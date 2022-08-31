Горбачев был преступником, - Министр обороны Литвы Анушаускас
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что последний лидер Советского союза умерший во вторник Михаил Горбачев был преступником, отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе и других местах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.
"Он был преступником, приказавшим о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. Покаяния не было. Такие воспоминания, хотя о мертвых говорят или хорошо, или никак. Ну, не в этот раз. Единственный. плюс в том, что он подписал капитуляцию Советского Союза", – написал Анушаускас в социальной сети Facebook.
Горбачев умер на 92-м году жизни в результате тяжелой болезни.
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Туди йому й дорога, 3,14дарасу.
Лесь Подерв'янський. Павлік Морозов.
ХрущОВ - це русифіковане Хрущ(майскій жук потрусскі)...уродженець колись української Курщини, звідси ця тяга до вишиванки.... Горбачов - уродженець українського Ставропілля...
Ps. Головна претензія МОСКАЛІВ до Хрущова та Горбі, у тому що Хрущов розвінчав культ КРОВОПИВЦІ СТАЛІНА.... А Горбі, ні НЕ РОЗВАЛИВ(ГорбачОВ нічого не розвалював, це помилка так вважати, СРСР само розвалилося), а що ГОРБАЧОВ НЕ ЗУМІВ ПРИДУСИТИ НАЦІОНАЛЬНІ РУХИ В РЕСПУБЛІКАХ В САМОМУ ЗАРОДКУ....при чому ЖОРСТОКО НЕ ПРИДУСИВ, в стилі Сталіна чи Андропова ..., або починав щось придушувати, а потім відступав....не йшов до кінця....
В чому ще така популярність Путіна у москалів?..Москалі вважають, що ПУТІН це пряма реєнкарнація гебешника АНДРОПОВА!!!!! Що на місті Горбачова, Путін чи Андропов були би зовсім іншими.....Ці би точно втопили у крові Литву, Латвію, Естонію(як топлять зараз Україну)... Ніякої незалежності України вони б не жозволили, ніякої Берлінської стіни, а Польща і Чехи далі би барахталися в Варшавському договорі...
такий повний зміст прислів'я.
так і ще, він щіро вітав призначення путлера на посаду презедента ерефії.
реформатор кажете?
але про мертвих потрібно говорити правду , я так вважаю 😠
Сраные Ленинцы.