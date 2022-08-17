Оккупанты снова откладывают псевдореферендум на Херсонщине
Заявление оккупантов на Херсонщине о необходимости проведения "референдума" одновременно с оккупированной Донетчиной может быть сигналом о том, что захватчики вынуждены в очередной раз перенести его сроки.
Такое убеждение в телеграм-канале выразил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Заявление оккупационных властей на Херсонщине о необходимости проведения "референдума" одновременно с "ДНР", после "освобождения" всей территории Донецкой области, является сигналом о том, что орки, возможно, вынуждены в очередной раз перенести сроки проведения "референдума", - написал заместитель председателя облсовета.
Он отметил, что для этого есть причины: отсутствие поддержки населения, неспособность сформировать хотя бы минимальное количество избирательных комиссий, понимание того, что шоу выходит откровенно убогим. И есть еще одна вероятная причина – страх политических последствий, когда после проведения шоу и фактически аннексии Херсонской области ВСУ деоккупируют регион.
По словам Соболевского, врагам придется смириться с потерей уже якобы "своих" территорий. "Если это так, то они уже понимают, как будут развиваться события в области, и что "загостившимся" оккупантам пора собирать вещи или же готовиться к смерти", - отметил заместитель председателя облсовета.
Напомним, российские оккупанты планируют 11 сентября 2022 года провести "референдум" об аннексии Донетчины, а также в Херсонской и Запорожской областях.
По данным ССО, россияне на временно оккупированных территориях проваливают не только объемы паспортизации, но даже сбор паспортных данных, поэтому вынуждены увеличить масштабы подкупа населения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/628551391962088?__cft__[0]=AZXBbdmTndUdCWMyTKJt35Md0lA_8xydVcLSv3atrPpoA5qA5AyXbAExfnt1GtumFtR8YHV1Y48gqy07hWb7TjDFf0MkiVMIO-fLoZ-_WWFCNIIU0cthf3bxItZ-rWw1E6K8bWyAXbsYMLkAey8gAmMkVte2L_A6vUUAcL1wq70VbI62p7ATuBrYRQfMjIbSwkc&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
Шановні Українці. Прошу Вас прочитати Павла Тичину ще зараз, але вже очами ******** Українців.
Актуально… аж холоне кров...
Я єсть народ,
якого Правди сила!
Ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Московіє! Мене ти пожирала,
як вішала моїх дочок, синів
і як залізо, хліб та вугіль крала…
О, як твій дух осатанів!
Ти думала - тобою весь з'їдаюсь? - та, подавившись, падаєш в траву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила,
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Сини мої, незламні українці,
я буду Вас за подвиг прославлять,- ідіть батькам на допомогу й жінці,
дітей з ярма спішіте визволять!
На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі
я прошу, молю! - вбивайте ворогів,
злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!
Нехай ще в ранах я - я не стидаюсь,
гляджу їх, мов пшеницю ярову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Повстань! І з ран - нове життя заколоситься,
що з нього світ весь буде подивлять,
яка земля! яке зерно! росиця!
Ну як не сіять? Як відсіч ворогу не дать!
І я сіяю, крильми розгортаюсь,
своїх орлів скликаю, кличу, зву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас підніметься, як ртуть,
заблискотять косарки в житі,
заводи загудуть…
І я життям багатим розсвітаюсь,
пущу над сонцем хмарку, як брову…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Кремлівська гнидь, тремти!
Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову!
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Павло Тичина
P.S. Це оригінал, який "совєцька" цензура переписала на свій лад. Наприклад, замість "незламних українців" були "червоні українці". Замість "Московіє" - "Тевтоніє" і так далі... Вони хотіли вбити в нас нашу девжаву, наш дух і совість!! Але ми - незламні і ми переможемо цю потвору-московську!!!
І ти продався їм, Тичино,
І ти пішов до москаля?
О, бідна мати, Україно,
В журбі головонька твоя.
В кривавім морі по коліна
Стоїть без сорому в очах
Поет, колишній наш Тичина,
І прославляє смерть і жах.
Прилюдно б'є катам поклони,
Катів виспівує в піснях.
А з-під землі ідуть прокльони
Борців, розп'ятих на хрестах.
Іудо, ти шляхетний жиде,
Пішов, повісивсь в самоті.
Павло Тичина… цей не піде -
Він сам розіпне на хресті.
О. Олесь, 1928