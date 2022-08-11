Россия думает отложить "референдумы" на оккупированных территориях, - ISW
Россияне, вероятно, перенесут дату проведения "референдумов" по аннексии оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Его исследователи отмечают, что оккупационные власти перестали ссылаться на 11 сентября как дату проведения фиктивных российских "референдумов" о присоединении оккупированных территорий к РФ.
Дата пока остается неопределенной. Оккупационные власти приняли меры, чтобы иметь возможность проводить фиктивные референдумы в любое время, в частности с использованием "онлайн-голосования" и "опроса" местного населения "от двери до двери".
По мнению экспертов ISW, "принудительная паспортизация, рубализация, "фильтрация" и другие меры "интеграции", уже осуществляемые на оккупированных Россией территориях, значительно вреднее для Украины, чем "референдумы".
В то же время аннексия усложняет возможность урегулирования войны путем переговоров на любых условиях, которые могла бы принять Украина и мероприятие, что свидетельствует о том, что кремль не намерен заканчивать войну без капитуляции Украины, считают в ISW.
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Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
Україні буде дозволено західними партнерами звільняти Крим за допомогою західної зброї. І нам її ДАДУТЬ.
Будет мало - дадуть ще й військову силу.
треба буде, то й мацкву освободім, разом с поляками, бо кацапи колись скинули законного королевича Владислава, а московський Кремль то ісконно польская територія! 😂
Если можно россии, то почему остальным - нельзя?