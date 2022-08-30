Умер экс-президент СССР Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался в Москве на 92-м году жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", – сообщили в Центральной клинической больнице Москвы.

Горбачев был очень болен и в последние три года жил в Центральной клинической больнице в Москве. У него был сахарный диабет и проблемы с почками.

Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. Он также являлся последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.

Отметим, что в 2016 году Горбачев заявил, что считает правильным решение президента РФ Владимира Путина оккупировать Крым и он поступил бы так же в аналогичной ситуации.

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Напомним, что 10 мая в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. 4 мая ушел из жизни первый президент Беларуси Станислав Шушкевич.