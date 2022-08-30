Оккупанты планируют 20 октября провести "референдум" в захваченных громадах Харьковщины

Захватчики заявили, что псевдореферендум во временно захваченных городе Волчанске и пгт Большой Бурлук в Харьковской области планируют провести 20 октября.

Об этом сообщает так называемая "временная администрация Волчанского района", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в доме культуры Волчанска на рассмотрении петиции о проведении "референдума" присутствовало 477 жителей города из числа предпринимателей, бюджетников, фермеров и других. Возглавлял это собрание депутат от "Единой России" Евгений Евтушенко. Поддержали петицию 465 человек, 12 – воздержались.

Как сообщалось, ранее захватчики на временно захваченных территориях Харьковщины заявляли, что "референдум" пройдет 11 сентября, впоследствии стали говорить, что он должен пройти в октябре, а у людей будет два варианта для выбора: "присоединение к РФ" или "автономная независимость освобожденных территорий".

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