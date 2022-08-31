Зеленского просят обеспечить каждого воина оптическими прицелами и обучать бойцов обращению с ними - петиция
Воинам необходимы оптические прицелы, поскольку это "дополнительные глаза", которые улучшат видимость цели.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте ОП.
Автор петиции Наталья Дема отмечает важность повышать качественный уровень боевой подготовки и технического снабжения военнослужащих.
"В частности оптические прицелы, как неотъемлемый элемент личного оружия позволит улучшить видимость цели, ориентировку в пространстве, точность попадания и т.д. То есть оптические приборы это "дополнительные глаза", которые позволят больше видеть и точнее целиться днем и ночью, а также сохранять такую ценную жизнь бойца", - отметила она.
"Обращаемся к Вам, господин Президент, с просьбой принять все меры, чтобы каждое личное оружие (автомат, винтовка), в базовой комплектации которого отсутствует оптический прибор, было дополнительно укомплектовано им, в частности путем установки боковой планки для крепления оптических прицелов (оптико-электронных) ) типа "ласточкин хвост", а также просим обеспечить включение в базовую боевую (военную) подготовку личного состава изучение современных видов оптических приборов, их характеристик, первичных навыков обращения с оптическими приборами и т.д.", - подытожила автор петиции.
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І навіщо оптика на АК, коли в нього кучність близько 3 МОА?
Ага, дуже некомпетентний, це ж у вашому військовому квитку АК вписано, а не у моєму. І на нулі це ж ви бували, а не я. Тому одразу усе кину, і перестану сюди писати за вашим наказом, ага.
на часі нове величне дорожнє крадівництво!!!
Сподіваюсь, що знайдеться сміливець підказати найвеличнішому, відправити петицію услід за рузьгим кааараблем,- у корзину для сміття
Вони бачать бойовик і все!
от АНАРХІЯ оптика КОЖНОМУ???????? Водію, артелеристу, літуну, моряку??????
Напишуть куйню від невігластва.
Може краще це питання вирішити?
Зараз ластохвіст можна легко встановити шляхом заміни трьох штатних вісей УСМ на подовжені.
І так, я не казав, що його встановити не можна. Але це і є - "колхоз"
До АК найкраще пасує мікропизматичний приціл, він легкий (250 гр), компактний, обєднує в собі якості коліматора (Red Dot) і оптичного прицілу (прицільна сітка і 3-кратне збільшення). Коштує не так щоб дуже дорого, Vector Optics Paragon 3x18 MicroPrism - 125$, Primary Arms SLx 3X MicroPrism - 200$.