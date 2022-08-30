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Окупанти планують 20 жовтня провести "референдум" у захоплених громадах Харківщини

харківщина

Загарбники заявили, що псевдореферендум у тимчасово захоплених місті Вовчанську і смт Великий Бурлук на Харківщині планують провести 20 жовтня.

Про це повідомляє так звана "тимчасова адміністрація Вовчанського району", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в будинку культури Вовчанська на розгляді петиції про проведення "референдуму" були присутні 477 мешканців міста з-поміж підприємців, бюджетників, фермерів та інших. Очолював це зібрання депутат від "Єдиної росії" Євгеній Євтушенко. Підтримали петицію 465 осіб, 12 – утрималися.

Як повідомлялося, раніше загарбники на тимчасово захоплених територіях Харківщини заявляли, що "референдум" пройде 11 вересня, згодом стали казати, що він має пройти у жовтні, а люди матимуть два варіанти для вибору: "приєднання до рф" або "автономна незалежність звільнених територій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ті дати, які були заплановані, ніяких "референдумів" на Херсонщині відбуватися не буде, - облрада

Автор: 

референдум (627) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+7
и шо ? я вас умаляю, кто будет смотреть на эти трусы , называемые триколором ? с белгорода и области уже бегут, а это пока еще территория роисси. а что будет с Харьковом и областью паРашники даже не представляют. ну если рейхсферендумы вздумают там делать, идиоты.
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30.08.2022 19:53
+5
Нехай проведуть рехверендум в селі Гарбузівка
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30.08.2022 19:49
+4
зачем они устраивают этот цирк, кроме как распил бабла я лично причин не вижу
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30.08.2022 20:12
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Нехай проведуть рехверендум в селі Гарбузівка
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30.08.2022 19:49 Відповісти
...і отримають гарбуза!!! ))
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30.08.2022 20:19 Відповісти
и шо ? я вас умаляю, кто будет смотреть на эти трусы , называемые триколором ? с белгорода и области уже бегут, а это пока еще территория роисси. а что будет с Харьковом и областью паРашники даже не представляют. ну если рейхсферендумы вздумают там делать, идиоты.
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30.08.2022 19:53 Відповісти
хай проводить ядерного удару не буде навіть більш важливіш регіон Крим сакральний це показав язик в сраку зробили вигляд що то пожежа а не ми щоб не реагувати і давати ядерну ответку яку вони і так не хотіли лише лякали то з іншими областями якщо зсу погонять аж пятки засвітяться і скажуть ми вам залишаем як жест доброй волі
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30.08.2022 19:55 Відповісти
do 20 жовтня uzhe nebude nijakih захоплених громад Харківщини.
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30.08.2022 19:58 Відповісти
Кацапи... дебіли, ***
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30.08.2022 20:12 Відповісти
зачем они устраивают этот цирк, кроме как распил бабла я лично причин не вижу
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30.08.2022 20:12 Відповісти
Кацапи... дебіли, ***
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30.08.2022 20:14 Відповісти
Так, про распил бабла, никто не отменял
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30.08.2022 20:21 Відповісти
Носяться зі своїми "рехвнрендумами". Для чого? Для кого? @обнуті якісь. Навіть гітлерівці-духовні наставники кацапні такой хернею не займалися.
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30.08.2022 20:33 Відповісти
In Russia, in the swamps, there is rickets - a "cigarette butt" who, due to his organic brain disease, considers himself Genghis Khanm. But he does not know that for Ukraine he is just a rare soul ********!

I ask Mr. Patrushev to inform him about this.
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30.08.2022 20:33 Відповісти
Ор-р-ригінально! Референдум у тюрмі?
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30.08.2022 20:56 Відповісти
як же ці мудаки за!бали зі своїми «референдумами»
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30.08.2022 21:46 Відповісти
насрати, це вже не історія з Кримом, коли боялись, тепер ЗСУ будуть ******* кацапів, щоб вони не придумували
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30.08.2022 22:38 Відповісти
Кацапи вам скоро горлянку будть виривати без наркоза, тікайте, який референдум.
Казкові дебіли Залешанської землі.
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30.08.2022 23:49 Відповісти
"Девочка, чего ты хочешь - чтобы тебе оторвали голову или поехать на дачу?"
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31.08.2022 08:02 Відповісти
 
 