Двох високопосадовців Німеччини підозрюють у співпраці з Кремлем, - Die Zeit
Двоє співробітників німецького Міністерства у справах економіки та захисту клімату могли працювати на Росію і просувати інтереси країни-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.
За інформацією видання, кілька довірених осіб віцеканцлера, міністра економіки ФРН Роберта Хабека під час вивчення внутрішніх документів щодо "Північному потоку - 2", рівня заповнення газових сховищ і у звіті про безпеку поставок Німеччини натрапили на невідповідності. Вони пов'язані з тим, що аргументація в перерахованих вище документах відображала позицію не німецького уряду, а Росії.
Довірені особи Хабека вже звернулися до Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV) з проханням розглянути їхні підозри.
У Die Zeit відзначають, що в разі підтвердження інформації про роботу високопоставлених чиновників Німеччини на РФ в країні спалахне політичний скандал. Якщо ж підозри виявляться помилковими, то це сильно вплине на репутацію Хабека.
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Прямо сейчас в Германии разрастается скандал, связанный с поставкой федерации оборудования, которые используется в технологических процессах, связанных с производством оружия массового поражения. В частности, речь идет о реактивах, используемых в производстве известного яда «Новичок». Пресса уже подхватила тему и пишет о том, что сандал возник из-за подозрений, возникший у таможни, к двум немецким компаниям Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve, поставляющим все это, предположительно для московской компании «Химмед», которая занята снабжением военных химических лабораторий. На самом деле, координацией расследования занимается Федеральное ведомство по охране конституции, а процессуальное руководство осуществляет прокуратура города Штаде, но таможня вовлечена в процесс потому, что речь идет о предполагаемом, незаконном экспорте оборудования и материалов, подлежащих строгому лицензированию.
Немецким СМИ, в том числе медиакомпаниям NDR и WDR, а также изданию Süddeutsche Zeitung, стало известно о том, что вчера 30 августа, в помещениях этих компаний - в поселке Лилиенталь, федеральная земля Нижняя Саксония и городе Констанце в земле Баден-Вюртемберг - прошли масштабные обыски в рамках проводимого расследования. Понятно, что о результатах обысков пока ничего не известно, а представители компаний Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve эти события пока никак не комментируют. Тем не менее, журналистам удалось найти очень интересную информацию, которая говорит сама за себя.
Так, из открытых источников известно о том, что московская компания Химмед, уже более трех лет находится под санкциями США и ЕС как структура, помогающая режиму в изготовлении боевых отравляющих веществ и прочей дряни. Попав в санкционный список, эта компания уже не может прямо получать то, что нужно для производства того же Новичка, например и потому, были запущены схемы обхода санкций. Компания Riol Chemie использовала слишком простые схемы обхода и быстро попалась на санкционке и сама попала в санкционный список США. Вот тогда и возникла вторая компания - R.R. Rhein Reserve, куда перешла часть сотрудников и руководства предыдущей компании.
Журналисты копнули глубже и попытались найти какие-то связи указанных компаний с российским агрегатором оборудования и реактивов для оборонки и в результате обнаружилили вот что. «Судя по всему, и руководители компаний Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve имели связи с Россией. Из российского торгового регистра следует, в частности, что бывший управляющий компании Riol Chemie ранее был совладельцем дочернего предприятия "Химмеда". Ту же роль в свое время играл и нынешний директор этого немецкого предприятия. По мнению Федерального ведомства по охране конституции, управление немецкими компаниями по сути осуществлялось из России».
Не правда ли, это сразу же что-то напоминает? Газпром обложил Германию кучей своих дочек, с местными совладельцами, а скорее - соучастниками и все это точно также «фактически управлялось из россии». Сейчас идет эпопея ликвидации самых одиозных гадюшников, наподобие «Газпром-Германия», но вычищать все прийдется еще долго и тщательно. Это расследование - яркий тому пример.
Ну а схема, которой пользовались контрабандисты, довольно проста. Оборудование и химреактивы оформлялись для экспорта в Литву и поскольку эти поставки не подлежат какому-то дополнительному оформлению, все спокойно грузилось и уходило на Восток. А дальше - действовала транспортная компания из Бремена, которая путем запутывания маршрута, завозила товар не в Литву, а в Калининград, якобы транзитом.
В общем, с большой долей вероятности можно говорить о том, что Скрипали и другие подданные Ее величества, были отравлены ядом, приготовленным из немецких реактивов и на немецком же оборудовании. А мы удивляемся тому, что в боевой технике противника, сплошь и рядом - немецкие и французские комплектующие. Но похоже на то, что теперь у Берлина есть политическая воля, действительно положить этому конец. По крайней мере то, что эта история ушла в прессу, говорит о существенных изменениях в позиции Германии.
anti-colorados
Тут теж двоє а може і один отримали бодай якесь покарання за роботу на ********
якщо у фіфа були хабарі від мордора,
то з газом полюбе були