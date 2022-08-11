Россия думает отложить "референдумы" на оккупированных территориях, - ISW

Россияне, вероятно, перенесут дату проведения "референдумов" по аннексии оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Его исследователи отмечают, что оккупационные власти перестали ссылаться на 11 сентября как дату проведения фиктивных российских "референдумов" о присоединении оккупированных территорий к РФ.

Дата пока остается неопределенной. Оккупационные власти приняли меры, чтобы иметь возможность проводить фиктивные референдумы в любое время, в частности с использованием "онлайн-голосования" и "опроса" местного населения "от двери до двери".

По мнению экспертов ISW, "принудительная паспортизация, рубализация, "фильтрация" и другие меры "интеграции", уже осуществляемые на оккупированных Россией территориях, значительно вреднее для Украины, чем "референдумы".

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В то же время аннексия усложняет возможность урегулирования войны путем переговоров на любых условиях, которые могла бы принять Украина и мероприятие, что свидетельствует о том, что кремль не намерен заканчивать войну без капитуляции Украины, считают в ISW.