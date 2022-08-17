Окупанти знову відтерміновують псевдореферендум на Херсонщині

Заява окупантів на Херсонщині про необхідність проведення "референдуму" одночасно з окупованою Донеччиною може бути сигналом про те, що загарбники змушені вкотре перенести його терміни.

Таке переконання висловив у телеграмі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Заява окупаційної влади на Херсонщині про необхідність проведення "референдуму" одночасно з "днр", після "звільнення" всієї території Донецької області, є сигналом про те, що орки, можливо, змушені вкотре перенести терміни проведення "референдуму", - написав заступник голови облради.

Він зазначив, що для цього є причини: відсутність підтримки населення, нездатність сформувати хоча б мінімальну кількість виборчих комісій, розуміння того, що шоу виходить відверто убогим. І є ще одна ймовірна причина - страх політичних наслідків, коли після проведення шоу та фактично анексії Херсонської області ЗСУ деокупує регіон.

За словами Соболевського, ворогам доведеться змиритися з втратою вже нібито "своїх" територій. "Якщо це так, то вони вже розуміють, як розвиватимуться події в області, і що окупантам, що "загостилися", настав час збирати речі або ж готуватися до смерті", - зауважив заступник голови обради.

Нагадаємо, російські окупанти планують 11 вересня 2022 року провести "референдум" про анексію Донеччини, а також в Херсонській та Запорізьких областях.

За даними ССО, росіяни на тимчасово окупованих територіях провалюють не лише обсяги паспортизації, а й навіть збір паспортних даних, тому змушені збільшити масштаби підкупу населення.

