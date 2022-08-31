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Зеленського просять забезпечити кожного воїна оптичними прицілами, - петиція

зсу

Воїнам необхідні оптичні приціли, оскільки це "додаткові очі", які покращать видимість цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну петицію зареєстровано на сайті ОП.

Авторка петиції Наталія Дема наголошує на важливості підвищувати якісний рівень бойової підготовки та технічного оснащення військовослужбовців.

"Зокрема оптичні приціли, як невід'ємний елемент особистої зброї дозволить покращити видимість цілі, орієнтування в просторі, точність влучання тощо. Тобто оптичні прилади це "додаткові очі", які дозволять більше бачити та точніше цілити вдень та в ночі, а також зберігати таке цінне життя бійця", - зазначила вона.

"Звертаємось до Вас, пане Президенте, з проханням вжити всіх заходів, щоб кожна особиста зброя (автомат, гвинтівка), у базовій комплектації якої відсутній оптичний прилад, була додатково укомплектована ним, зокрема шляхом встановлення бокової планки для кріплення оптичних прицілів (оптико-електронних) типу "ластівчин хвіст", а також просимо забезпечити включення до базової бойової(військової) підготовки особового складу вивчення сучасних видів оптичних приладів, їхніх характеристик, первинних навичок поводження з оптичними приладами тощо", - підсумувала авторка петиції.

Читайте: Залужний обговорив дії та плани з військовим керівництвом НАТО й США

Автор: 

армія (3765) петиція (320)


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Топ коментарі
+16
Ну вообще то каждому военнослужащему положен автомат. И пофиг - он в рембате в глубоком тылу, он танкист, артиллерист или связист. Подавляющее большинство наших военных вообще орков своими глазами не видело - у них своя важная работа, не связанная с непосредственной стрельбой из ручного оружия по противнику. И вот нахиба им тот коллиматор или оптический прицел? Чтобы каждый раз после чистки и смазки оружия, когда снимается крышка ствольной коробки - заново перепристреливать оружие? Да, безусловно, базовые знания по использованию оптики - стрельба, внесение поправок,пристрелка, уход - все это должно даваться при обучении, и глубина обучения для разных военных специальностей должна быть разная - логично что танкисту и снайперу в оптических прицелах нужно разбираться немного по разному - но выдать каждому по коллиматору - это просто глупость.
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31.08.2022 10:24
+15
Я солдат. Оптика нужна только снайперам. Вместо оптики нам надо тепловизоры, приборы ночного видения, автомобили полноприводные , генераторы, радиостанции. Оптику надо постоянно пристреливать.
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31.08.2022 10:33
+13
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31.08.2022 10:39
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Бачив, собі такого не хочу. І іншим не буду радити. Кришка свольної коробки це така собі конструкція.
І навіщо оптика на АК, коли в нього кучність близько 3 МОА?
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31.08.2022 12:04 Відповісти
так, кріплення якісь, далі планка і решта усього
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31.08.2022 14:09 Відповісти
Забезпечити якісною стрілецькою зброєю. А станки для кулеметів ми самі повинні робити, чи інші гаджети до зброї?
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31.08.2022 10:51 Відповісти
Які петиції, це повинно бути, а не просити в недонаполеона права на життя і боротьбу.
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31.08.2022 10:52 Відповісти
Повинно бути для чого на АК ? Спочатку у питанні розберіться, аніж, по привичці, бруд лити.
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31.08.2022 10:59 Відповісти
Я про петиції взагалі чи забули про петицію ППО, але ж ви не читач. До речі воює не тільки важка зброя,піхота на першому місці, до якісної Армії далеко
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31.08.2022 11:04 Відповісти
Ви самі хоч читаєте, що пишете ? ''Які петиції, це повинно бути''. Я і запитав-навіщо оптика повинна бути на АК, без усяких петицій ? Я ні в якому разі не пропоную вам особисто перевіряти, але якби ви опинилися на фронті-зрозуміли би, що саме там використовується і що потрібно. Це-війна насамперед важкої зброї та технологій, а не піхоти.
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31.08.2022 11:22 Відповісти
Так,важкої зброї. Є перечень амуніції і екіпіровки який має бути,а петиції це затягування часу. Де петиції про анулювання нагород без заслуг? Не забувайте, що війна важкої зброї ще не сьогодні. Маючи те що має Україна, не вказує що війна технологій на разі. Піхота ,яка тримала Піски без допомоги арти, трималася. На сьогодні мотивація є важливим джерелом Перемог України. Не пишіть більше, ви не компетентний. Україна не має великий ресурсів високотехнологічної зброї
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31.08.2022 11:50 Відповісти
'Не пишіть більше, ви не компетентний'

Ага, дуже некомпетентний, це ж у вашому військовому квитку АК вписано, а не у моєму. І на нулі це ж ви бували, а не я. Тому одразу усе кину, і перестану сюди писати за вашим наказом, ага.
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31.08.2022 14:41 Відповісти
Які приціли???

на часі нове величне дорожнє крадівництво!!!
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31.08.2022 10:52 Відповісти
Мабуть коліматори краще? І чому "ластівкін хвіст", хіба стандарт НАТО не планка Пікатіні?
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31.08.2022 10:53 Відповісти
Коллиматор тоже оптический прибор. Скорее всего речь в статье именно про них.
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31.08.2022 11:04 Відповісти
На АК краще мікропизма - об'єднує в собі якості коліматора і оптичного приціла з невеликим збільшенням (3-4 крат). Ластівчин хвіст - самий надійний спосіб кріплення, він стандартно йде в АК із заводу з 1991 року. А вже на ластохвіст ставиться кронштейн з планкою Пікатіні.
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31.08.2022 14:12 Відповісти
Авторка петиції тупорила курка, яка конкретно в оптиці не шарить ні бельмеса 🤔🧐😁 Оптичний приціл відноситься до точних приладів, які потребують відповідних навиків у користуванні та обслуговуванні. Для чого оптика танкісту, номеру артилерійського розрахунку та, навіть тому ж піхотинцю. Оптика звужує поле зору стрілка, а також боковий зір, що життєво необхідно для виживання під час бойових дій в міських умовах, лісі і т.п. Але для чого нам тут розсипатися бісером перед тупою куркою, якій небезпечно рогатку довірити, бо ще собі око виб'є при спробі вистрілити. Про що ми можемо говорити, якщо це дурноголове створіння супорт від рапорта відрізнити не здатне.
Сподіваюсь, що знайдеться сміливець підказати найвеличнішому, відправити петицію услід за рузьгим кааараблем,- у корзину для сміття
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31.08.2022 10:55 Відповісти
100%
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31.08.2022 11:15 Відповісти
Про яке звуження поля зору йде мова, якщо з ******** мікропризматичних прицілів ведуть вогонь обома очима, як з коліматора?
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31.08.2022 13:34 Відповісти
При всій повазі, а навіщо кожному солдату оптичний приціл? Це хрінь якась, я ще розумію нормальне укомлектування взводу тепловізорами та ПНБ, біноклями, але оці приколи - кожному солдату по коліматору - то таке вже
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31.08.2022 10:55 Відповісти
Це тому, що розвелася сила-силенна військових експертів!
Вони бачать бойовик і все!
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31.08.2022 11:12 Відповісти
Бойовий диван-страшенна зброя. А ще з нього можна авторитетно розтлумачувати, що треба робити за першим кутом з повісткою, яку 'незаконно' отримав.
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31.08.2022 11:27 Відповісти
А також танком, гелікоптером, літаком і крейсером.

от АНАРХІЯ оптика КОЖНОМУ???????? Водію, артелеристу, літуну, моряку??????

Напишуть куйню від невігластва.
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31.08.2022 10:57 Відповісти
Нужна петиция на тему: " Сучья власть прекратите воровать и брехать".
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31.08.2022 10:57 Відповісти
Кожному пістолету - цейсовську оптику !!! )))
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31.08.2022 11:03 Відповісти
В деякіх підрозділах, на озброєнні кулемети часів другої світової: дп-27, «Максим».
Може краще це питання вирішити?
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31.08.2022 11:09 Відповісти
це де?
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31.08.2022 11:11 Відповісти
Бачив хлопці фото з максимами викладали, Луценко в Миколаєві, здається виклав фото з дп-27
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31.08.2022 11:15 Відповісти
Имеет систему охлаждения ,поэтому может работать,как слепая лошадь,без передышки.
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31.08.2022 12:44 Відповісти
В тербатах видавали максими й дегтярі. Не найгірша зброя.
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31.08.2022 11:44 Відповісти
у нас во взводе два ДПМ
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31.08.2022 12:41 Відповісти
у нас в афгані дегтярь був суто у душманів
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31.08.2022 18:38 Відповісти
маемо шо маемо
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31.08.2022 20:04 Відповісти
шо за підари керують українською армією?
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31.08.2022 18:41 Відповісти
Я хожу с АКМ. Объясните, нахрена мне оптический прицел?
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31.08.2022 11:17 Відповісти
Диванним експертам видніше, аніж бійцям. Тому вони і придумують петиції, щоб попіаритися проти влади.
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31.08.2022 11:29 Відповісти
Щоб влучати в ціль.
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31.08.2022 16:17 Відповісти
цікаве питання - а куди вояки будуть ту оптику чіпляти? У стандартного калаша нема "out of box" засобів для чіпляння оптики. Почнеться колхоз "республіканського масштабу"
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31.08.2022 11:29 Відповісти
На ластохвіст
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31.08.2022 13:49 Відповісти
Це ви добре придумали. Тільки у калаша нема ластохвоста . Його треба прикручувати або приварювати, що в будьякому разі є пошкодженням державного майна
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31.08.2022 13:59 Відповісти
АК-74М зразка 1991 р - штатно з заводу йде з ластівчиним хвостом.
Зараз ластохвіст можна легко встановити шляхом заміни трьох штатних вісей УСМ на подовжені.
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31.08.2022 14:24 Відповісти
А нічо шо з 1991 року калаши з заводу йшли в армію рашки і Україна до них ніяким боком, бо тоді ми вже були суверенною державою зі своєю власною армією?
І так, я не казав, що його встановити не можна. Але це і є - "колхоз"
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31.08.2022 14:33 Відповісти
І якщо ви вирішили звести все до ластохвоста, то таким чином ви одним махом закрили можливість використання всіх західних оптік на планках пікатіні, а обмежились старим радянським лайном. Доречі на нових калашах саме пп а не лх.
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31.08.2022 14:03 Відповісти
На тому нікчемно-фрікуватому сайті й без цієї дамочки чудасій вистачає.
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31.08.2022 11:41 Відповісти
Дурня якась, вот уже всем воинов обеспечили осталось только оптикой. Тётя бы лучше поинтересовалась в достаточном ли количестве имеется зимняя форма.
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31.08.2022 11:58 Відповісти
Яка гарна петиція від овець головному барану.
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31.08.2022 12:16 Відповісти
Какие сумашедшие деньги Дмитрий!! Жизнь каждого бойца в тысячу раз дороже любого коллиматора -это раз! Самые средние колиматоры,стоят мах. 10-12 тысяч гривен. Во вторых эти коллиматоры и оптика использовались американцами ещё в первую Иракскую войну и в Кабуле!!..и прекрасно себя оправдала!!... Все иностранные войска давно крепят на своё оружие обвесы на которые цепляют и колиматоры и лазерные целеуказатели и дальномеры и лазерные прицелы и подствольные фонари и т. д.......Вы ка4к будто свалились с другой планеты...... Вы что, до сих про предлагаете воевать нашим ЗСУ воевать этим металлоломом который называется автомат Калашникова?? Вы наверное в армии не служили.....Да место Калаша давно на свалке!!! Тем более российская бракованная штамповка!! этот бред несёт тот который ни разу не стрелял с коллиматором!! Сегодня Многие даже на охотничьих оружиях имеют коллиматор ....... И о каком расходе из бюджета вы говорите , если сегодня всё ЗСУ держится на иностранных финансовых вложениях и материальной помощи оружием, а также на плечах наших доблестных волонтёров и добровольных взносах-стран -доноров!! С таким руководством страны как Зеленский, ермак и Шмыгаль, там в бюджете Украины вообще скоро будут одни мыши!!!.. И самое главное УКраине сегодня надо победить любой ценой!! Любой!!Даже если коллиматоры и оптика будут стоить миллионы.. Хватит , наэкономились!!.... 30 лет экономили на ЗСУ, всякие там Кучмы Ющенки ,порошенки, воровитые Тимошенки и гриценки , бандюганы Януковичи!! И что имеем в итоге!!! ... Горе и войну...
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31.08.2022 12:26 Відповісти
90% коментарів не за те, що оптика не потрібна. А за те, що вона потрібна далеко не всім. Більшості вона буде як зайцю стопсигнал.
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31.08.2022 14:00 Відповісти
90% коментаторів оптики навіть в руках не тримали.
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31.08.2022 17:00 Відповісти
А на зимову форму також треба петицію до Буратіни? Бо армія ж буде гола взимку
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31.08.2022 12:49 Відповісти
Господи, коли вже закриють рота цім довбаним експертам. Кожен суслік в полі агроном. Більшість наших воїнів, використовують ак-74, акс-74у і тому подібне. Ну яка до біса оптика на ак-74? Дайте цій дурі калаша з оптичним прицілом, хай стрельне.
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31.08.2022 13:15 Відповісти
Підтримую. На кожному АК має бути кріплення "ластвічин хвіст", на який при потребі боєць може поставити кронштейн з оптикою чи тепліком. ******* росіянські АК вже давно йдуть з заводу з "ластохвостом". Повторно пристрелювати встановлену таким чином отпику після чистки АК не потрібно.
До АК найкраще пасує мікропизматичний приціл, він легкий (250 гр), компактний, обєднує в собі якості коліматора (Red Dot) і оптичного прицілу (прицільна сітка і 3-кратне збільшення). Коштує не так щоб дуже дорого, Vector Optics Paragon 3x18 MicroPrism - 125$, Primary Arms SLx 3X MicroPrism - 200$.
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31.08.2022 13:26 Відповісти
Ви б хоч загуглили зпочатку що пропонуєте. на тих прицілах планка Пікатінні. Як ви її будете собачити на "ластохвост"?
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31.08.2022 14:07 Відповісти
Уже повно кронштейнів ластохвіст-пікатіні. Як із швидким скидом, так і без нього. У багатьох моделях кришка ствольної коробки знімається без зняття кронштейну.
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31.08.2022 14:18 Відповісти
Прикрутити ЛС, на нього перехідник, а зверху оптику на ПП. Які ще ідеї запропонує пан експерт?
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31.08.2022 14:34 Відповісти
Саме так. А яки чином ви будете кріпити, наприклад, тепловізійний приціл (вагою більше 0,5 кг) до АК чи РПК? Тільки через ластохвіст і кронштейн. Бо якщо будете кріпити його на кришку ствольної коробки - то готуйтесь пристрілювати кожну ніч.
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31.08.2022 16:58 Відповісти
Я би краще зробив петицію про перехід на озброєння натівських стандартів. 1) всеодно туди йдемо, 2) не впевнений, що в Україні виготовляють набої 5,45, тож можуть бути проблеми, 3) краще використовувати рідні засоби, аніж схрещувати вужа з їжаком.
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31.08.2022 17:07 Відповісти
Не буде користі із тої петиції воно їх не читає Канали досі не повернули до етеру
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31.08.2022 13:29 Відповісти
У Зеленського є гроші лише асфальт та велике крадівництво! На жаль.
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31.08.2022 13:50 Відповісти
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