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Новини Війна
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Пожежа та вибухи на складі боєприпасів в окупованому Таврійську. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована пожежа та вибухи на складі боєприпасів в окупованому Таврійську Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно величезний стовп диму та чути розриви боєкомплектів.

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боєприпаси (2260) знищення (7114) склад (182) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+19
Арбузи аби не порєпалися, Я сподіваюсь ще в цьому році скуштувати Херсонських.
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31.08.2022 14:45
+15
Дуже гучно розриваються пердаки кацапів на землі Херсонщини
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31.08.2022 14:45
+12
Перефразируя ельцина :
"Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: сколько наши бойцы взорвали складов БК на оккупированных территориях ?".
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31.08.2022 14:58
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Арбузи аби не порєпалися, Я сподіваюсь ще в цьому році скуштувати Херсонських.
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31.08.2022 14:45 Відповісти
Дуже гучно розриваються пердаки кацапів на землі Херсонщини
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31.08.2022 14:45 Відповісти
Перефразируя ельцина :
"Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: сколько наши бойцы взорвали складов БК на оккупированных территориях ?".
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31.08.2022 14:58 Відповісти
Схоже що Лінза ще й пакуріла...
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31.08.2022 15:03 Відповісти
Кто же ето сдєлал? (с) Мабуть знову "еффєкт лінзи".
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31.08.2022 15:10 Відповісти
КрасівоЄ
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31.08.2022 15:17 Відповісти
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31.08.2022 15:33 Відповісти
Помню

Помню
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31.08.2022 16:04 Відповісти
Душіть кацапів, щоб очі через вуха повилазили.
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31.08.2022 16:41 Відповісти
 
 