Горбачов був злочинцем, - Міністр оборони Литви Анушаускас
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що останній лідер Радянського Союзу Михайло Горбачов, який помер у вівторок, був злочинцем, який віддав наказ про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі та інших містах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.
"Він був злочинцем, який наказав про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Покаяння не було. Такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Ну, не цього разу. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського Союзу", - написав Анушаускас у соціальній мережі Facebook.
Горбачов помер на 92-му році життя внаслідок тяжкої хвороби.
Топ коментарі
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Туди йому й дорога, 3,14дарасу.
Лесь Подерв'янський. Павлік Морозов.
ХрущОВ - це русифіковане Хрущ(майскій жук потрусскі)...уродженець колись української Курщини, звідси ця тяга до вишиванки.... Горбачов - уродженець українського Ставропілля...
Ps. Головна претензія МОСКАЛІВ до Хрущова та Горбі, у тому що Хрущов розвінчав культ КРОВОПИВЦІ СТАЛІНА.... А Горбі, ні НЕ РОЗВАЛИВ(ГорбачОВ нічого не розвалював, це помилка так вважати, СРСР само розвалилося), а що ГОРБАЧОВ НЕ ЗУМІВ ПРИДУСИТИ НАЦІОНАЛЬНІ РУХИ В РЕСПУБЛІКАХ В САМОМУ ЗАРОДКУ....при чому ЖОРСТОКО НЕ ПРИДУСИВ, в стилі Сталіна чи Андропова ..., або починав щось придушувати, а потім відступав....не йшов до кінця....
В чому ще така популярність Путіна у москалів?..Москалі вважають, що ПУТІН це пряма реєнкарнація гебешника АНДРОПОВА!!!!! Що на місті Горбачова, Путін чи Андропов були би зовсім іншими.....Ці би точно втопили у крові Литву, Латвію, Естонію(як топлять зараз Україну)... Ніякої незалежності України вони б не жозволили, ніякої Берлінської стіни, а Польща і Чехи далі би барахталися в Варшавському договорі...
такий повний зміст прислів'я.
так і ще, він щіро вітав призначення путлера на посаду презедента ерефії.
реформатор кажете?
але про мертвих потрібно говорити правду , я так вважаю 😠
Сраные Ленинцы.