Помер експрезидент СРСР Горбачов

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов помер у Москві на 92 році життя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов", - повідомили у Центральній клінічній лікарні Москви.

Горбачов був дуже хворий і останні три роки жив у Центральній клінічній лікарні в Москві. У нього був цукровий діабет та проблеми з нирками.

Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Він також був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

Зазначимо, що у 2016 році Горбачов заявив, що вважає правильним рішення президента РФ Володимира Путіна окупувати Крим і він вчинив би так само в аналогічній ситуації.

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Нагадаємо, що 10 травня, у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. 4 травня, пішов із життя, перший президент Білорусі Станіслав Шушкевич.