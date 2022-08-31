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Новости Война
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Артиллерийское подразделение ВМС уничтожило вражеский танк

танк,знищення

30 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ нанесли удар по российским оккупантам и уничтожили вражеский танк на одном из участков фронта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВСУ.

"30 августа, военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок устойчиво и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожен вражеский танк", - говорится в сообщении.

Смотрите: Бойцы 110-й бригады теробороны уничтожили российский БМП-3 и его экипаж вблизи Новодаровки. ВИДЕО

Указывается, что окончательные потери врага уточняются.

армия РФ (18994) ВМС (1458) танк (2246) уничтожение (6803)


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Топ комментарии
+7
Красунчики, бережи вас Господь
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31.08.2022 13:13
+2
ЗСУ від початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті, - британська розвідка Джерело:
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31.08.2022 13:44
+1
"російськиХ окупантаХ" - ви вже забрали своїми кацапізмами...
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31.08.2022 13:46
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Красунчики, бережи вас Господь
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31.08.2022 13:13 Ответить
чудово так і треба шоб цурки самі летіли
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31.08.2022 13:42 Ответить
Ти сьогодні,істота,зарегилася.
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31.08.2022 13:43 Ответить
🤣🤣🤣
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31.08.2022 13:41 Ответить
ЗСУ від початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті, - британська розвідка Джерело:
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31.08.2022 13:44 Ответить
"російськиХ окупантаХ" - ви вже забрали своїми кацапізмами...
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31.08.2022 13:46 Ответить
Но командиру этих артиллеристов, звание полковника не присвоят. Он же всего лишь воевал, а не молол языком в телевизоре, как абдристович.
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31.08.2022 14:08 Ответить
 
 