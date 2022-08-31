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Горбачов був злочинцем, - Міністр оборони Литви Анушаускас

анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що останній лідер Радянського Союзу Михайло Горбачов, який помер у вівторок, був злочинцем, який віддав наказ про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі та інших містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

"Він був злочинцем, який наказав про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Покаяння не було. Такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Ну, не цього разу. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського Союзу", - написав Анушаускас у соціальній мережі Facebook.

Також читайте: Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни, - фон дер Ляєн про Горбачова

Горбачов помер на 92-му році життя внаслідок тяжкої хвороби.

Горбачов (37) Литва (2369) смерть (6738)


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Топ коментарі
+25
Нарешті хтось адекватний висловився про злочинця.
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31.08.2022 10:59
+19
дипломатично ещё и сказано. судьбу параши ожидает судьба совка, а характеристику ***** будут давать в недипломатичных формулировках.
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31.08.2022 10:56
+18
здох - і добре. Земля бетоном
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31.08.2022 10:55
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Именно так
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31.08.2022 12:24 Відповісти
за часім Горбачова ціна нафти впала з 27 до 13 а потім трохі підросла до 18 доларів за барель, так що не треба росповідати про "дурачка". економіка поставила на коліна "совок" і друзів яких воно спонсорувало (СЕВ, Куба, Нікарагуа, пів Африки, Індія, Вьєтнам і т.д. ).
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31.08.2022 13:10 Відповісти
ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ГОРБАЧЕВА ссср ВОЗМОЖНО ЕЩЕ СУЩЕСТВОВАЛ БЫ ДОСТАТОЧНО ДОЛГО. САМОЕ ГЛАВНОЕ ОН ВОВРЕМЯ РАЗВАЛИЛ СССРи. В истории ОН ОСТАЛСЯ КАК ЧЕЛОВЕК РАЗВАЛИВШИЙ ИМПЕРИЮ.. ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НУЖНО БЫЛО ЕГО ОСУДИТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ РАЗВАЛА ПО ЗАСЛУГАМ. ДЛЯ ҚАЗАҚСТАНА , ГРУЗИИ , ЛИТВЫ , АЗЕРБАЙЖАНА ОН ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРЕСТУПНИК . СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.08.2022 12:03 Відповісти
Вiн ворог був, менi його не шкода.
Туди йому й дорога, 3,14дарасу.

Лесь Подерв'янський. Павлік Морозов.
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31.08.2022 12:08 Відповісти
Він не розвалив срср, він не зміг його зберегти. Соціально-політичні процеси, які йшли в країнах соцтабуру ще до Горбачова, неможливо було зупинити, і вони перекинулись на срср. Спроба якось змінити фасад режиму на соціалізм з людським обличчям ні до чого не привела, як і спроба силою задушити національно-визвольні рухи. Ну і під кінець - спектакль з блокадою Горбачова в Криму. Захід загнивав, загнивав, а здох - срср
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31.08.2022 12:27 Відповісти
Почитайте інтерв'ю Тали Калатай,коли в 90ті сволота грала в футбол головами людей на стадіоні,це бачив на власні очі її чоловік грузин,тоді він був малим.
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31.08.2022 12:30 Відповісти
І це не путін був тоді президентом,бо ми чекаємо,коли зникне путін,вони всі такі,тому така тотальна підтримка війни в Україні. Ми повинні вчитися жити поруч з такою нечистю,але для цього треба бути великими патріотами при владі і робити все для захисту держави,як зараз так і потім,але зараз йде тотальне запрошення на проживання хароших рускіх,це дуже недобре.
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31.08.2022 12:35 Відповісти
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31.08.2022 12:56 Відповісти
В Литве у Невзорова статус военного преступника. Сам утверждает что "сражался в Литве за Родину". Теперь он украинец.
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31.08.2022 13:01 Відповісти
Успокойся ты уже с Невзоровым! Лучше в свои анализы погляди.
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31.08.2022 14:44 Відповісти
Горбатому земля бетоном 😡
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31.08.2022 12:32 Відповісти
Зрозуміло, що всі генсеки були злочинцями, оскільки були частиною цієї системи.....Але якщо порівнювати Сталіна і Хрущова з його ВІДЛИГОЮ, або Андропова та Горбачова з його перестройкою та гласністю(при Горбі заговорили про Голодомор)...... То звичайно перевага буде на боці Хрущова та Горбачова.....Можливо через їхню ментальна м'якість....українці ментально, не такі кровожерливі, як ті ж москалі чи азіти....
ХрущОВ - це русифіковане Хрущ(майскій жук потрусскі)...уродженець колись української Курщини, звідси ця тяга до вишиванки.... Горбачов - уродженець українського Ставропілля...

Ps. Головна претензія МОСКАЛІВ до Хрущова та Горбі, у тому що Хрущов розвінчав культ КРОВОПИВЦІ СТАЛІНА.... А Горбі, ні НЕ РОЗВАЛИВ(ГорбачОВ нічого не розвалював, це помилка так вважати, СРСР само розвалилося), а що ГОРБАЧОВ НЕ ЗУМІВ ПРИДУСИТИ НАЦІОНАЛЬНІ РУХИ В РЕСПУБЛІКАХ В САМОМУ ЗАРОДКУ....при чому ЖОРСТОКО НЕ ПРИДУСИВ, в стилі Сталіна чи Андропова ..., або починав щось придушувати, а потім відступав....не йшов до кінця....

В чому ще така популярність Путіна у москалів?..Москалі вважають, що ПУТІН це пряма реєнкарнація гебешника АНДРОПОВА!!!!! Що на місті Горбачова, Путін чи Андропов були би зовсім іншими.....Ці би точно втопили у крові Литву, Латвію, Естонію(як топлять зараз Україну)... Ніякої незалежності України вони б не жозволили, ніякої Берлінської стіни, а Польща і Чехи далі би барахталися в Варшавському договорі...
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31.08.2022 12:52 Відповісти
«Про мертвих або добре,або правду»
такий повний зміст прислів'я.
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31.08.2022 12:55 Відповісти
5 копійок ,не чудите , купить можно было только в спецухе после 14-00 , или в ресторане по двойной цене . Пиво можно было с 10 -ти.
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31.08.2022 12:56 Відповісти
діти Горбачова живуть на Заході, от і все що треба знати про результати його "великого" правління.
так і ще, він щіро вітав призначення путлера на посаду презедента ерефії.
реформатор кажете?
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31.08.2022 13:00 Відповісти
І кримнашист.
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31.08.2022 13:14 Відповісти
Міністр оборони Литви Анушаускас, правий
але про мертвих потрібно говорити правду , я так вважаю 😠
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31.08.2022 13:27 Відповісти
Рідкісна сволота. До слів литовського міністра оборони додам Чернобиль. ****.
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31.08.2022 13:44 Відповісти
Горбачев-коммунист. Все они *****..сы по локоть в крови.
Сраные Ленинцы.
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31.08.2022 14:21 Відповісти
В Україні він злочинець,через Чорнобиль.
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31.08.2022 15:05 Відповісти
Горбатый-собака,поставленная хайскими арабами, для продолжения отнятия земель ИндоПэриджана=ГрекоРима(Анара)=ОдЭр(Отрапатена,АзЭр)БэйДжана.С 1828г. уничтожается империя Родины Атама=ИндоЭрияна.
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31.08.2022 16:55 Відповісти
ТАК УЗНАЙТЕ И СКАЖИТЕ ГДЕ ЕГО ПОХОРОНЯТ !!!
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31.08.2022 20:28 Відповісти
И ГДЕ ЖИВУТ ЕГО РОДСТВЕННИКИ !!!
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31.08.2022 20:29 Відповісти
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