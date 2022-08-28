За "дешевый российский газ" Германия заплатила безопасностью и независимостью, - Бербок

Российские газопроводы это оружие в гибридной войне.

Об этом в интервью Bild заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, мы должны положить конец самообману, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Возможно, мы заплатили не большими деньгами, а нашей безопасностью и независимостью. И за это украинцы заплатили тысячами своих жизней. Счет пришел с опозданием, но тем драматичнее", - подчеркнула министр.

По словам Бербок, российские газопроводы – это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне.

"Если Путин не осуществляет поставки через "Северный поток-1", почему он должен осуществлять поставки через "Северный поток-2"? "Северным потоком-1" поступает недостаточно газа, не потому что трубопровод сломан, а потому, что Путин этого не хочет", - добавила глава МИД ФРГ.

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