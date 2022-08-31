Двох високопосадовців Німеччини підозрюють у співпраці з Кремлем, - Die Zeit

Двоє співробітників німецького Міністерства у справах економіки та захисту клімату могли працювати на Росію і просувати інтереси країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

За інформацією видання, кілька довірених осіб віцеканцлера, міністра економіки ФРН Роберта Хабека під час вивчення внутрішніх документів щодо "Північному потоку - 2", рівня заповнення газових сховищ і у звіті про безпеку поставок Німеччини натрапили на невідповідності. Вони пов'язані з тим, що аргументація в перерахованих вище документах відображала позицію не німецького уряду, а Росії.

Довірені особи Хабека вже звернулися до Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV) з проханням розглянути їхні підозри.

У Die Zeit відзначають, що в разі підтвердження інформації про роботу високопоставлених чиновників Німеччини на РФ в країні спалахне політичний скандал. Якщо ж підозри виявляться помилковими, то це сильно вплине на репутацію Хабека.

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