Список ликвидированных предателей от изменника Царева

Предатель Олег Царев составил список ликвидированных изменников-коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в твиттере сообщил Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

В списке ликвидированных – 9 изменников в Херсонской области, 3 в Запорожской, по 1 в Харьковской и Луганской областях.

В Херсонской области были ликвидированы:

- помощник руководителя оккупационной областной администрации Сальдо Павел Слободчиков

- помощник заместителя главы оккупационной областной администрации Стремоусова Валерий Кулешов

- начальник управления оккупационной областной администрации Дмитрий Савлученко

- заместитель начальника оккупационной "полиции" в Новой Каховке Сергей Томко

- заместитель главы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура

- нардеп-предатель, заместитель главы областной оккупационной администрации Алексей Ковалев.

Кроме того, покушения были совершены на "главу" оккупационной службы исполнения наказаний Евгения Соболева (получил ранения), председателя оккупационной администрации Чернобаевки Юрия Турулева (получил ранения), чиновника оккупационной областной администрации Игоря Телегина. Глава Херсонской оккупационной администрации Владимир Сальдо госпитализирован в Москву с подозрением на отравление.

В Запорожской области были ликвидированы:

- глава оккупационной администрации Михайловки Иван Сушко

- заместитель начальника "ГАИ" Бердянска Александр Колесников

- глава оккупационной "полиции" Михайловки Андрей Рыжков

Оккупационный мэр Энергодара Андрей Шевчик попал в больницу после покушения, в Мелитополе - взрывом был ранен руководитель штаба "Единой России" Олег Шостак. Также было совершено покушение на главу оккупационной администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту.

В Харьковской области был ликвидирован оккупационный глава поселка Большой Бурлук Евгений Юнаков, в Луганской области - мэр-предатель из Кременной Владимир Струк. В Мариуполе было совершено покушение на оккупационного "мэра" Константина Иващенко.





Смотрите также: Ликвидация изменника Лайшева в оккупированном Старобельске. ВИДЕО