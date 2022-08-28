За "дешевий російський газ" Німеччина заплатила безпекою і незалежністю, - Бербок

Російські газопроводи - це зброя у гібридній війні.

Про це в інтерв'ю Bild заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ.

"Перш за все, ми повинні покласти край самообману, що ми коли-небудь отримували дешевий газ з Росії. Можливо, ми заплатили не великими грошима, а нашою безпекою та незалежністю. І за це українці заплатили тисячами своїх життів. Рахунок прийшов із запізненням, але тим драматичніше", - наголосила міністр.

За словами Бербок, російські газопроводи - це вже не звичайні трубопроводи, а зброя у гібридній війні.

"Якщо Путін не здійснює поставки через "Північний потік-1", чому він повинен здійснювати поставки через "Північний потік-2"? "Північним потоком-1" надходить недостатньо газу, не тому що трубопровід зламаний, а тому, що Путін цього не хоче", - додала глава МЗС ФРН.

Читайте: Німеччина готова роками підтримувати Україну, зокрема і зброєю, - Бербок