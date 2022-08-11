Росія думає відкласти "референдуми" на окупованих територіях, - ISW

Росіяни, імовірно, перенесуть дату проведення "референдумів" щодо анексії окупованих територій України.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Його дослідники зазначають, що окупаційна влада припинила посилатися на 11 вересня як дату проведення фіктивних російських "референдумів" про приєднання окупованих територій до РФ.

Дата поки що залишається невизначеною. Окупаційна влада вжила заходів, щоб мати можливість проводити фіктивні референдуми у будь-який час, зокрема з використанням "онлайн-голосування" та "опитування" місцевого населення "від дверей до дверей".

На думку експертів ISW, "примусова паспортизація, рублізація, "фільтрація" та інші заходи "інтеграції", уже здійснювані на окупованих Росією територіях, значно шкідливіші для України, ніж "референдуми".

Також читайте: Мелітопольські партизани "пошкодили" штаб "Єдиної Росії", що готував псевдореферендум, - мер Федоров. ФОТО

Водночас анексія ускладнює можливість врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могла б прийняти Україна та захід, що свідчить про те, що кремль не має намірів закінчувати війну без капітуляції України, вважають в ISW.