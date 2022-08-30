Помер експрезидент СРСР Горбачов
Колишній президент СРСР Михайло Горбачов помер у Москві на 92 році життя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов", - повідомили у Центральній клінічній лікарні Москви.
Горбачов був дуже хворий і останні три роки жив у Центральній клінічній лікарні в Москві. У нього був цукровий діабет та проблеми з нирками.
Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Він також був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.
Зазначимо, що у 2016 році Горбачов заявив, що вважає правильним рішення президента РФ Володимира Путіна окупувати Крим і він вчинив би так само в аналогічній ситуації.
Нагадаємо, що 10 травня, у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. 4 травня, пішов із життя, перший президент Білорусі Станіслав Шушкевич.
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респект
В г р о б у карманов - нет !
Горби не помог и миллионный фонд в Германии, как не помог миллион долларов USA
Раисе в немецкой клинике Шарите в 1991 году.
Союз развален и уже 33 года идет война и погибло десятки тысяч народу в 15 республиках.
Перестройка с нуворишами ничего доброго не принесла простым Гражданам .
Урок для нынешних в виллах на Лазурном Берегу Франции.
Время не ждет. Смотрим Украинский Адрес :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=P2ZOBFFvXFw&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=P2ZOBFFvXFw&feature=emb_logo
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Батальйон "МОНАКО". Як УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі | Українська правда
ведущей войну.
Читать полностью на
https://enovosty.com/politika/full/409-villy-samolety-yaxty-bolshie-igrushki-ukrainskix-oligarxov-v-samoj-bednoj-strane-evropy
А в Москве не выжил.
Водки мы теперь не пьем,
Сахара не кушаем.
Зубы чистим кирпичом,
Горбачева слушаем!
И братишка Будённый
Подарили свободу
И их любит народ!
Ну а Горбачев прожил 92 года, дай
богнаука, каждому столько прожить. К сожалению, в Украине, до 70 дожить это уже счастье.
кто лечится медициной, принадлежащей твоим врагам ?
В СССР и России практиковалась управляемая медицина - своих лечим,
врагов калечим.
разворовали
22 морских контейнера, 389 вагонов !Ё! и 220 грузовиков гуманитарки, - агент НАБУ Шевченко
https://censor.net/ru/news/3364138/********************************************************************************************************
***** из текущей ленты новостей убрали
шаловливые ручки
"новых нуворишей" воспитанников идей г о р би .Так , что его идеи живут и процветают.
Справка для ботов: Война на дворе, а
Меченный Горби получил взятку аж $ 100 000 долларов USA от Президента Ю.Кореи при
посадке в самолет у трапа. ........Чек.1. Председатель Запорожской областной военной администрации https://www.facebook.com/starukholexander Александр Старух .2. Секретарь Запорожского горсовета https://www.facebook.com/anatoliikurtiev Анатолий Куртев. 3. Депутат Запорожского областного совета https://www.facebook.com/viktor.sherbina.5 Виктор Щербина .4. Заместитель председателя Запорожской ОВА https://www.facebook.com/profile.php?id=100009763652339 ЗлатаНекрасова .(уже защищает Украинцев в Ницце)
Источник:
хотя до сих пор неизвестно, за что президент Южной Кореи Ро Дэ У вручил Горбачеву $100 тыс. в апреле 1991 года, которые хранились в сейфе у Валерия Болдина (руководитель аппарата президента СССР. - «Газета.Ru»). Но если проанализировать семь полученных Горбачевым премий - американских и международных, то все они вручались за определенные уступки со стороны СССР. Да и только ли Ро Дэ У передавал напрямую советскому президенту кругленькие суммы?» - написал Ивашов в своей книге «Маршал Язов: Роковой август 91-го», вышедшей в 1992 году.
О взятке в размере $100 тыс., якобы данной Горбачеву корейским лидером, написал в своей книге «ГКЧП против Горбачева: последний бой за СССР», опубликованной в 2010 году, и вице-президент СССР Геннадий https://www.gazeta.ru/tags/person/gennadii_yanaev.shtml Янаев .
«Ро Дэ У положил этот
банковский чек президенту СССР в карман на виду у многочисленных делегаций
и журналистов. В любой, как принято говорить, нормальной стране (в той же Южной Корее) за подобный проступок государственного руководителя отправили бы сначала в отставку, а затем и в «места не столь отдаленные».