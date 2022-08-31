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Двух высокопоставленных чиновников Германии подозревают в сотрудничестве с Кремлем, - Die Zeit

німеччина

Двое сотрудников немецкого Министерства по делам экономики и защиты климата могли работать на Россию и продвигать интересы страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

По информации издания, несколько доверенных лиц вице-канцлера, министра экономики ФРГ Роберта Хабека во время изучения внутренних документов по "Северному потоку - 2", уровню заполнения газовых хранилищ и в отчете о безопасности поставок Германии натолкнулись на несоответствия. Они связаны с тем, что аргументация в вышеперечисленных документах отражала позицию не немецкого правительства, а России.

Доверенные лица Хабека уже обратились в Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) с просьбой рассмотреть их подозрения.

В Die Zeit отмечают, что в случае подтверждения информации о работе высокопоставленных чиновников Германии на РФ в стране вспыхнет политический скандал. Если же подозрения окажутся ложными, то это сильно повлияет на репутацию Хабека.

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Автор: 

Германия (6921) россия (95308) сотрудничество (749) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+16
ху.ло по всему миру скупило политиков не говоря уже про нашу Украину.
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31.08.2022 16:31
+16


Прямо сейчас в Германии разрастается скандал, связанный с поставкой федерации оборудования, которые используется в технологических процессах, связанных с производством оружия массового поражения. В частности, речь идет о реактивах, используемых в производстве известного яда «Новичок». Пресса уже подхватила тему и пишет о том, что сандал возник из-за подозрений, возникший у таможни, к двум немецким компаниям Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve, поставляющим все это, предположительно для московской компании «Химмед», которая занята снабжением военных химических лабораторий. На самом деле, координацией расследования занимается Федеральное ведомство по охране конституции, а процессуальное руководство осуществляет прокуратура города Штаде, но таможня вовлечена в процесс потому, что речь идет о предполагаемом, незаконном экспорте оборудования и материалов, подлежащих строгому лицензированию.

Немецким СМИ, в том числе медиакомпаниям NDR и WDR, а также изданию Süddeutsche Zeitung, стало известно о том, что вчера 30 августа, в помещениях этих компаний - в поселке Лилиенталь, федеральная земля Нижняя Саксония и городе Констанце в земле Баден-Вюртемберг - прошли масштабные обыски в рамках проводимого расследования. Понятно, что о результатах обысков пока ничего не известно, а представители компаний Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve эти события пока никак не комментируют. Тем не менее, журналистам удалось найти очень интересную информацию, которая говорит сама за себя.

Так, из открытых источников известно о том, что московская компания Химмед, уже более трех лет находится под санкциями США и ЕС как структура, помогающая режиму в изготовлении боевых отравляющих веществ и прочей дряни. Попав в санкционный список, эта компания уже не может прямо получать то, что нужно для производства того же Новичка, например и потому, были запущены схемы обхода санкций. Компания Riol Chemie использовала слишком простые схемы обхода и быстро попалась на санкционке и сама попала в санкционный список США. Вот тогда и возникла вторая компания - R.R. Rhein Reserve, куда перешла часть сотрудников и руководства предыдущей компании.

Журналисты копнули глубже и попытались найти какие-то связи указанных компаний с российским агрегатором оборудования и реактивов для оборонки и в результате обнаружилили вот что. «Судя по всему, и руководители компаний Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve имели связи с Россией. Из российского торгового регистра следует, в частности, что бывший управляющий компании Riol Chemie ранее был совладельцем дочернего предприятия "Химмеда". Ту же роль в свое время играл и нынешний директор этого немецкого предприятия. По мнению Федерального ведомства по охране конституции, управление немецкими компаниями по сути осуществлялось из России».

Не правда ли, это сразу же что-то напоминает? Газпром обложил Германию кучей своих дочек, с местными совладельцами, а скорее - соучастниками и все это точно также «фактически управлялось из россии». Сейчас идет эпопея ликвидации самых одиозных гадюшников, наподобие «Газпром-Германия», но вычищать все прийдется еще долго и тщательно. Это расследование - яркий тому пример.

Ну а схема, которой пользовались контрабандисты, довольно проста. Оборудование и химреактивы оформлялись для экспорта в Литву и поскольку эти поставки не подлежат какому-то дополнительному оформлению, все спокойно грузилось и уходило на Восток. А дальше - действовала транспортная компания из Бремена, которая путем запутывания маршрута, завозила товар не в Литву, а в Калининград, якобы транзитом.

В общем, с большой долей вероятности можно говорить о том, что Скрипали и другие подданные Ее величества, были отравлены ядом, приготовленным из немецких реактивов и на немецком же оборудовании. А мы удивляемся тому, что в боевой технике противника, сплошь и рядом - немецкие и французские комплектующие. Но похоже на то, что теперь у Берлина есть политическая воля, действительно положить этому конец. По крайней мере то, что эта история ушла в прессу, говорит о существенных изменениях в позиции Германии.
anti-colorados
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31.08.2022 16:35
+8
Да ви що? Там ще й Гретку Тумбу - активістку перевірити треба з її висерами "зупинити всі станції в Європі, зупинити всі заводи". Ця курва теж була на зарплаті ху...а
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31.08.2022 16:34
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Меркель?
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31.08.2022 16:30 Ответить
И Шольц
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31.08.2022 16:53 Ответить
ху.ло по всему миру скупило политиков не говоря уже про нашу Украину.
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31.08.2022 16:31 Ответить
Не смішіть. Там двадцять,як мінімум.
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31.08.2022 16:33 Ответить
тисяч .
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31.08.2022 17:25 Ответить
Да ви що? Там ще й Гретку Тумбу - активістку перевірити треба з її висерами "зупинити всі станції в Європі, зупинити всі заводи". Ця курва теж була на зарплаті ху...а
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31.08.2022 16:34 Ответить
сто давадцять дві консерви і троє викритих
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31.08.2022 16:35 Ответить


Прямо сейчас в Германии разрастается скандал, связанный с поставкой федерации оборудования, которые используется в технологических процессах, связанных с производством оружия массового поражения. В частности, речь идет о реактивах, используемых в производстве известного яда «Новичок». Пресса уже подхватила тему и пишет о том, что сандал возник из-за подозрений, возникший у таможни, к двум немецким компаниям Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve, поставляющим все это, предположительно для московской компании «Химмед», которая занята снабжением военных химических лабораторий. На самом деле, координацией расследования занимается Федеральное ведомство по охране конституции, а процессуальное руководство осуществляет прокуратура города Штаде, но таможня вовлечена в процесс потому, что речь идет о предполагаемом, незаконном экспорте оборудования и материалов, подлежащих строгому лицензированию.

Немецким СМИ, в том числе медиакомпаниям NDR и WDR, а также изданию Süddeutsche Zeitung, стало известно о том, что вчера 30 августа, в помещениях этих компаний - в поселке Лилиенталь, федеральная земля Нижняя Саксония и городе Констанце в земле Баден-Вюртемберг - прошли масштабные обыски в рамках проводимого расследования. Понятно, что о результатах обысков пока ничего не известно, а представители компаний Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve эти события пока никак не комментируют. Тем не менее, журналистам удалось найти очень интересную информацию, которая говорит сама за себя.

Так, из открытых источников известно о том, что московская компания Химмед, уже более трех лет находится под санкциями США и ЕС как структура, помогающая режиму в изготовлении боевых отравляющих веществ и прочей дряни. Попав в санкционный список, эта компания уже не может прямо получать то, что нужно для производства того же Новичка, например и потому, были запущены схемы обхода санкций. Компания Riol Chemie использовала слишком простые схемы обхода и быстро попалась на санкционке и сама попала в санкционный список США. Вот тогда и возникла вторая компания - R.R. Rhein Reserve, куда перешла часть сотрудников и руководства предыдущей компании.

Журналисты копнули глубже и попытались найти какие-то связи указанных компаний с российским агрегатором оборудования и реактивов для оборонки и в результате обнаружилили вот что. «Судя по всему, и руководители компаний Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve имели связи с Россией. Из российского торгового регистра следует, в частности, что бывший управляющий компании Riol Chemie ранее был совладельцем дочернего предприятия "Химмеда". Ту же роль в свое время играл и нынешний директор этого немецкого предприятия. По мнению Федерального ведомства по охране конституции, управление немецкими компаниями по сути осуществлялось из России».

Не правда ли, это сразу же что-то напоминает? Газпром обложил Германию кучей своих дочек, с местными совладельцами, а скорее - соучастниками и все это точно также «фактически управлялось из россии». Сейчас идет эпопея ликвидации самых одиозных гадюшников, наподобие «Газпром-Германия», но вычищать все прийдется еще долго и тщательно. Это расследование - яркий тому пример.

Ну а схема, которой пользовались контрабандисты, довольно проста. Оборудование и химреактивы оформлялись для экспорта в Литву и поскольку эти поставки не подлежат какому-то дополнительному оформлению, все спокойно грузилось и уходило на Восток. А дальше - действовала транспортная компания из Бремена, которая путем запутывания маршрута, завозила товар не в Литву, а в Калининград, якобы транзитом.

В общем, с большой долей вероятности можно говорить о том, что Скрипали и другие подданные Ее величества, были отравлены ядом, приготовленным из немецких реактивов и на немецком же оборудовании. А мы удивляемся тому, что в боевой технике противника, сплошь и рядом - немецкие и французские комплектующие. Но похоже на то, что теперь у Берлина есть политическая воля, действительно положить этому конец. По крайней мере то, что эта история ушла в прессу, говорит о существенных изменениях в позиции Германии.
anti-colorados
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31.08.2022 16:35 Ответить
Підтверджую. "Двіжуха" розгорається неслабка.
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31.08.2022 16:38 Ответить
Один з них - женщіна зрілого віку. Схильна до повноти. Характер - курва.
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31.08.2022 16:35 Ответить
Любит пиджаки ярких расцветок)))
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31.08.2022 18:35 Ответить
Отзывается на погоняло: Макрель.
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01.09.2022 00:49 Ответить
Двох із трьох....
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31.08.2022 16:36 Ответить
Двоє ? Німеччина схожа мені чому ь на Україну.

Тут теж двоє а може і один отримали бодай якесь покарання за роботу на ********
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31.08.2022 16:39 Ответить
Да ти шо! Хто б міг подумать. Тільки двоє? Це найшли тих хто вже на бумазі написав "служу росісі?" А може ще пошукати?
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31.08.2022 16:41 Ответить
не може буть.....
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31.08.2022 16:42 Ответить
на газових хабарях там повно тих чинуш,

якщо у фіфа були хабарі від мордора,
то з газом полюбе були
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31.08.2022 16:43 Ответить
тільки меркель і шрьодер на ум приходе
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31.08.2022 16:44 Ответить
Двое не могли вогнать Германию в такую жопу. Ковыряйте еще. Как минимум треть а то и половина там сидят на кремлевской игле
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31.08.2022 16:50 Ответить
Без підтримки найвищих керівників Німеччини там необійшлось, а тепер намагаються знайти стрілочників, на яких хочуть повісити всіх "собак".
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31.08.2022 16:57 Ответить
...пчтенная публика знает больше и пофамильно
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31.08.2022 17:03 Ответить
Та вы шо?! Никогда бы не подумал!!!
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31.08.2022 17:06 Ответить
странно что только двух...
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31.08.2022 17:45 Ответить
Если среди них нету Меркель то не верю.
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31.08.2022 18:54 Ответить
Танунаху.... сказал Шредер прочитав это. Мы же немцы! Я-я, в догон одна бабушка тоже удивилась.
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31.08.2022 19:00 Ответить
Всього двох??
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31.08.2022 19:46 Ответить
Хіба їх тільки двоє?.. Але про корупцію в Україні вони добре навчилися співати!
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01.09.2022 10:49 Ответить
 
 