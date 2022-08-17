УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7129 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 288 7

Окупанти знову відтерміновують псевдореферендум на Херсонщині

херсон,херсонщина,соболевський

Заява окупантів на Херсонщині про необхідність проведення "референдуму" одночасно з окупованою Донеччиною може бути сигналом про те, що загарбники змушені вкотре перенести його терміни.

Таке переконання висловив у телеграмі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Заява окупаційної влади на Херсонщині про необхідність проведення "референдуму" одночасно з "днр", після "звільнення" всієї території Донецької області, є сигналом про те, що орки, можливо, змушені вкотре перенести терміни проведення "референдуму", - написав заступник голови облради.

Він зазначив, що для цього є причини: відсутність підтримки населення, нездатність сформувати хоча б мінімальну кількість виборчих комісій, розуміння того, що шоу виходить відверто убогим. І є ще одна ймовірна причина - страх політичних наслідків, коли після проведення шоу та фактично анексії Херсонської області ЗСУ деокупує регіон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ бракує колаборантів: проведення псевдореферендумів можливе лише як фейк, - Данілов

За словами Соболевського, ворогам доведеться змиритися з втратою вже нібито "своїх" територій. "Якщо це так, то вони вже розуміють, як розвиватимуться події в області, і що окупантам, що "загостилися", настав час збирати речі або ж готуватися до смерті", - зауважив заступник голови обради.

Окупанти знову відтерміновують псевдореферендум на Херсонщині 01

Нагадаємо, російські окупанти планують 11 вересня 2022 року провести "референдум" про анексію Донеччини, а також в Херсонській та Запорізьких областях.

За даними ССО, росіяни на тимчасово окупованих територіях провалюють не лише обсяги паспортизації, а й навіть збір паспортних даних, тому змушені збільшити масштаби підкупу населення.

Також читайте: Окупанти агітують луганчан іти на "референдум", натомість обіцяли вирішити житлові питання, - Гайдай

Автор: 

референдум (629) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (6228)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/president.ukraine?__cft__[0]=AZXBbdmTndUdCWMyTKJt35Md0lA_8xydVcLSv3atrPpoA5qA5AyXbAExfnt1GtumFtR8YHV1Y48gqy07hWb7TjDFf0MkiVMIO-fLoZ-_WWFCNIIU0cthf3bxItZ-rWw1E6K8bWyAXbsYMLkAey8gAmMkVte2L_A6vUUAcL1wq70VbI62p7ATuBrYRQfMjIbSwkc&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Ющенко

https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/628551391962088?__cft__[0]=AZXBbdmTndUdCWMyTKJt35Md0lA_8xydVcLSv3atrPpoA5qA5AyXbAExfnt1GtumFtR8YHV1Y48gqy07hWb7TjDFf0MkiVMIO-fLoZ-_WWFCNIIU0cthf3bxItZ-rWw1E6K8bWyAXbsYMLkAey8gAmMkVte2L_A6vUUAcL1wq70VbI62p7ATuBrYRQfMjIbSwkc&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

Шановні Українці. Прошу Вас прочитати Павла Тичину ще зараз, але вже очами ******** Українців.

Актуально… аж холоне кров...

Я єсть народ,

якого Правди сила!

Ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.

Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.

Щоб жить - я всі кайдани розірву.

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Московіє! Мене ти пожирала,

як вішала моїх дочок, синів

і як залізо, хліб та вугіль крала…

О, як твій дух осатанів!

Ти думала - тобою весь з'їдаюсь? - та, подавившись, падаєш в траву…

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Я єсть народ, якого Правди сила,

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.

Сини мої, незламні українці,

я буду Вас за подвиг прославлять,- ідіть батькам на допомогу й жінці,

дітей з ярма спішіте визволять!

На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі

я прошу, молю! - вбивайте ворогів,

злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!

Нехай ще в ранах я - я не стидаюсь,

гляджу їх, мов пшеницю ярову.

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Повстань! І з ран - нове життя заколоситься,

що з нього світ весь буде подивлять,

яка земля! яке зерно! росиця!

Ну як не сіять? Як відсіч ворогу не дать!

І я сіяю, крильми розгортаюсь,

своїх орлів скликаю, кличу, зву…

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Ще буде: неба чистої блакиті,

добробут в нас підніметься, як ртуть,

заблискотять косарки в житі,

заводи загудуть…

І я життям багатим розсвітаюсь,

пущу над сонцем хмарку, як брову…

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.

Кремлівська гнидь, тремти!

Я розвертаюсь!

Тобі ж кладу я дошку гробову!

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

Павло Тичина

P.S. Це оригінал, який "совєцька" цензура переписала на свій лад. Наприклад, замість "незламних українців" були "червоні українці". Замість "Московіє" - "Тевтоніє" і так далі... Вони хотіли вбити в нас нашу девжаву, наш дух і совість!! Але ми - незламні і ми переможемо цю потвору-московську!!!
показати весь коментар
17.08.2022 20:52 Відповісти
В "Партія веде", мабуть, теж цензура переписала? Ніт, не вірю

І ти продався їм, Тичино,
І ти пішов до москаля?
О, бідна мати, Україно,
В журбі головонька твоя.

В кривавім морі по коліна
Стоїть без сорому в очах
Поет, колишній наш Тичина,
І прославляє смерть і жах.

Прилюдно б'є катам поклони,
Катів виспівує в піснях.
А з-під землі ідуть прокльони
Борців, розп'ятих на хрестах.

Іудо, ти шляхетний жиде,
Пішов, повісивсь в самоті.
Павло Тичина… цей не піде -
Він сам розіпне на хресті.

О. Олесь, 1928
показати весь коментар
17.08.2022 22:11 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 20:53 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.08.2022 21:01 Відповісти
Якось не переконливо. Ніколи не вірте кацапам. В Криму вони також намагалися провести "референдум" в травні, чи квітні, а потім за добу вирішили і провели в березні. Не розслабляйтеся і не розслабляйте нарід.
показати весь коментар
17.08.2022 21:04 Відповісти
В Криму також провели референдум в 2014 році і це не стало на заваді для України завдавати ударів по Криму. Тобто референдуми не вирішують нічого на війні а вирішує зброя.
показати весь коментар
17.08.2022 21:07 Відповісти
хай проводять по Криму всі побачили як кацапи язик в жопу коли получають по морді і діпломатіей Крим ніколи не повернеться тільки военим шляхом такими точковими ударами або під натиском военим що самі свалять хоча напали на росію а Крим це росія з їх географіїї і їх закону але ядерного удару нема і близько
показати весь коментар
17.08.2022 21:35 Відповісти
 
 