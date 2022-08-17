РУС
5 288 7

Оккупанты снова откладывают псевдореферендум на Херсонщине

херсон,херсонщина,соболевський

Заявление оккупантов на Херсонщине о необходимости проведения "референдума" одновременно с оккупированной Донетчиной может быть сигналом о том, что захватчики вынуждены в очередной раз перенести его сроки.

Такое убеждение в телеграм-канале выразил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление оккупационных властей на Херсонщине о необходимости проведения "референдума" одновременно с "ДНР", после "освобождения" всей территории Донецкой области, является сигналом о том, что орки, возможно, вынуждены в очередной раз перенести сроки проведения "референдума", - написал заместитель председателя облсовета.

Он отметил, что для этого есть причины: отсутствие поддержки населения, неспособность сформировать хотя бы минимальное количество избирательных комиссий, понимание того, что шоу выходит откровенно убогим. И есть еще одна вероятная причина – страх политических последствий, когда после проведения шоу и фактически аннексии Херсонской области ВСУ деоккупируют регион.

Читайте также: Россия думает отложить "референдумы" на оккупированных территориях, - ISW

По словам Соболевского, врагам придется смириться с потерей уже якобы "своих" территорий. "Если это так, то они уже понимают, как будут развиваться события в области, и что "загостившимся" оккупантам пора собирать вещи или же готовиться к смерти", - отметил заместитель председателя облсовета.

Оккупанты снова откладывают псевдореферендум на Херсонщине 01

Напомним, российские оккупанты планируют 11 сентября 2022 года провести "референдум" об аннексии Донетчины, а также в Херсонской и Запорожской областях.

По данным ССО, россияне на временно оккупированных территориях проваливают не только объемы паспортизации, но даже сбор паспортных данных, поэтому вынуждены увеличить масштабы подкупа населения.

Читайте также: Оккупанты пытаются подкупом мотивировать жителей Херсонщины пойти на псевдореферендум, - глава ОВА Янушевич

Автор: 

референдум (1506) Соболевский Юрий (46) Херсонская область (5231)
https://www.facebook.com/president.ukraine?__cft__[0]=AZXBbdmTndUdCWMyTKJt35Md0lA_8xydVcLSv3atrPpoA5qA5AyXbAExfnt1GtumFtR8YHV1Y48gqy07hWb7TjDFf0MkiVMIO-fLoZ-_WWFCNIIU0cthf3bxItZ-rWw1E6K8bWyAXbsYMLkAey8gAmMkVte2L_A6vUUAcL1wq70VbI62p7ATuBrYRQfMjIbSwkc&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Ющенко

https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/628551391962088?__cft__[0]=AZXBbdmTndUdCWMyTKJt35Md0lA_8xydVcLSv3atrPpoA5qA5AyXbAExfnt1GtumFtR8YHV1Y48gqy07hWb7TjDFf0MkiVMIO-fLoZ-_WWFCNIIU0cthf3bxItZ-rWw1E6K8bWyAXbsYMLkAey8gAmMkVte2L_A6vUUAcL1wq70VbI62p7ATuBrYRQfMjIbSwkc&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Шановні Українці. Прошу Вас прочитати Павла Тичину ще зараз, але вже очами ******** Українців.

Актуально… аж холоне кров...

Я єсть народ,

якого Правди сила!

Ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.

Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.

Щоб жить - я всі кайдани розірву.

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Московіє! Мене ти пожирала,

як вішала моїх дочок, синів

і як залізо, хліб та вугіль крала…

О, як твій дух осатанів!

Ти думала - тобою весь з'їдаюсь? - та, подавившись, падаєш в траву…

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Я єсть народ, якого Правди сила,

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.

Сини мої, незламні українці,

я буду Вас за подвиг прославлять,- ідіть батькам на допомогу й жінці,

дітей з ярма спішіте визволять!

На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі

я прошу, молю! - вбивайте ворогів,

злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!

Нехай ще в ранах я - я не стидаюсь,

гляджу їх, мов пшеницю ярову.

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Повстань! І з ран - нове життя заколоситься,

що з нього світ весь буде подивлять,

яка земля! яке зерно! росиця!

Ну як не сіять? Як відсіч ворогу не дать!

І я сіяю, крильми розгортаюсь,

своїх орлів скликаю, кличу, зву…

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Ще буде: неба чистої блакиті,

добробут в нас підніметься, як ртуть,

заблискотять косарки в житі,

заводи загудуть…

І я життям багатим розсвітаюсь,

пущу над сонцем хмарку, як брову…

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.

Кремлівська гнидь, тремти!

Я розвертаюсь!

Тобі ж кладу я дошку гробову!

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Павло Тичина

P.S. Це оригінал, який "совєцька" цензура переписала на свій лад. Наприклад, замість "незламних українців" були "червоні українці". Замість "Московіє" - "Тевтоніє" і так далі... Вони хотіли вбити в нас нашу девжаву, наш дух і совість!! Але ми - незламні і ми переможемо цю потвору-московську!!!
17.08.2022 20:52 Ответить
В "Партія веде", мабуть, теж цензура переписала? Ніт, не вірю

І ти продався їм, Тичино,
І ти пішов до москаля?
О, бідна мати, Україно,
В журбі головонька твоя.

В кривавім морі по коліна
Стоїть без сорому в очах
Поет, колишній наш Тичина,
І прославляє смерть і жах.

Прилюдно б'є катам поклони,
Катів виспівує в піснях.
А з-під землі ідуть прокльони
Борців, розп'ятих на хрестах.

Іудо, ти шляхетний жиде,
Пішов, повісивсь в самоті.
Павло Тичина… цей не піде -
Він сам розіпне на хресті.

О. Олесь, 1928
17.08.2022 22:11 Ответить
17.08.2022 20:53 Ответить
🤣🤣🤣
17.08.2022 21:01 Ответить
Якось не переконливо. Ніколи не вірте кацапам. В Криму вони також намагалися провести "референдум" в травні, чи квітні, а потім за добу вирішили і провели в березні. Не розслабляйтеся і не розслабляйте нарід.
17.08.2022 21:04 Ответить
В Криму також провели референдум в 2014 році і це не стало на заваді для України завдавати ударів по Криму. Тобто референдуми не вирішують нічого на війні а вирішує зброя.
17.08.2022 21:07 Ответить
хай проводять по Криму всі побачили як кацапи язик в жопу коли получають по морді і діпломатіей Крим ніколи не повернеться тільки военим шляхом такими точковими ударами або під натиском военим що самі свалять хоча напали на росію а Крим це росія з їх географіїї і їх закону але ядерного удару нема і близько
17.08.2022 21:35 Ответить
 
 