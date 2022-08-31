Горбачев был преступником, - Министр обороны Литвы Анушаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что последний лидер Советского союза умерший во вторник Михаил Горбачев был преступником, отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе и других местах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

"Он был преступником, приказавшим о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. Покаяния не было. Такие воспоминания, хотя о мертвых говорят или хорошо, или никак. Ну, не в этот раз. Единственный. плюс в том, что он подписал капитуляцию Советского Союза", – написал Анушаускас в социальной сети Facebook.

Читайте: Умер экс-президент СССР Горбачев

Горбачев умер на 92-м году жизни в результате тяжелой болезни.