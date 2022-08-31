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Новини Війна
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Артилерійський підрозділ ВМС знищив ворожий танк

танк,знищення

30 серпня військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ завдали удару по російським окупантам та знищили ворожий танк на одній з ділянок фронту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗСУ.

"30 серпня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 1 ворожий танк", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.

армія рф (17143) ВМС (1375) танк (2057) знищення (7114)


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Топ коментарі
+7
Красунчики, бережи вас Господь
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31.08.2022 13:13
+2
ЗСУ від початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті, - британська розвідка Джерело:
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31.08.2022 13:44
+1
"російськиХ окупантаХ" - ви вже забрали своїми кацапізмами...
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31.08.2022 13:46
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Красунчики, бережи вас Господь
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31.08.2022 13:13 Відповісти
чудово так і треба шоб цурки самі летіли
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31.08.2022 13:42 Відповісти
Ти сьогодні,істота,зарегилася.
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31.08.2022 13:43 Відповісти
🤣🤣🤣
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31.08.2022 13:41 Відповісти
ЗСУ від початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті, - британська розвідка Джерело:
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31.08.2022 13:44 Відповісти
"російськиХ окупантаХ" - ви вже забрали своїми кацапізмами...
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31.08.2022 13:46 Відповісти
Но командиру этих артиллеристов, звание полковника не присвоят. Он же всего лишь воевал, а не молол языком в телевизоре, как абдристович.
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31.08.2022 14:08 Відповісти
 
 