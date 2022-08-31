Пожежа та вибухи на складі боєприпасів в окупованому Таврійську. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована пожежа та вибухи на складі боєприпасів в окупованому Таврійську Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно величезний стовп диму та чути розриви боєкомплектів.

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