За "дешевый российский газ" Германия заплатила безопасностью и независимостью, - Бербок
Российские газопроводы это оружие в гибридной войне.
Об этом в интервью Bild заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ.
"Прежде всего, мы должны положить конец самообману, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Возможно, мы заплатили не большими деньгами, а нашей безопасностью и независимостью. И за это украинцы заплатили тысячами своих жизней. Счет пришел с опозданием, но тем драматичнее", - подчеркнула министр.
По словам Бербок, российские газопроводы – это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне.
"Если Путин не осуществляет поставки через "Северный поток-1", почему он должен осуществлять поставки через "Северный поток-2"? "Северным потоком-1" поступает недостаточно газа, не потому что трубопровод сломан, а потому, что Путин этого не хочет", - добавила глава МИД ФРГ.
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починайте будувати потік 3
Шольци як кімнатні цуцикі навколо ***** стрибають.
Любі санкції проти кацапів, саме в німеччині зустрічають шалений супротив!
1. Германия и почти все страны ЕС с 1 августа ввели эмбарго на закупку росугля.
2. С декабря 2022 вступает полное эмбарго на закупку роснефти( без Венгрии, Чехии и Словакии).
С марта 2023 вступает полное эмбарго на закупку нефтепродуктов из рф в ЕС.
3 газовые хранилища в Германии заполнены на 80 процентов.
4 В процессе строительства находятся ЧЕТЫРЕ терминала на прием СПГ в Германии. Одно будет уже готово в октябре 2022.
Вопрос-что до 2014 года делала Украина? Скажем так-и Чучма и Жулье и клика януковича прыгала вокруг путина, строя газовые схемы, кула тому Шольцу.
П.с С 2015 года Украина не имеет прямых контрактов с газпромом, но фмзически, почти весь газ закупаемых у трейдеров на западе имел российскую природу. И потом, где наш терминал для приема СПГ?
Бо для наших «керманичів», було б краще не зупинка північного потоку-2, а збільшення обсягів транспортування газу через Україну.
Ну і жодних дій для забезпечення України альтернативним газом, звісно не робилося…
А без газовозів термінал не потрібен.
1. Если ты пользуешься Киевстаром или Водафоном, ты то же платишь резидентам россии.
2. Почти весь газ, который Украина закупала на внешних рынках и возможно будет еще закупать зимой22/23-физически российский, только ранее выкупленный международными трейдерами. Так что когда платишь за газ или тепло, помни- ты тоже частично финансируешь рф.
3. Это не к тому, что бы вогнать кого то в краску, а к тому, что жизнь, старый, это не черно-белая фотография. Проще всего кричать лозунги и кричалки, тяжеле думать головой.
2. Речь в статье о Фатердянде и его политике по отношению к другу Владимиру и Параше.
3. Это не к тому, что бы вогнать кого то в краску, а к тому, что, молодой, когда твои родные несколько месяцев подряд на ноле, в отличии от тебя, жизнь сразу становиться черно-белой. Как старая фотография. Без оттенков. Проще всего писать тут, с лёгкой, до звона головой, чем быть там.
Нам не вірили!
Так само, як і в 1939-му сподівались, що на Польщі все заспокоїться.
Чомусь вони завжди думають, що агресор колись таки почне поважати Закони.
чимось вони нагадують Україну
Якщо тебе хтось обманув вдруге, то винен вже ти сам.
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Разве трезвый и адекватный человек может такое ляпнуть.
Пішло вже на общєапанятном. Таки лаптєногий ішак.
Деколи жіночки розумніші-чесніші за Шрьодерів, Шольців і попів Римських разом взятих!
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