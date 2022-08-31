Пожар и взрывы на складе боеприпасов в оккупированном Таврийске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован пожар и взрывы на складе боеприпасов в оккупированном Таврийске Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден огромный столб дыма и слышны разрывы боекомплектов.

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