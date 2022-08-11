Росія думає відкласти "референдуми" на окупованих територіях, - ISW
Росіяни, імовірно, перенесуть дату проведення "референдумів" щодо анексії окупованих територій України.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.
Його дослідники зазначають, що окупаційна влада припинила посилатися на 11 вересня як дату проведення фіктивних російських "референдумів" про приєднання окупованих територій до РФ.
Дата поки що залишається невизначеною. Окупаційна влада вжила заходів, щоб мати можливість проводити фіктивні референдуми у будь-який час, зокрема з використанням "онлайн-голосування" та "опитування" місцевого населення "від дверей до дверей".
На думку експертів ISW, "примусова паспортизація, рублізація, "фільтрація" та інші заходи "інтеграції", уже здійснювані на окупованих Росією територіях, значно шкідливіші для України, ніж "референдуми".
Водночас анексія ускладнює можливість врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могла б прийняти Україна та захід, що свідчить про те, що кремль не має намірів закінчувати війну без капітуляції України, вважають в ISW.
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Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
Україні буде дозволено західними партнерами звільняти Крим за допомогою західної зброї. І нам її ДАДУТЬ.
Будет мало - дадуть ще й військову силу.
треба буде, то й мацкву освободім, разом с поляками, бо кацапи колись скинули законного королевича Владислава, а московський Кремль то ісконно польская територія! 😂
Если можно россии, то почему остальным - нельзя?