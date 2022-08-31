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Новости Война
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Список ликвидированных предателей от изменника Царева

ковальов,зрадник

Предатель Олег Царев составил список ликвидированных изменников-коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в твиттере сообщил Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

В списке ликвидированных – 9 изменников в Херсонской области, 3 в Запорожской, по 1 в Харьковской и Луганской областях.

В Херсонской области были ликвидированы:

- помощник руководителя оккупационной областной администрации Сальдо Павел Слободчиков

- помощник заместителя главы оккупационной областной администрации Стремоусова Валерий Кулешов

- начальник управления оккупационной областной администрации Дмитрий Савлученко

- заместитель начальника оккупационной "полиции" в Новой Каховке Сергей Томко

- заместитель главы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура

- нардеп-предатель, заместитель главы областной оккупационной администрации Алексей Ковалев.

Кроме того, покушения были совершены на "главу" оккупационной службы исполнения наказаний Евгения Соболева (получил ранения), председателя оккупационной администрации Чернобаевки Юрия Турулева (получил ранения), чиновника оккупационной областной администрации Игоря Телегина. Глава Херсонской оккупационной администрации Владимир Сальдо госпитализирован в Москву с подозрением на отравление.

В Запорожской области были ликвидированы:

- глава оккупационной администрации Михайловки Иван Сушко

- заместитель начальника "ГАИ" Бердянска Александр Колесников

- глава оккупационной "полиции" Михайловки Андрей Рыжков

Оккупационный мэр Энергодара Андрей Шевчик попал в больницу после покушения, в Мелитополе - взрывом был ранен руководитель штаба "Единой России" Олег Шостак. Также было совершено покушение на главу оккупационной администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту.

В Харьковской области был ликвидирован оккупационный глава поселка Большой Бурлук Евгений Юнаков, в Луганской области - мэр-предатель из Кременной Владимир Струк. В Мариуполе было совершено покушение на оккупационного "мэра" Константина Иващенко.

Список ликвидированных предателей от изменника Царева 01
Список ликвидированных предателей от изменника Царева 02

Список ликвидированных предателей от изменника Царева 03

Смотрите также: Ликвидация изменника Лайшева в оккупированном Старобельске. ВИДЕО

Автор: 

Царев (433) государственная измена (1530) партизаны (179) коллаборационизм (868)


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Топ комментарии
+40
Маловато будет...
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31.08.2022 16:43
+38
Сцарьов-ти гнида теж будеш у тому списку...
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31.08.2022 16:46
+30
Это Украина ещё не начинала.
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31.08.2022 16:47
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Маловато будет...
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31.08.2022 16:43 Ответить
Отож, в одном только Киеве можно смело 0 добавлять и работать по ним
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31.08.2022 16:46 Ответить
Замало це одне. А друге Царьов повинен бути першим.
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31.08.2022 17:12 Ответить
а хто тоді буде вести статистику ? царьова на десерт !
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31.08.2022 17:23 Ответить
Царёв и Балецкий вы СЛЕДУЮЩИЕ НА ОЧЕРЕДИ‼️
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31.08.2022 19:54 Ответить
Так. Добра новина....
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31.08.2022 16:45 Ответить
Сцарьов-ти гнида теж будеш у тому списку...
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31.08.2022 16:46 Ответить
Это Украина ещё не начинала.
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31.08.2022 16:47 Ответить
із таким говнокомандувачем як зараз і не почне, добре, що партизанам воно не указ.
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31.08.2022 22:04 Ответить
Царев пишет из глубинки....
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31.08.2022 16:48 Ответить
прекрасный список ... предатели и прочие прихлебатели ***** заняли свое место которому так стремились
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31.08.2022 16:48 Ответить
повтікали в Одесу..гарантую їх там повно
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31.08.2022 16:49 Ответить
""
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31.08.2022 16:50 Ответить
Почни з надання своєї геопозиції
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31.08.2022 16:50 Ответить
собакам собача смерть
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31.08.2022 16:53 Ответить
Валить из Украины не пробовали?
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31.08.2022 16:55 Ответить
звернули увагу? 90% з них етнічна русня...
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31.08.2022 16:55 Ответить
Якє хоббі цікаве у Цароьова. Най жаліється у спортлото
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31.08.2022 16:55 Ответить
.андон, пусть себе место оставит в том списке.
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31.08.2022 16:57 Ответить
А олежка "шариков" свой адрес не подскажет.
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31.08.2022 16:57 Ответить
Тебе колоборанська паскуда теж це чекає ,так що приготуйся.
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31.08.2022 16:59 Ответить
Олег, ти ж розумієш, що ти наступний?
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31.08.2022 16:59 Ответить
Може не наступний, але в тому списку то точно.
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31.08.2022 17:05 Ответить
- Скільки колаборантів та зрадників знищили українські партизани?
- Што
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31.08.2022 17:01 Ответить
Как же ето проізошло? Ай яй яй...
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31.08.2022 17:04 Ответить
Киву бы туда как то добавить
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31.08.2022 17:12 Ответить
А почему Царёв не в концерте у Кобзона? Непорядок.
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31.08.2022 17:12 Ответить
красава,
давай ще рекламуй що чекає кожного фашиста,
щоб падли знали що це білет в один кінець
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31.08.2022 17:14 Ответить
Царьову місце в списку та квиток на концерт відомої потвори вже заброньовано
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31.08.2022 17:14 Ответить
Оно ******* бухаристое, на всякий случай списочек пишет падликов морозовых---вдруг зачтут! Вспомним героя 12 стулок, что ордерки на мебель собирал---вдруг власть старая вернется и мебель пойдет искать----у него адреса! Какое же ничтожество!?
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31.08.2022 17:20 Ответить
Молодець! Веде статистику. Системний чєл.
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31.08.2022 17:23 Ответить
кобздон збирає стадіон
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31.08.2022 17:26 Ответить
Це він окуповані території України називає "освобожденньіми"??! Якими ж брехливими падлами треба бути!! Сказав би прямо - "освобождаем" Україну от українців для захоплення території України. Москалі - самі брехливі й нахабні тварюки на планеті.
Виходу немає, тільки перемога й знищення орди!
Полонених не брати!!
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31.08.2022 17:28 Ответить
А себе коли він добавить в список? Пора
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31.08.2022 17:50 Ответить
А де сруцьнявая гнида Литвин, враг украинской нации, ответит оно за свои преступления в ВР или его зебилы властные крышуют?
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31.08.2022 17:52 Ответить
Ось до Царьова черга дійшла. Ніколи не думав, що захочеться зробити репост чогось, що він написав))) За це бублік з дирочкой, молодца. Більше галасу, лякай і далі новоспечених колаборантів, що може прийти обратка, і шанси ростуть
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31.08.2022 18:06 Ответить
"Судя по всему, список не полный..."
Значит нужно пополнять!
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31.08.2022 18:07 Ответить
Пусть себя авансом добавит в этот список...
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31.08.2022 18:14 Ответить
сидел бы тихо , может и забыли бы, ан нет , решил прикупить билетик на концерт кабзона ..............
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31.08.2022 18:17 Ответить
Царьов написав список, і його єдина звивина (на дупі) насторожилась.
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31.08.2022 18:31 Ответить
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31.08.2022 18:45 Ответить
"С этим надо что-то делать" Царев

Класична відповідь:
" Надо что-то делать! Надо что-то делать!...эээ Надо выпить"(с) "Сильва"
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31.08.2022 18:50 Ответить
ага
добре що нагадав про себе бо цю гниду вже почали забувати. У таких мерзотників зазвичай чуйка небезпеки працює. Але від карми не втечеш.
Дай бог здоров'я патріотам активістам вони все зроблять як слід.
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31.08.2022 19:13 Ответить
« что делать?» треба, Олеже, готуватися, платечко купити нове, шкарпетки то що
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31.08.2022 21:02 Ответить
 
 