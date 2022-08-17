Оккупанты снова откладывают псевдореферендум на Херсонщине

Заявление оккупантов на Херсонщине о необходимости проведения "референдума" одновременно с оккупированной Донетчиной может быть сигналом о том, что захватчики вынуждены в очередной раз перенести его сроки.

Такое убеждение в телеграм-канале выразил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление оккупационных властей на Херсонщине о необходимости проведения "референдума" одновременно с "ДНР", после "освобождения" всей территории Донецкой области, является сигналом о том, что орки, возможно, вынуждены в очередной раз перенести сроки проведения "референдума", - написал заместитель председателя облсовета.

Он отметил, что для этого есть причины: отсутствие поддержки населения, неспособность сформировать хотя бы минимальное количество избирательных комиссий, понимание того, что шоу выходит откровенно убогим. И есть еще одна вероятная причина – страх политических последствий, когда после проведения шоу и фактически аннексии Херсонской области ВСУ деоккупируют регион.

По словам Соболевского, врагам придется смириться с потерей уже якобы "своих" территорий. "Если это так, то они уже понимают, как будут развиваться события в области, и что "загостившимся" оккупантам пора собирать вещи или же готовиться к смерти", - отметил заместитель председателя облсовета.

Напомним, российские оккупанты планируют 11 сентября 2022 года провести "референдум" об аннексии Донетчины, а также в Херсонской и Запорожской областях.

По данным ССО, россияне на временно оккупированных территориях проваливают не только объемы паспортизации, но даже сбор паспортных данных, поэтому вынуждены увеличить масштабы подкупа населения.

