн тонн зернових та олійних культур, - фон дер Ляєн

Автор: 

газосховище (671) Євросоюз (13360) фон дер Ляєн Урсула (765)


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30.08.2022 18:41 Відповісти
Чому не каже що це все завдяки Зеленському ?
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30.08.2022 18:41 Відповісти
а кому ще?
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30.08.2022 18:55 Відповісти
ну все, ми за Європу спокійні..не замерзнуть..

грьобані панікери!!
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30.08.2022 18:44 Відповісти
Вони казали: нам пофіг яка ціна, заповнюємо і все - але з пуйлом не сядемо за стіл. Гроші знайдемо, надрукуємо, в борг у Норвегії візмемо - пох...й. Але з пуйлом розмовлятиме не будемо.

Зараз ЄС сплачує 3000 замість минулих 400. Усі газовики з кожи лізуть та підвищують добичу, щоб продати за такою ціною: Алжир, Норвегія, Катар, Канада тощо...

Я думаю, в Україні це буде перший рік, коли вона 100% потреб перекриє. Потреби впали, а добичу можна підвищити.
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30.08.2022 18:52 Відповісти
не змерзнуть
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30.08.2022 22:43 Відповісти
 
 