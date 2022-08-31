Зеленского просят обеспечить каждого воина оптическими прицелами и обучать бойцов обращению с ними - петиция

Воинам необходимы оптические прицелы, поскольку это "дополнительные глаза", которые улучшат видимость цели.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте ОП.

Автор петиции Наталья Дема отмечает важность повышать качественный уровень боевой подготовки и технического снабжения военнослужащих.

"В частности оптические прицелы, как неотъемлемый элемент личного оружия позволит улучшить видимость цели, ориентировку в пространстве, точность попадания и т.д. То есть оптические приборы это "дополнительные глаза", которые позволят больше видеть и точнее целиться днем ​​и ночью, а также сохранять такую ценную жизнь бойца", - отметила она.

"Обращаемся к Вам, господин Президент, с просьбой принять все меры, чтобы каждое личное оружие (автомат, винтовка), в базовой комплектации которого отсутствует оптический прибор, было дополнительно укомплектовано им, в частности путем установки боковой планки для крепления оптических прицелов (оптико-электронных) ) типа "ласточкин хвост", а также просим обеспечить включение в базовую боевую (военную) подготовку личного состава изучение современных видов оптических приборов, их характеристик, первичных навыков обращения с оптическими приборами и т.д.", - подытожила автор петиции.

Читайте: Не планирую никуда переводить главнокомандующего ВСУ Залужного, - Зеленский