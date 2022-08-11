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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Россия думает отложить "референдумы" на оккупированных территориях, - ISW

протест,херсон,патріотизм,патріот

Россияне, вероятно, перенесут дату проведения "референдумов" по аннексии оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Его исследователи отмечают, что оккупационные власти перестали ссылаться на 11 сентября как дату проведения фиктивных российских "референдумов" о присоединении оккупированных территорий к РФ.

Дата пока остается неопределенной. Оккупационные власти приняли меры, чтобы иметь возможность проводить фиктивные референдумы в любое время, в частности с использованием "онлайн-голосования" и "опроса" местного населения "от двери до двери".

По мнению экспертов ISW, "принудительная паспортизация, рубализация, "фильтрация" и другие меры "интеграции", уже осуществляемые на оккупированных Россией территориях, значительно вреднее для Украины, чем "референдумы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия оккупировала месторождения Украины стоимостью 12 триллионов долларов, - The Washington Post

В то же время аннексия усложняет возможность урегулирования войны путем переговоров на любых условиях, которые могла бы принять Украина и мероприятие, что свидетельствует о том, что кремль не намерен заканчивать войну без капитуляции Украины, считают в ISW.

оккупация (10190) референдум (1505) россия (96107)


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Топ комментарии
+10
Мабуть кацапи добряче відклали цегли в кальсони після бавовни в Криму, що тепер відкладають »референдуми». Нехай відкладають так як і польоти на Марс
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11.08.2022 09:21 Ответить
+7
Аяяй… Не одержить Валодінька падарок на день раждєнія… напісяє в штанішки. Астанецца адна толька адіозная мардорская дата: 30 дєкабря - сталєтіє сазданія СССР.
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11.08.2022 09:20 Ответить
+5
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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11.08.2022 09:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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11.08.2022 09:18 Ответить
Ни Крым, ни любые другие территории Украины на которых раша собираются проводить "референдумы", в международном праве никогда не будут признаны российскими. И для нас их "присоединения" не имеют значения.
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11.08.2022 09:54 Ответить
судячи з учорашніх подій у Новофедорівці - НІТ.
Україні буде дозволено західними партнерами звільняти Крим за допомогою західної зброї. І нам її ДАДУТЬ.
Будет мало - дадуть ще й військову силу.
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11.08.2022 09:55 Ответить
Нефьодівка, а сьогодні й Зяблівка показали, що до сраки на їхні референдуми - неприкасаемых скрепных теріторій для ЗСУ немає.

треба буде, то й мацкву освободім, разом с поляками, бо кацапи колись скинули законного королевича Владислава, а московський Кремль то ісконно польская територія! 😂
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11.08.2022 11:00 Ответить
Ім би не мішало всьо відкласти -- недоумки
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11.08.2022 09:19 Ответить
Аяяй… Не одержить Валодінька падарок на день раждєнія… напісяє в штанішки. Астанецца адна толька адіозная мардорская дата: 30 дєкабря - сталєтіє сазданія СССР.
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11.08.2022 09:20 Ответить
Мабуть кацапи добряче відклали цегли в кальсони після бавовни в Криму, що тепер відкладають »референдуми». Нехай відкладають так як і польоти на Марс
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11.08.2022 09:21 Ответить
Рейхферендум капут.
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11.08.2022 09:36 Ответить
Все намного проще. Если провести "референдум" в Херсонской области, то почему нельзя в Нарве с присоединением к Финляндии? Таким же образом - военная интервенция NATO за пару часов, реферндум за 3-4 часа и ультиматум США о ядерном ударе если рф не согласится с волеизъявлением корренных жителей?
Если можно россии, то почему остальным - нельзя?
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11.08.2022 10:27 Ответить
Сумніваюсь, що вони взагалі будуть проводити ці "референдуми". Бо коли ЗСУ зайдуть на теперішні окуповані території, то окурка на другий день винесуть вперед ногами з кремля.
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14.08.2022 14:17 Ответить
 
 