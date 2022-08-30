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Умер экс-президент СССР Горбачев

горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался в Москве на 92-м году жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", – сообщили в Центральной клинической больнице Москвы.

Горбачев был очень болен и в последние три года жил в Центральной клинической больнице в Москве. У него был сахарный диабет и проблемы с почками.

Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. Он также являлся последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.

Отметим, что в 2016 году Горбачев заявил, что считает правильным решение президента РФ Владимира Путина оккупировать Крым и он поступил бы так же в аналогичной ситуации.

Читайте также: Экс-президент СССР Горбачев: "Союз новый может быть - в прежних границах и с тем же составом"

Напомним, что 10 мая в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. 4 мая ушел из жизни первый президент Беларуси Станислав Шушкевич.

Автор: 

Горбачев (139) смерть (9215) СССР (812)


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Топ комментарии
+61
Відмінна новина! Чекаємо на путлера
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30.08.2022 23:38
+41
серпень не підвів - гештальт імперії закрито
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30.08.2022 23:38
+39
Сдох ссср, сдох Горбачев, сдохнет и россия с ууйлом.
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30.08.2022 23:49
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31.08.2022 20:46 Ответить
І так гарно прожив. Все життя біля корит. Смачно їв, м'яко спав...
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31.08.2022 04:36 Ответить
...и куды далече? В "забор" или ... в Маувзаулеу?)))))
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31.08.2022 05:57 Ответить
Здихають орки помалу.
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31.08.2022 05:57 Ответить
Виродок попрямував у пекло, тут люди сподіваються, може прихопить із собою і *****.
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31.08.2022 06:07 Ответить
развалил совок
респект
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31.08.2022 06:13 Ответить
Опять не тот.
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31.08.2022 06:32 Ответить
Пля ,як довго вони всі живуть (((
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31.08.2022 06:53 Ответить
Для нынешних защитников Монако и Баден-Бадена с Соломоновыми Островами...
В г р о б у карманов - нет !
Горби не помог и миллионный фонд в Германии, как не помог миллион долларов USA
Раисе в немецкой клинике Шарите в 1991 году.
Союз развален и уже 33 года идет война и погибло десятки тысяч народу в 15 республиках.
Перестройка с нуворишами ничего доброго не принесла простым Гражданам .
Урок для нынешних в виллах на Лазурном Берегу Франции.
Время не ждет. Смотрим Украинский Адрес :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=P2ZOBFFvXFw&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=P2ZOBFFvXFw&feature=emb_logo
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Батальйон "МОНАКО". Як УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі | Українська правда
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31.08.2022 07:03 Ответить
Горбачева росссияне ненавидят, а значит Михаил Сергеевич классный чувак. Именно он запустил перестройку, гласность, ускорение и ускорил развал Совка. Я бы ему памятник поставил, россияне бы сдохли с досады. Но конечно сущеглупые ура-патриоты и любители ОПЗЖ и Совка воспротивятся.
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31.08.2022 07:06 Ответить
Виллы, самолеты, яхты: Большие игрушки украинских олигархов в самой бедной стране Европы
ведущей войну.
Читать полностью на
https://enovosty.com/politika/full/409-villy-samolety-yaxty-bolshie-igrushki-ukrainskix-oligarxov-v-samoj-bednoj-strane-evropy
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31.08.2022 07:09 Ответить
В Германии он бы ещё жил.
А в Москве не выжил.
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31.08.2022 07:12 Ответить
Роль горбачова в падінні совка сильно перебільшена. Це така собі "вивіска". Совок розвалила партноменклатура яка в 1979 році вступила в змову з "злодіями в законі". В результаті чиновники та бандити легалізували своє становище і заволоділи всім майном совка. Кожен "червоний директор мріяв позбутися "опіки" ОБХСС, стати власником і легально витрачати "набодяжене". Якщо ж подивитися на опадаткування населення і соціальні витрати з бюджету то ми взагалі живемо в повному абсурді. За совка в середньому по країні 93% відразу забирали в податки (Вослєнский "Номенклатура"). Сьогодні в середньому разом з прихованими податками забирають 80%. Невелика різниця ... особливо якщо врахувати що зараз як і за совка джерелом багатства і добробуту є не чесна праця, а влада. Саме це єднає нас з кацапами і саме в цьому полягає різниця між нами і цивілізованим світом. Тіньова економіка це єдине що рятує українців від повного зубожіння. А тіньова економіка, тобто уникання драконівського оподаткування, веде до корупції всієї правоохоронної системи. За совка було в Україні лише 3000 осіб партноменклатури. по ********* "державних службовців". І вони справлялись з керуванням 100% всіх підприємств країни. Зараз 285 000 паразитів які називаються "держслужбовцями" в Україні тупо грабують народ а державних підприємств лише 12%. Це в два з половиною рази менше ніж в США. Це ж рай для "одічалих менеджерів"! Подивіться які статки мають чиновники та депутати! Це навіть порівняти не можна з чесною працею. Ці статки їм дає влада перерозподіляти кошти бюджету на свою користь. Це вже чітко сформований та організований клас "управителей бидла" яким вони вважають народ України... Соціалізм це коли податки вище 50% але і соціальні виплати також вище 50%. У нас податки 80% а всі соцвиплати 13,6% і як ви вже здогадались соціалізму у нас ніколи не було. Він був лише в Швеції де податки 66% а виплати 85%. У нас утримання держапарату 52% держбюджету а в Швеції 15% разом з армією, поліцією та дипломатичним корпусом.... Так що єдине що нас рятує, повторюю, це тіньова економіка... Без неї ми раби, бо раб в Древньому Римі коштував власнику лише 16% в середньому від того що йому заробляв. Так що ми вже поряд. Жидобільшовики зє радіють - таких ідіотів і "тєрпіл" як українці світ не знає...
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31.08.2022 07:20 Ответить
Даду-даду... Цим він мені найбільше запам'ятався. Якось він не вклався у вік генсеків: 70-75. Та нічого доброго про нього не скажу. Ну, хіба що долучився до розвалу срср.
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31.08.2022 07:21 Ответить
Пам'ятаю цей віршик часів пізнього совка:
Водки мы теперь не пьем,
Сахара не кушаем.
Зубы чистим кирпичом,
Горбачева слушаем!
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31.08.2022 07:23 Ответить
Водку пью, ругаюсь матом - вот что сделал мне горбатий
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31.08.2022 08:08 Ответить
Ну, 92 роки, це досить довго - добре пожив. Але ніхто не вічний, амінь.
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31.08.2022 08:07 Ответить
А шо це за дебіл рюзкє??
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31.08.2022 08:10 Ответить
Горбі фсьо, здох.
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31.08.2022 08:13 Ответить
В любом случае ему благодарны многие за его действия. Благодаря ему Германия стала Единой. Восточная Европа и многие Республики ссср стали Действительно Свободными. Пусть покоится с миром. СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.08.2022 08:13 Ответить
Дякуємо за розвал імперії зла!
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31.08.2022 09:14 Ответить
с таким же успехом можешь поблагодарить путина за развал РФ.
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31.08.2022 10:14 Ответить
Та невже? А коли це сталося?
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31.08.2022 10:18 Ответить
20.02.2014
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31.08.2022 11:13 Ответить
Мабуть хтось Арестовича переслухав....
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31.08.2022 12:46 Ответить
ти Слухаєш Аферистовича? Це ти даремно. Шкоди від дурня великої немає, але і користі, - нуль. Спробуй для початку Жданова. На Тома Купера чи Рустамзаде потрібна деяка база, тобі спочатку буде складно.
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31.08.2022 12:54 Ответить
Лишайся у своїй, штучно створеній реальності, де Мордор вже розпався 20.02.2014. я тобі заважати не буду.
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31.08.2022 13:08 Ответить
я тебе розумію. Щоби бачити загальну картинку треба дивитись з висоти прочитаних книг і мати трохи клепки в голові. Але ти намагайся, - по краплі видавлюй із себе совка.
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31.08.2022 13:19 Ответить
👍
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31.08.2022 10:20 Ответить
сдох максим, - да и *** с ним!
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31.08.2022 09:24 Ответить
Якось пофіг, жодних емоцій...
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31.08.2022 10:07 Ответить
"Это Клим Ворошилов
И братишка Будённый
Подарили свободу
И их любит народ!
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31.08.2022 10:14 Ответить
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31.08.2022 10:18 Ответить
Это четкий месседж, что парашке тоже пора.
Ну а Горбачев прожил 92 года, дай бог наука, каждому столько прожить. К сожалению, в Украине, до 70 дожить это уже счастье.
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31.08.2022 10:34 Ответить
Киссинджер, которому идёт 100-й год, презрительно усмехнулся:
кто лечится медициной, принадлежащей твоим врагам ?
В СССР и России практиковалась управляемая медицина - своих лечим,
врагов калечим.
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31.08.2022 11:59 Ответить
Должностные лица в Запорожье
разворовали
22 морских контейнера, 389 вагонов !Ё! и 220 грузовиков гуманитарки, - агент НАБУ Шевченко

https://censor.net/ru/news/3364138/********************************************************************************************************

***** из текущей ленты новостей убрали
шаловливые ручки
"новых нуворишей" воспитанников идей г о р би .Так , что его идеи живут и процветают.
Справка для ботов: Война на дворе, а
Меченный Горби получил взятку аж $ 100 000 долларов USA от Президента Ю.Кореи при
посадке в самолет у трапа. ........Чек.1. Председатель Запорожской областной военной администрации https://www.facebook.com/starukholexander Александр Старух .2. Секретарь Запорожского горсовета https://www.facebook.com/anatoliikurtiev Анатолий Куртев. 3. Депутат Запорожского областного совета https://www.facebook.com/viktor.sherbina.5 Виктор Щербина .4. Заместитель председателя Запорожской ОВА https://www.facebook.com/profile.php?id=100009763652339 ЗлатаНекрасова .(уже защищает Украинцев в Ницце)

Источник:
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31.08.2022 14:15 Ответить
«Не хочется говорить о подкупе, взятках в прямом нашем понимании,
хотя до сих пор неизвестно, за что президент Южной Кореи Ро Дэ У вручил Горбачеву $100 тыс. в апреле 1991 года, которые хранились в сейфе у Валерия Болдина (руководитель аппарата президента СССР. - «Газета.Ru»). Но если проанализировать семь полученных Горбачевым премий - американских и международных, то все они вручались за определенные уступки со стороны СССР. Да и только ли Ро Дэ У передавал напрямую советскому президенту кругленькие суммы?» - написал Ивашов в своей книге «Маршал Язов: Роковой август 91-го», вышедшей в 1992 году.

О взятке в размере $100 тыс., якобы данной Горбачеву корейским лидером, написал в своей книге «ГКЧП против Горбачева: последний бой за СССР», опубликованной в 2010 году, и вице-президент СССР Геннадий https://www.gazeta.ru/tags/person/gennadii_yanaev.shtml Янаев .

«Ро Дэ У положил этот
банковский чек президенту СССР в карман на виду у многочисленных делегаций
и журналистов. В любой, как принято говорить, нормальной стране (в той же Южной Корее) за подобный проступок государственного руководителя отправили бы сначала в отставку, а затем и в «места не столь отдаленные».
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31.08.2022 14:49 Ответить
Позор Бакинцам,которые пришли с Родины АТАМА и основали ИндоПэриджан=Одэрбэйджан,что эта подставная собака умерла своей смертью.Хоть и пряталась в других странах.
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31.08.2022 17:04 Ответить
современное поколение и не понимает насколько велик он был и каковы его заслуги. Если бы победила андроповщина - все зрадоботы сидели бы в огромной северной корее.
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01.09.2022 01:54 Ответить
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