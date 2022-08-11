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Новини Окуповані території Війна
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Росія думає відкласти "референдуми" на окупованих територіях, - ISW

протест,херсон,патріотизм,патріот

Росіяни, імовірно, перенесуть дату проведення "референдумів" щодо анексії окупованих територій України.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Його дослідники зазначають, що окупаційна влада припинила посилатися на 11 вересня як дату проведення фіктивних російських "референдумів" про приєднання окупованих територій до РФ.

Дата поки що залишається невизначеною. Окупаційна влада вжила заходів, щоб мати можливість проводити фіктивні референдуми у будь-який час, зокрема з використанням "онлайн-голосування" та "опитування" місцевого населення "від дверей до дверей".

На думку експертів ISW, "примусова паспортизація, рублізація, "фільтрація" та інші заходи "інтеграції", уже здійснювані на окупованих Росією територіях, значно шкідливіші для України, ніж "референдуми".

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Водночас анексія ускладнює можливість врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могла б прийняти Україна та захід, що свідчить про те, що кремль не має намірів закінчувати війну без капітуляції України, вважають в ISW.

Автор: 

окупація (6742) референдум (628) росія (65949)


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Топ коментарі
+10
Мабуть кацапи добряче відклали цегли в кальсони після бавовни в Криму, що тепер відкладають »референдуми». Нехай відкладають так як і польоти на Марс
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11.08.2022 09:21 Відповісти
+7
Аяяй… Не одержить Валодінька падарок на день раждєнія… напісяє в штанішки. Астанецца адна толька адіозная мардорская дата: 30 дєкабря - сталєтіє сазданія СССР.
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11.08.2022 09:20 Відповісти
+5
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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11.08.2022 09:18 Відповісти
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Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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11.08.2022 09:18 Відповісти
Ни Крым, ни любые другие территории Украины на которых раша собираются проводить "референдумы", в международном праве никогда не будут признаны российскими. И для нас их "присоединения" не имеют значения.
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11.08.2022 09:54 Відповісти
судячи з учорашніх подій у Новофедорівці - НІТ.
Україні буде дозволено західними партнерами звільняти Крим за допомогою західної зброї. І нам її ДАДУТЬ.
Будет мало - дадуть ще й військову силу.
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11.08.2022 09:55 Відповісти
Нефьодівка, а сьогодні й Зяблівка показали, що до сраки на їхні референдуми - неприкасаемых скрепных теріторій для ЗСУ немає.

треба буде, то й мацкву освободім, разом с поляками, бо кацапи колись скинули законного королевича Владислава, а московський Кремль то ісконно польская територія! 😂
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11.08.2022 11:00 Відповісти
Ім би не мішало всьо відкласти -- недоумки
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11.08.2022 09:19 Відповісти
Аяяй… Не одержить Валодінька падарок на день раждєнія… напісяє в штанішки. Астанецца адна толька адіозная мардорская дата: 30 дєкабря - сталєтіє сазданія СССР.
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11.08.2022 09:20 Відповісти
Мабуть кацапи добряче відклали цегли в кальсони після бавовни в Криму, що тепер відкладають »референдуми». Нехай відкладають так як і польоти на Марс
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11.08.2022 09:21 Відповісти
Рейхферендум капут.
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11.08.2022 09:36 Відповісти
Все намного проще. Если провести "референдум" в Херсонской области, то почему нельзя в Нарве с присоединением к Финляндии? Таким же образом - военная интервенция NATO за пару часов, реферндум за 3-4 часа и ультиматум США о ядерном ударе если рф не согласится с волеизъявлением корренных жителей?
Если можно россии, то почему остальным - нельзя?
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11.08.2022 10:27 Відповісти
Сумніваюсь, що вони взагалі будуть проводити ці "референдуми". Бо коли ЗСУ зайдуть на теперішні окуповані території, то окурка на другий день винесуть вперед ногами з кремля.
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14.08.2022 14:17 Відповісти
 
 