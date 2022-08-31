УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5056 відвідувачів онлайн
Новини
8 161 27

Двох високопосадовців Німеччини підозрюють у співпраці з Кремлем, - Die Zeit

німеччина

Двоє співробітників німецького Міністерства у справах економіки та захисту клімату могли працювати на Росію і просувати інтереси країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

За інформацією видання, кілька довірених осіб віцеканцлера, міністра економіки ФРН Роберта Хабека під час вивчення внутрішніх документів щодо "Північному потоку - 2", рівня заповнення газових сховищ і у звіті про безпеку поставок Німеччини натрапили на невідповідності. Вони пов'язані з тим, що аргументація в перерахованих вище документах відображала позицію не німецького уряду, а Росії.

Довірені особи Хабека вже звернулися до Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV) з проханням розглянути їхні підозри.

У Die Zeit відзначають, що в разі підтвердження інформації про роботу високопоставлених чиновників Німеччини на РФ в країні спалахне політичний скандал. Якщо ж підозри виявляться помилковими, то це сильно вплине на репутацію Хабека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За "дешевий російський газ" Німеччина заплатила безпекою і незалежністю, - Бербок

Автор: 

Німеччина (7312) росія (64846) співпраця (1054) чиновник (801)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
ху.ло по всему миру скупило политиков не говоря уже про нашу Украину.
показати весь коментар
31.08.2022 16:31
+16


Прямо сейчас в Германии разрастается скандал, связанный с поставкой федерации оборудования, которые используется в технологических процессах, связанных с производством оружия массового поражения. В частности, речь идет о реактивах, используемых в производстве известного яда «Новичок». Пресса уже подхватила тему и пишет о том, что сандал возник из-за подозрений, возникший у таможни, к двум немецким компаниям Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve, поставляющим все это, предположительно для московской компании «Химмед», которая занята снабжением военных химических лабораторий. На самом деле, координацией расследования занимается Федеральное ведомство по охране конституции, а процессуальное руководство осуществляет прокуратура города Штаде, но таможня вовлечена в процесс потому, что речь идет о предполагаемом, незаконном экспорте оборудования и материалов, подлежащих строгому лицензированию.

Немецким СМИ, в том числе медиакомпаниям NDR и WDR, а также изданию Süddeutsche Zeitung, стало известно о том, что вчера 30 августа, в помещениях этих компаний - в поселке Лилиенталь, федеральная земля Нижняя Саксония и городе Констанце в земле Баден-Вюртемберг - прошли масштабные обыски в рамках проводимого расследования. Понятно, что о результатах обысков пока ничего не известно, а представители компаний Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve эти события пока никак не комментируют. Тем не менее, журналистам удалось найти очень интересную информацию, которая говорит сама за себя.

Так, из открытых источников известно о том, что московская компания Химмед, уже более трех лет находится под санкциями США и ЕС как структура, помогающая режиму в изготовлении боевых отравляющих веществ и прочей дряни. Попав в санкционный список, эта компания уже не может прямо получать то, что нужно для производства того же Новичка, например и потому, были запущены схемы обхода санкций. Компания Riol Chemie использовала слишком простые схемы обхода и быстро попалась на санкционке и сама попала в санкционный список США. Вот тогда и возникла вторая компания - R.R. Rhein Reserve, куда перешла часть сотрудников и руководства предыдущей компании.

Журналисты копнули глубже и попытались найти какие-то связи указанных компаний с российским агрегатором оборудования и реактивов для оборонки и в результате обнаружилили вот что. «Судя по всему, и руководители компаний Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve имели связи с Россией. Из российского торгового регистра следует, в частности, что бывший управляющий компании Riol Chemie ранее был совладельцем дочернего предприятия "Химмеда". Ту же роль в свое время играл и нынешний директор этого немецкого предприятия. По мнению Федерального ведомства по охране конституции, управление немецкими компаниями по сути осуществлялось из России».

Не правда ли, это сразу же что-то напоминает? Газпром обложил Германию кучей своих дочек, с местными совладельцами, а скорее - соучастниками и все это точно также «фактически управлялось из россии». Сейчас идет эпопея ликвидации самых одиозных гадюшников, наподобие «Газпром-Германия», но вычищать все прийдется еще долго и тщательно. Это расследование - яркий тому пример.

Ну а схема, которой пользовались контрабандисты, довольно проста. Оборудование и химреактивы оформлялись для экспорта в Литву и поскольку эти поставки не подлежат какому-то дополнительному оформлению, все спокойно грузилось и уходило на Восток. А дальше - действовала транспортная компания из Бремена, которая путем запутывания маршрута, завозила товар не в Литву, а в Калининград, якобы транзитом.

В общем, с большой долей вероятности можно говорить о том, что Скрипали и другие подданные Ее величества, были отравлены ядом, приготовленным из немецких реактивов и на немецком же оборудовании. А мы удивляемся тому, что в боевой технике противника, сплошь и рядом - немецкие и французские комплектующие. Но похоже на то, что теперь у Берлина есть политическая воля, действительно положить этому конец. По крайней мере то, что эта история ушла в прессу, говорит о существенных изменениях в позиции Германии.
anti-colorados
показати весь коментар
31.08.2022 16:35
+8
Да ви що? Там ще й Гретку Тумбу - активістку перевірити треба з її висерами "зупинити всі станції в Європі, зупинити всі заводи". Ця курва теж була на зарплаті ху...а
показати весь коментар
31.08.2022 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меркель?
показати весь коментар
31.08.2022 16:30 Відповісти
И Шольц
показати весь коментар
31.08.2022 16:53 Відповісти
ху.ло по всему миру скупило политиков не говоря уже про нашу Украину.
показати весь коментар
31.08.2022 16:31 Відповісти
Не смішіть. Там двадцять,як мінімум.
показати весь коментар
31.08.2022 16:33 Відповісти
тисяч .
показати весь коментар
31.08.2022 17:25 Відповісти
Да ви що? Там ще й Гретку Тумбу - активістку перевірити треба з її висерами "зупинити всі станції в Європі, зупинити всі заводи". Ця курва теж була на зарплаті ху...а
показати весь коментар
31.08.2022 16:34 Відповісти
сто давадцять дві консерви і троє викритих
показати весь коментар
31.08.2022 16:35 Відповісти


Прямо сейчас в Германии разрастается скандал, связанный с поставкой федерации оборудования, которые используется в технологических процессах, связанных с производством оружия массового поражения. В частности, речь идет о реактивах, используемых в производстве известного яда «Новичок». Пресса уже подхватила тему и пишет о том, что сандал возник из-за подозрений, возникший у таможни, к двум немецким компаниям Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve, поставляющим все это, предположительно для московской компании «Химмед», которая занята снабжением военных химических лабораторий. На самом деле, координацией расследования занимается Федеральное ведомство по охране конституции, а процессуальное руководство осуществляет прокуратура города Штаде, но таможня вовлечена в процесс потому, что речь идет о предполагаемом, незаконном экспорте оборудования и материалов, подлежащих строгому лицензированию.

Немецким СМИ, в том числе медиакомпаниям NDR и WDR, а также изданию Süddeutsche Zeitung, стало известно о том, что вчера 30 августа, в помещениях этих компаний - в поселке Лилиенталь, федеральная земля Нижняя Саксония и городе Констанце в земле Баден-Вюртемберг - прошли масштабные обыски в рамках проводимого расследования. Понятно, что о результатах обысков пока ничего не известно, а представители компаний Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve эти события пока никак не комментируют. Тем не менее, журналистам удалось найти очень интересную информацию, которая говорит сама за себя.

Так, из открытых источников известно о том, что московская компания Химмед, уже более трех лет находится под санкциями США и ЕС как структура, помогающая режиму в изготовлении боевых отравляющих веществ и прочей дряни. Попав в санкционный список, эта компания уже не может прямо получать то, что нужно для производства того же Новичка, например и потому, были запущены схемы обхода санкций. Компания Riol Chemie использовала слишком простые схемы обхода и быстро попалась на санкционке и сама попала в санкционный список США. Вот тогда и возникла вторая компания - R.R. Rhein Reserve, куда перешла часть сотрудников и руководства предыдущей компании.

Журналисты копнули глубже и попытались найти какие-то связи указанных компаний с российским агрегатором оборудования и реактивов для оборонки и в результате обнаружилили вот что. «Судя по всему, и руководители компаний Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve имели связи с Россией. Из российского торгового регистра следует, в частности, что бывший управляющий компании Riol Chemie ранее был совладельцем дочернего предприятия "Химмеда". Ту же роль в свое время играл и нынешний директор этого немецкого предприятия. По мнению Федерального ведомства по охране конституции, управление немецкими компаниями по сути осуществлялось из России».

Не правда ли, это сразу же что-то напоминает? Газпром обложил Германию кучей своих дочек, с местными совладельцами, а скорее - соучастниками и все это точно также «фактически управлялось из россии». Сейчас идет эпопея ликвидации самых одиозных гадюшников, наподобие «Газпром-Германия», но вычищать все прийдется еще долго и тщательно. Это расследование - яркий тому пример.

Ну а схема, которой пользовались контрабандисты, довольно проста. Оборудование и химреактивы оформлялись для экспорта в Литву и поскольку эти поставки не подлежат какому-то дополнительному оформлению, все спокойно грузилось и уходило на Восток. А дальше - действовала транспортная компания из Бремена, которая путем запутывания маршрута, завозила товар не в Литву, а в Калининград, якобы транзитом.

В общем, с большой долей вероятности можно говорить о том, что Скрипали и другие подданные Ее величества, были отравлены ядом, приготовленным из немецких реактивов и на немецком же оборудовании. А мы удивляемся тому, что в боевой технике противника, сплошь и рядом - немецкие и французские комплектующие. Но похоже на то, что теперь у Берлина есть политическая воля, действительно положить этому конец. По крайней мере то, что эта история ушла в прессу, говорит о существенных изменениях в позиции Германии.
anti-colorados
показати весь коментар
31.08.2022 16:35 Відповісти
Підтверджую. "Двіжуха" розгорається неслабка.
показати весь коментар
31.08.2022 16:38 Відповісти
Один з них - женщіна зрілого віку. Схильна до повноти. Характер - курва.
показати весь коментар
31.08.2022 16:35 Відповісти
Любит пиджаки ярких расцветок)))
показати весь коментар
31.08.2022 18:35 Відповісти
Отзывается на погоняло: Макрель.
показати весь коментар
01.09.2022 00:49 Відповісти
Двох із трьох....
показати весь коментар
31.08.2022 16:36 Відповісти
Двоє ? Німеччина схожа мені чому ь на Україну.

Тут теж двоє а може і один отримали бодай якесь покарання за роботу на ********
показати весь коментар
31.08.2022 16:39 Відповісти
Да ти шо! Хто б міг подумать. Тільки двоє? Це найшли тих хто вже на бумазі написав "служу росісі?" А може ще пошукати?
показати весь коментар
31.08.2022 16:41 Відповісти
не може буть.....
показати весь коментар
31.08.2022 16:42 Відповісти
на газових хабарях там повно тих чинуш,

якщо у фіфа були хабарі від мордора,
то з газом полюбе були
показати весь коментар
31.08.2022 16:43 Відповісти
тільки меркель і шрьодер на ум приходе
показати весь коментар
31.08.2022 16:44 Відповісти
Двое не могли вогнать Германию в такую жопу. Ковыряйте еще. Как минимум треть а то и половина там сидят на кремлевской игле
показати весь коментар
31.08.2022 16:50 Відповісти
Без підтримки найвищих керівників Німеччини там необійшлось, а тепер намагаються знайти стрілочників, на яких хочуть повісити всіх "собак".
показати весь коментар
31.08.2022 16:57 Відповісти
...пчтенная публика знает больше и пофамильно
показати весь коментар
31.08.2022 17:03 Відповісти
Та вы шо?! Никогда бы не подумал!!!
показати весь коментар
31.08.2022 17:06 Відповісти
странно что только двух...
показати весь коментар
31.08.2022 17:45 Відповісти
Если среди них нету Меркель то не верю.
показати весь коментар
31.08.2022 18:54 Відповісти
Танунаху.... сказал Шредер прочитав это. Мы же немцы! Я-я, в догон одна бабушка тоже удивилась.
показати весь коментар
31.08.2022 19:00 Відповісти
Всього двох??
показати весь коментар
31.08.2022 19:46 Відповісти
Хіба їх тільки двоє?.. Але про корупцію в Україні вони добре навчилися співати!
показати весь коментар
01.09.2022 10:49 Відповісти
 
 