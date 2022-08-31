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Список ліквідованих зрадників від зрадника Царьова

ковальов,зрадник

Зрадник Олег Царьов склав список ліквідованих зрадників - колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це у твіттері повідомив Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

У списку ліквідованих - 6 зрадників у Херсонській області, 3 у Запорізькій, по 1 у Харківській та Луганській областях.

На Херсонщині були ліквідовані:

- помічник очільника окупаційної обласної адміністрації Сальдо Павло Слободчіков

- помічник заступника очільника окупаційної обласної адміністрації Стрємоусова Валерій Кулєшов

- начальник управління окупаційної обласної адміністрації Дмитро Савлученко

- заступник начальника окупаційної "поліції" у Новій Каховці Сергій Томко

- заступник очільника окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура

- нардеп-зрадник, заступник очільника обласної окупаційної адміністрації Олексій Ковальов.

Крім того замахи було скоєно на "главу" окупаційної служби виконання покарань Євгена Соболєва (отримав поранення), голову окупаційної адміністрації Чорнобаївки Юрія Турулєва (отримав поранення), чиновника окупаційної обласної адміністрації Ігоря Тєлєгіна. Очільник Херсонської окупаційної адміністрації Володимир Сальдо госпіталізований до Москви із підозрою на отруєння.

У Запорізькій області були ліквідовані:

- очільник окупаційної адміністрації Михайлівки Іван Сушко

- заступник начальника "ДАІ" Бердянська Олександр Колєсніков

- очільник окупаційної "поліції" Михайлівки Андрій Рижков

Окупаційний мер Енергодара Андрій Шевчик потрапив у лікарню після замаху, у Мелітополі - вибухом був поранений керівник штабу "Единой России" Олег Шостак. Також було скоєно замах на главу окупаційної адміністрації Мелітопольського району Андрія Сігуту.

На Харківщині був ліквідований окупаційний глава селища Великий Бурлук Євген Юнаков, на Луганщині - мер-зрадник з Кремінної Володимир Струк. У Маріуполі було скоєно замах на окупаційного "мера" Костінтина Іващенка.

Список ліквідованих зрадників від зрадника Царьова 01
Список ліквідованих зрадників від зрадника Царьова 02

Список ліквідованих зрадників від зрадника Царьова 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація зрадника Лайшева у окупованому Старобільську. ВIДЕО

Автор: 

Царьов (176) державна зрада (1676) партизани (192) колабораціонізм (1156)


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Топ коментарі
+40
Маловато будет...
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31.08.2022 16:43
+38
Сцарьов-ти гнида теж будеш у тому списку...
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31.08.2022 16:46
+30
Это Украина ещё не начинала.
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31.08.2022 16:47
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31.08.2022 16:43 Відповісти
Отож, в одном только Киеве можно смело 0 добавлять и работать по ним
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31.08.2022 16:46 Відповісти
Замало це одне. А друге Царьов повинен бути першим.
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31.08.2022 17:12 Відповісти
а хто тоді буде вести статистику ? царьова на десерт !
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31.08.2022 17:23 Відповісти
Царёв и Балецкий вы СЛЕДУЮЩИЕ НА ОЧЕРЕДИ‼️
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31.08.2022 19:54 Відповісти
Так. Добра новина....
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31.08.2022 16:45 Відповісти
Сцарьов-ти гнида теж будеш у тому списку...
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31.08.2022 16:46 Відповісти
Это Украина ещё не начинала.
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31.08.2022 16:47 Відповісти
із таким говнокомандувачем як зараз і не почне, добре, що партизанам воно не указ.
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31.08.2022 22:04 Відповісти
Царев пишет из глубинки....
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31.08.2022 16:48 Відповісти
прекрасный список ... предатели и прочие прихлебатели ***** заняли свое место которому так стремились
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31.08.2022 16:48 Відповісти
повтікали в Одесу..гарантую їх там повно
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31.08.2022 16:49 Відповісти
""
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31.08.2022 16:50 Відповісти
Почни з надання своєї геопозиції
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31.08.2022 16:50 Відповісти
собакам собача смерть
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31.08.2022 16:53 Відповісти
Валить из Украины не пробовали?
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31.08.2022 16:55 Відповісти
звернули увагу? 90% з них етнічна русня...
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31.08.2022 16:55 Відповісти
Якє хоббі цікаве у Цароьова. Най жаліється у спортлото
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31.08.2022 16:55 Відповісти
.андон, пусть себе место оставит в том списке.
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31.08.2022 16:57 Відповісти
А олежка "шариков" свой адрес не подскажет.
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31.08.2022 16:57 Відповісти
Тебе колоборанська паскуда теж це чекає ,так що приготуйся.
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31.08.2022 16:59 Відповісти
Олег, ти ж розумієш, що ти наступний?
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31.08.2022 16:59 Відповісти
Може не наступний, але в тому списку то точно.
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31.08.2022 17:05 Відповісти
- Скільки колаборантів та зрадників знищили українські партизани?
- Што
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31.08.2022 17:01 Відповісти
Как же ето проізошло? Ай яй яй...
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31.08.2022 17:04 Відповісти
Киву бы туда как то добавить
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31.08.2022 17:12 Відповісти
А почему Царёв не в концерте у Кобзона? Непорядок.
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31.08.2022 17:12 Відповісти
красава,
давай ще рекламуй що чекає кожного фашиста,
щоб падли знали що це білет в один кінець
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31.08.2022 17:14 Відповісти
Царьову місце в списку та квиток на концерт відомої потвори вже заброньовано
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31.08.2022 17:14 Відповісти
Оно ******* бухаристое, на всякий случай списочек пишет падликов морозовых---вдруг зачтут! Вспомним героя 12 стулок, что ордерки на мебель собирал---вдруг власть старая вернется и мебель пойдет искать----у него адреса! Какое же ничтожество!?
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31.08.2022 17:20 Відповісти
Молодець! Веде статистику. Системний чєл.
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31.08.2022 17:23 Відповісти
кобздон збирає стадіон
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31.08.2022 17:26 Відповісти
Це він окуповані території України називає "освобожденньіми"??! Якими ж брехливими падлами треба бути!! Сказав би прямо - "освобождаем" Україну от українців для захоплення території України. Москалі - самі брехливі й нахабні тварюки на планеті.
Виходу немає, тільки перемога й знищення орди!
Полонених не брати!!
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31.08.2022 17:28 Відповісти
А себе коли він добавить в список? Пора
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31.08.2022 17:50 Відповісти
А де сруцьнявая гнида Литвин, враг украинской нации, ответит оно за свои преступления в ВР или его зебилы властные крышуют?
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31.08.2022 17:52 Відповісти
Ось до Царьова черга дійшла. Ніколи не думав, що захочеться зробити репост чогось, що він написав))) За це бублік з дирочкой, молодца. Більше галасу, лякай і далі новоспечених колаборантів, що може прийти обратка, і шанси ростуть
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31.08.2022 18:06 Відповісти
"Судя по всему, список не полный..."
Значит нужно пополнять!
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31.08.2022 18:07 Відповісти
Пусть себя авансом добавит в этот список...
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31.08.2022 18:14 Відповісти
сидел бы тихо , может и забыли бы, ан нет , решил прикупить билетик на концерт кабзона ..............
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31.08.2022 18:17 Відповісти
Царьов написав список, і його єдина звивина (на дупі) насторожилась.
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31.08.2022 18:31 Відповісти
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31.08.2022 18:45 Відповісти
"С этим надо что-то делать" Царев

Класична відповідь:
" Надо что-то делать! Надо что-то делать!...эээ Надо выпить"(с) "Сильва"
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31.08.2022 18:50 Відповісти
ага
добре що нагадав про себе бо цю гниду вже почали забувати. У таких мерзотників зазвичай чуйка небезпеки працює. Але від карми не втечеш.
Дай бог здоров'я патріотам активістам вони все зроблять як слід.
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31.08.2022 19:13 Відповісти
« что делать?» треба, Олеже, готуватися, платечко купити нове, шкарпетки то що
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31.08.2022 21:02 Відповісти
 
 