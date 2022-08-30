Окупанти планують 20 жовтня провести "референдум" у захоплених громадах Харківщини

Загарбники заявили, що псевдореферендум у тимчасово захоплених місті Вовчанську і смт Великий Бурлук на Харківщині планують провести 20 жовтня.

Про це повідомляє так звана "тимчасова адміністрація Вовчанського району", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в будинку культури Вовчанська на розгляді петиції про проведення "референдуму" були присутні 477 мешканців міста з-поміж підприємців, бюджетників, фермерів та інших. Очолював це зібрання депутат від "Єдиної росії" Євгеній Євтушенко. Підтримали петицію 465 осіб, 12 – утрималися.

Як повідомлялося, раніше загарбники на тимчасово захоплених територіях Харківщини заявляли, що "референдум" пройде 11 вересня, згодом стали казати, що він має пройти у жовтні, а люди матимуть два варіанти для вибору: "приєднання до рф" або "автономна незалежність звільнених територій".

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