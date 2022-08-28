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Новости Война
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За "дешевый российский газ" Германия заплатила безопасностью и независимостью, - Бербок

путін

Российские газопроводы это оружие в гибридной войне.

Об этом в интервью Bild заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, мы должны положить конец самообману, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Возможно, мы заплатили не большими деньгами, а нашей безопасностью и независимостью. И за это украинцы заплатили тысячами своих жизней. Счет пришел с опозданием, но тем драматичнее", - подчеркнула министр.

По словам Бербок, российские газопроводы – это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне.

"Если Путин не осуществляет поставки через "Северный поток-1", почему он должен осуществлять поставки через "Северный поток-2"? "Северным потоком-1" поступает недостаточно газа, не потому что трубопровод сломан, а потому, что Путин этого не хочет", - добавила глава МИД ФРГ.

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Газ (10223) Германия (6933) россия (95402) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+37
Прівєт бабкє-Ріббєнтроп...
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28.08.2022 17:02
+22
дурні вчаться на своїх помилках...

починайте будувати потік 3
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28.08.2022 17:02
+21
А Україна їх вже давно попереджала про те, що це російська зброя...

Нам не вірили!
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28.08.2022 17:07
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Правила форума Совет форумчан
і війною проти України
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28.08.2022 17:01 Ответить
дурні вчаться на своїх помилках...

починайте будувати потік 3
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28.08.2022 17:02 Ответить
Прівєт бабкє-Ріббєнтроп...
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28.08.2022 17:02 Ответить
Шось вона замовкла!!!!!
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28.08.2022 17:49 Ответить
бо вона вже використаний гумовий виріб...
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28.08.2022 17:55 Ответить
Вылезла как- то, пропукала "я ниачем не сажалею !!!" и опять в кусты. Говорят, бабка любит хорошее вино и молоденьких мальчиков. Ну так ей теперь на много лет хватит.
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28.08.2022 18:43 Ответить
Еще сказала, что в Бучу (по примеру Шольца и других) не поедет.
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28.08.2022 19:17 Ответить
мабуть боїться, заникалась десь, раптом на пляшку попой посодють )) за всі дела її грешниє перед немецким народом )
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28.08.2022 18:46 Ответить
Германия села на газовую иглу из СССР еще в 80-х, когда Меркель жила в ГДР. Стремление европецев получать газ из СССР не смог остановить даже Рейган, который ввел эимбарго на поставку компрессоров и труб большого диаметра. Так что ткунь пальцем в одну Меркель и сказать фу- примитивизация проблемы.
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28.08.2022 19:31 Ответить
Треба було зробити Німеччину 51-м штатом США!
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28.08.2022 19:36 Ответить
Краще Україну
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28.08.2022 21:26 Ответить
Тут вообще интересный вопрос, ведь в 2014 ***** никто бы не помешал захватить всю Украину, во-первых население было не готово защищаться с оружием в руках, тот же Харьков взяли бы как Крым, во-вторых в США сидел Обама, которого только Африка и бедняки в США интересовали, а в ЕС заправляли Меркель и Саркози, они бы точно россию не давили реальными санкциями. Так что замутив Минские Договоренности Меркель возможно переиграла *****, соблазнив его перспективами захвата Украины без санкций, через инфильтрацию ЛДНР в Украину, а там заболтали все это до бесконечности, тем и выиграли Украине 8 лет. И теперь у Украины есть высокие шансы выиграть и вернуть все. Так что роль Меркель не так однозначна...
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28.08.2022 22:05 Ответить
І дуже охоче продовжує це робити.
Шольци як кімнатні цуцикі навколо ***** стрибають.
Любі санкції проти кацапів, саме в німеччині зустрічають шалений супротив!
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28.08.2022 17:02 Ответить
Шольц -явно не патриот Украины, но он по видимому патриот Германии, с этим никто и ничего сделать не может. Но, если говорить без лозунгов и кричалок( это удобно, но малопродуктивно), то всухом остатке:
1. Германия и почти все страны ЕС с 1 августа ввели эмбарго на закупку росугля.
2. С декабря 2022 вступает полное эмбарго на закупку роснефти( без Венгрии, Чехии и Словакии).
С марта 2023 вступает полное эмбарго на закупку нефтепродуктов из рф в ЕС.
3 газовые хранилища в Германии заполнены на 80 процентов.
4 В процессе строительства находятся ЧЕТЫРЕ терминала на прием СПГ в Германии. Одно будет уже готово в октябре 2022.
Вопрос-что до 2014 года делала Украина? Скажем так-и Чучма и Жулье и клика януковича прыгала вокруг путина, строя газовые схемы, кула тому Шольцу.
П.с С 2015 года Украина не имеет прямых контрактов с газпромом, но фмзически, почти весь газ закупаемых у трейдеров на западе имел российскую природу. И потом, где наш терминал для приема СПГ?
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28.08.2022 19:44 Ответить
Тут не посперечаєшся, все що ви написали, це правда.
Бо для наших «керманичів», було б краще не зупинка північного потоку-2, а збільшення обсягів транспортування газу через Україну.
Ну і жодних дій для забезпечення України альтернативним газом, звісно не робилося…
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28.08.2022 19:54 Ответить
Термінал там же, де і дозвіл Туреччини на прохід газовозів через Босфор.

А без газовозів термінал не потрібен.
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28.08.2022 21:28 Ответить
Вонючий Фатерлянд за дешёвый газ рассчитывалась и рассчитывается кровью и жизнями украинцев.
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28.08.2022 17:03 Ответить
Чи вперше?
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28.08.2022 17:08 Ответить
Постійно.
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28.08.2022 17:55 Ответить
Зольдат. Ты старый, но не информированный.
1. Если ты пользуешься Киевстаром или Водафоном, ты то же платишь резидентам россии.
2. Почти весь газ, который Украина закупала на внешних рынках и возможно будет еще закупать зимой22/23-физически российский, только ранее выкупленный международными трейдерами. Так что когда платишь за газ или тепло, помни- ты тоже частично финансируешь рф.
3. Это не к тому, что бы вогнать кого то в краску, а к тому, что жизнь, старый, это не черно-белая фотография. Проще всего кричать лозунги и кричалки, тяжеле думать головой.
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28.08.2022 19:57 Ответить
1. Я в курсе и за Кучмастар и т.д., в т.ч. и за газ и за товарно-денежные отношения.
2. Речь в статье о Фатердянде и его политике по отношению к другу Владимиру и Параше.
3. Это не к тому, что бы вогнать кого то в краску, а к тому, что, молодой, когда твои родные несколько месяцев подряд на ноле, в отличии от тебя, жизнь сразу становиться черно-белой. Как старая фотография. Без оттенков. Проще всего писать тут, с лёгкой, до звона головой, чем быть там.
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28.08.2022 22:53 Ответить
Рейхсканцлер торохтить кістками у домовині від таких "спадкоємців"...
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28.08.2022 17:05 Ответить
Аня- давай, мочи этих Куйловских Шольцев и Меркельш. Будешь канцлером, и заслуженно.
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28.08.2022 17:05 Ответить
А Україна їх вже давно попереджала про те, що це російська зброя...

Нам не вірили!
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28.08.2022 17:07 Ответить
Та все вони прекрасно знали, єдине чого не врахували - супротиву українців. Сподівання були на те що росія швидко загарбає Україну, звісно як і в 2014 введуть якісь санкції, але за рік чи два все наладиться. Тому перед війною німці непостачали нам зброю не з гуманних цілей, а щоб росіянам було легше нас завоювати.
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28.08.2022 17:18 Ответить
Просто європейці сподівались, що до них це не дійде.

Так само, як і в 1939-му сподівались, що на Польщі все заспокоїться.

Чомусь вони завжди думають, що агресор колись таки почне поважати Закони.
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28.08.2022 18:00 Ответить
Всі свої плани путін озвучив на Мюнхенській конференції 2007 року, і крок за кроком намагався втілювати у життя.
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28.08.2022 18:17 Ответить
тобто те , що Німеччина настільки залежна і слабка зовсім не вина *************** агентури , що у вас сидить і сиділа завжди ?

чимось вони нагадують Україну
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28.08.2022 17:09 Ответить
Росіяни корумпували німецьких політиків по тих же лекалах що і українських, і їм це майже вдалося.
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28.08.2022 17:59 Ответить
Якщо тебе хтось обманув, то винен той, хто обманув.

Якщо тебе хтось обманув вдруге, то винен вже ти сам.
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28.08.2022 18:32 Ответить
В канцлеры её!!!
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28.08.2022 17:17 Ответить
Ганя-Оленка права. Вміє готовою думати логічно, а не кишенею всупереч здоровому глузду.
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28.08.2022 17:17 Ответить
Дешевий сир буває... ну а далі ви усі знаєте, а німці виявилось ні.
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28.08.2022 17:21 Ответить
За "дешевий російський газ" німецька продажна шльондра меркель заплатила безпекою і незалежністю, не тільки Німеччини, але і всього ЄС ,в тому числі сотнями десятками тисяч вбитих українців і окупацією рашистом частини України.
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28.08.2022 17:23 Ответить
"Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем, Благодаря поддержке Ангелы и ведущей роли Германии у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС"
-----------------------------------------------------+
Разве трезвый и адекватный человек может такое ляпнуть.
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28.08.2022 17:44 Ответить
А хто це сказав?
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28.08.2022 17:52 Ответить
Тот кто больше всех хвастался ассоциацией, з@днепроходный туфель конечно.
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28.08.2022 17:57 Ответить
а это кто ?
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28.08.2022 18:46 Ответить
Ми після 14 року торгували з москалями.як ніби нічого не сталося.Наші гіпермаркети возили побутову техніку і хімію з москальщини.Це то могли точно точно замінити.Але наші бізнесмени не хотіли.
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28.08.2022 17:50 Ответить
а після 2019 року возили вугілля від кацапів, а свої шахти закривали. А ще купували в білорусів, а фактично в росіян атомну електроенергію, зупиняючи свою "вітрову" і "сонячну". А скільки купили дорожного бітума? І хто це організував? А Беня і Боневтік з патріотом Абхазії арахамією.
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28.08.2022 19:10 Ответить
...краще вже пізно аніж ніколи..(
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28.08.2022 17:27 Ответить
Анналена Бербок чи не єдина притомна німкеня серед іншої політичної німчури!
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28.08.2022 17:30 Ответить
Її партія майже вся досить притомна.
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28.08.2022 19:05 Ответить
майже вся? ото то і воно..
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28.08.2022 19:07 Ответить
Яка з українських партій вся притомна? Чи у власнову оці колоди не видно?
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28.08.2022 21:49 Ответить
ти я бачу сильно притомний, на х*й від мене пішов тварина
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29.08.2022 09:05 Ответить
Аргументація на висоті. Як у ішака.
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29.08.2022 10:24 Ответить
слухай ти ******* недотраханий, тобі що так сильно за німчуру обідно, то зніми з себе український прапор, та набий собі на лоба прапор німчури, і не скигли чучело
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29.08.2022 10:35 Ответить
Ну, раз для тебе німецька партія зелених - вороги, то ти або дійсно ішак, або лаптєногий ішак.
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29.08.2022 15:42 Ответить
тебе *******, точно ішаки в твою обісрану жопу поимели, цілуй німчуру в пісю, чмо кінчене
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29.08.2022 15:57 Ответить
"поимели"?
Пішло вже на общєапанятном. Таки лаптєногий ішак.
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29.08.2022 16:08 Ответить
тебе підараса руснявого в жопу твої німецькі ішаки виїбали скотоложець? Так зрозуміло чмо зелене..
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29.08.2022 16:11 Ответить
А вони хотіли і рибку з'їсти і на х*й сісти?
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28.08.2022 17:30 Ответить
Ленка не купишь газ... украду фрау Штази и Швондера Шредера впридачу
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28.08.2022 17:33 Ответить
Бербок в предвыборной компании обещала обосрать Северный поток...и она это сделала...
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28.08.2022 17:38 Ответить
І все, а винуватих не покарають? Не притягнуть до відповідальності?
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28.08.2022 17:43 Ответить
Сейчас Германия ранима, как никогда. Её разрывает Франция с Польшей.
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28.08.2022 17:44 Ответить
Боря знав що робить коли замутив брекзіт- взападло стало платити цим путінським підарасам
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28.08.2022 17:45 Ответить
Ніякий брекзіт Боря не мутив; замутили його з подачі москалів, котрі в черговий раз зі своїми ідеями обісралися. Але обісранці залишилися вдоволені, шо Альбіон відірвали від Континенту. Сподіваюся, шо британці від цього тільки виграють. Бо т.з. лідери Європи тягнули європейську демократію (за пуйлівські гроші) у невідомому напрямку.
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28.08.2022 18:45 Ответить
Бояра закінчилась - іди спи
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28.08.2022 19:06 Ответить
Германия по поставкам вооружений и т.д.,в Украину вышла на второе место обогнав Британию ...спасибо Бербок..а не Шольцу...
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28.08.2022 17:46 Ответить
Бербок и Хабоку(вице-канцлер), особенно последнему, они оба от Зеленых и всегда поддерживали Украину. Хабок, кстати, может быть следующим канцлером, если проведет Германию через энергетический кризис с минимальными потерями, у него сейчас самый высокий рейтинг.
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28.08.2022 22:09 Ответить
европейская гниль
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28.08.2022 17:48 Ответить
На базе НАТО в немецком Рамштайне обучается 10 000 солдат и офицеров ВСУ... питание проживание обучение и снаряжение для них оплатила Германия...
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28.08.2022 17:52 Ответить
10 000 навчаються в Британії, в Німеччині наших не більше тисячі і точно не в Рамштайні, а десь в Райнальд- Пфальці…
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28.08.2022 19:13 Ответить
Спасибо Петр Алексеевич...💙👌👍Вы настоящий Гетьман Украины
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28.08.2022 17:54 Ответить
ви ще назащо не заплати - тільки кошелек дістали..
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28.08.2022 18:03 Ответить
жирафи подивились один на одного - до них якось бистріше доперло....
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28.08.2022 18:03 Ответить
Так жирафы - не страусы, они голову в песок не прячут.
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28.08.2022 18:14 Ответить
Зараз Європою намагаються керувати Німеччина,Франція,Рашка.Такий собі мєждусобойчік на трьох...В 20 ст. ці 3 теж любили мєждусобойчікі і вони закінчилися 2 світовими війнами...
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28.08.2022 18:10 Ответить
У вас неправильная инфа...в Европе будет зажигать Елизабет Трасс после ухода Бориса Джонсонюка...она будет номер 1...,Бербок будет типа замом...по поставкам оружия в Украину...
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28.08.2022 18:15 Ответить
Анналені Бербок - респект за чесність та правду !
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28.08.2022 18:18 Ответить
До дупи тільки дійшло , неймовірно прозріла .А де шмеркель ?
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28.08.2022 18:20 Ответить
Дупа в тебе замість голови. Анналена завжди правильно оцінювала кацапстан.
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28.08.2022 19:08 Ответить
Это спасибо скажите Порошенко...его дипломатические связи в Европе и с.СШАБацдена и с Бербок в том числе..помогли обосрать Северный поток..а вы думали Кулеба и ЗеКодломоские чуваки?🤣🤣🤣
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28.08.2022 18:28 Ответить
Шоооо, єдина при пам'яті у всьому Фатерлянді?
Деколи жіночки розумніші-чесніші за Шрьодерів, Шольців і попів Римських разом взятих!
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28.08.2022 18:29 Ответить
Якби була єдина, то навіть тих скромних поставок зброї не було. Вона виражає позицію її партії, а її партія - одна з найпопулярніших у Німеччині. Тобто її позицію поділяє досить багато людей.
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28.08.2022 19:12 Ответить
Ви ж тільки но подивіться, німці розумнішають просто на очах!
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28.08.2022 18:31 Ответить
Вам прежде чем осуждать Бербок надо прочитать в Ютьюбе что она говорила перед выборами в Германии в сентябре прошлого года и что обещала...
Аналитеги блин...тошнит от вас...
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28.08.2022 18:35 Ответить
какая разница
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28.08.2022 18:46 Ответить
Немцы, добро пожаловать в альтернативную реальность.
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28.08.2022 18:59 Ответить
Що нам сьогодні коментувати дії Німеччині, якій ніхто нічим не погрожував і не було небезпеки від росії, бо вони в НАТО і перед ними поляки і українці. Краще зверніть увагу як наша "еліта" за дешевий газ віддали ядерну зброю, літаки ТУ-160, ракети і інше озброєння, а сьогоднішні, повелися на обіцянки і агентурні розробки відвелои війська, забронили стріляти і бажали подивитися в очі самому великому терористу, якийц їх обманів і напав. Ці вже навпаки, не робили ракет, якими можна було дати відсіч.
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28.08.2022 19:18 Ответить
Багато пропонують пам'ятати історію, вчитися на чужих помилках.... Нагадаю, що у зв'язку з гострою нестачею газу в Європі, було розпочато будівництво газопроводу Уренгой-Ужгород. США (Рейган) почали загрожувати санкціями ФРН, але Канцлер Шмідт, сказав, що газопровід життєво необхідний. США почали вводити санкції щодо компаній країн учасниць проекту (Італія, Франція, Австрія. Німеччина...) У відповідь зазначені країни назвали санкції незаконними, і відмовилися їх виконувати. Рейган не захотів свариться з Європою, і від санкцій частково відмовився. В 1984 роцi газогiн пободували. Хтось сумнівається, що без газу в ЄС буде катастрофа? В ЄС вже зараз психоз. Сьогодні "Блумберг" заспокоїв "Без поставок газу в ЄС, Раша не матиме фінансових проблем, як мінімум протягом року. Ось я вкрай сумніваюся, що Європа буде такою ж гордою.
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28.08.2022 19:56 Ответить
Краще пізно, ніж смоктати в лаптєногих.
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28.08.2022 20:27 Ответить
Дешевий газ - дешева юшка.
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28.08.2022 21:12 Ответить
 
 