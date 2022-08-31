Список ліквідованих зрадників від зрадника Царьова

Зрадник Олег Царьов склав список ліквідованих зрадників - колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це у твіттері повідомив Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

У списку ліквідованих - 6 зрадників у Херсонській області, 3 у Запорізькій, по 1 у Харківській та Луганській областях.

На Херсонщині були ліквідовані:

- помічник очільника окупаційної обласної адміністрації Сальдо Павло Слободчіков

- помічник заступника очільника окупаційної обласної адміністрації Стрємоусова Валерій Кулєшов

- начальник управління окупаційної обласної адміністрації Дмитро Савлученко

- заступник начальника окупаційної "поліції" у Новій Каховці Сергій Томко

- заступник очільника окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура

- нардеп-зрадник, заступник очільника обласної окупаційної адміністрації Олексій Ковальов.

Крім того замахи було скоєно на "главу" окупаційної служби виконання покарань Євгена Соболєва (отримав поранення), голову окупаційної адміністрації Чорнобаївки Юрія Турулєва (отримав поранення), чиновника окупаційної обласної адміністрації Ігоря Тєлєгіна. Очільник Херсонської окупаційної адміністрації Володимир Сальдо госпіталізований до Москви із підозрою на отруєння.

У Запорізькій області були ліквідовані:

- очільник окупаційної адміністрації Михайлівки Іван Сушко

- заступник начальника "ДАІ" Бердянська Олександр Колєсніков

- очільник окупаційної "поліції" Михайлівки Андрій Рижков

Окупаційний мер Енергодара Андрій Шевчик потрапив у лікарню після замаху, у Мелітополі - вибухом був поранений керівник штабу "Единой России" Олег Шостак. Також було скоєно замах на главу окупаційної адміністрації Мелітопольського району Андрія Сігуту.

На Харківщині був ліквідований окупаційний глава селища Великий Бурлук Євген Юнаков, на Луганщині - мер-зрадник з Кремінної Володимир Струк. У Маріуполі було скоєно замах на окупаційного "мера" Костінтина Іващенка.





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