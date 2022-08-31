Зеленського просять забезпечити кожного воїна оптичними прицілами, - петиція

Воїнам необхідні оптичні приціли, оскільки це "додаткові очі", які покращать видимість цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну петицію зареєстровано на сайті ОП.

Авторка петиції Наталія Дема наголошує на важливості підвищувати якісний рівень бойової підготовки та технічного оснащення військовослужбовців.

"Зокрема оптичні приціли, як невід'ємний елемент особистої зброї дозволить покращити видимість цілі, орієнтування в просторі, точність влучання тощо. Тобто оптичні прилади це "додаткові очі", які дозволять більше бачити та точніше цілити вдень та в ночі, а також зберігати таке цінне життя бійця", - зазначила вона.

"Звертаємось до Вас, пане Президенте, з проханням вжити всіх заходів, щоб кожна особиста зброя (автомат, гвинтівка), у базовій комплектації якої відсутній оптичний прилад, була додатково укомплектована ним, зокрема шляхом встановлення бокової планки для кріплення оптичних прицілів (оптико-електронних) типу "ластівчин хвіст", а також просимо забезпечити включення до базової бойової(військової) підготовки особового складу вивчення сучасних видів оптичних приладів, їхніх характеристик, первинних навичок поводження з оптичними приладами тощо", - підсумувала авторка петиції.

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