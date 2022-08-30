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Оккупанты планируют 20 октября провести "референдум" в захваченных громадах Харьковщины

харківщина

Захватчики заявили, что псевдореферендум во временно захваченных городе Волчанске и пгт Большой Бурлук в Харьковской области планируют провести 20 октября.

Об этом сообщает так называемая "временная администрация Волчанского района", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в доме культуры Волчанска на рассмотрении петиции о проведении "референдума" присутствовало 477 жителей города из числа предпринимателей, бюджетников, фермеров и других. Возглавлял это собрание депутат от "Единой России" Евгений Евтушенко. Поддержали петицию 465 человек, 12 – воздержались.

Как сообщалось, ранее захватчики на временно захваченных территориях Харьковщины заявляли, что "референдум" пройдет 11 сентября, впоследствии стали говорить, что он должен пройти в октябре, а у людей будет два варианта для выбора: "присоединение к РФ" или "автономная независимость освобожденных территорий".

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Автор: 

референдум (1504) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+7
и шо ? я вас умаляю, кто будет смотреть на эти трусы , называемые триколором ? с белгорода и области уже бегут, а это пока еще территория роисси. а что будет с Харьковом и областью паРашники даже не представляют. ну если рейхсферендумы вздумают там делать, идиоты.
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30.08.2022 19:53
+5
Нехай проведуть рехверендум в селі Гарбузівка
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30.08.2022 19:49
+4
зачем они устраивают этот цирк, кроме как распил бабла я лично причин не вижу
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30.08.2022 20:12
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Нехай проведуть рехверендум в селі Гарбузівка
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30.08.2022 19:49 Ответить
...і отримають гарбуза!!! ))
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30.08.2022 20:19 Ответить
и шо ? я вас умаляю, кто будет смотреть на эти трусы , называемые триколором ? с белгорода и области уже бегут, а это пока еще территория роисси. а что будет с Харьковом и областью паРашники даже не представляют. ну если рейхсферендумы вздумают там делать, идиоты.
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30.08.2022 19:53 Ответить
хай проводить ядерного удару не буде навіть більш важливіш регіон Крим сакральний це показав язик в сраку зробили вигляд що то пожежа а не ми щоб не реагувати і давати ядерну ответку яку вони і так не хотіли лише лякали то з іншими областями якщо зсу погонять аж пятки засвітяться і скажуть ми вам залишаем як жест доброй волі
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30.08.2022 19:55 Ответить
do 20 жовтня uzhe nebude nijakih захоплених громад Харківщини.
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30.08.2022 19:58 Ответить
Кацапи... дебіли, ***
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30.08.2022 20:12 Ответить
зачем они устраивают этот цирк, кроме как распил бабла я лично причин не вижу
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30.08.2022 20:12 Ответить
Кацапи... дебіли, ***
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30.08.2022 20:14 Ответить
Так, про распил бабла, никто не отменял
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30.08.2022 20:21 Ответить
Носяться зі своїми "рехвнрендумами". Для чого? Для кого? @обнуті якісь. Навіть гітлерівці-духовні наставники кацапні такой хернею не займалися.
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30.08.2022 20:33 Ответить
In Russia, in the swamps, there is rickets - a "cigarette butt" who, due to his organic brain disease, considers himself Genghis Khanm. But he does not know that for Ukraine he is just a rare soul ********!

I ask Mr. Patrushev to inform him about this.
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30.08.2022 20:33 Ответить
Ор-р-ригінально! Референдум у тюрмі?
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30.08.2022 20:56 Ответить
як же ці мудаки за!бали зі своїми «референдумами»
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30.08.2022 21:46 Ответить
насрати, це вже не історія з Кримом, коли боялись, тепер ЗСУ будуть ******* кацапів, щоб вони не придумували
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30.08.2022 22:38 Ответить
Кацапи вам скоро горлянку будть виривати без наркоза, тікайте, який референдум.
Казкові дебіли Залешанської землі.
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30.08.2022 23:49 Ответить
"Девочка, чего ты хочешь - чтобы тебе оторвали голову или поехать на дачу?"
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31.08.2022 08:02 Ответить
 
 