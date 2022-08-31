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Правительство назначило Сокоренко Уполномоченным по делам ЕСПЧ

сокоренко

Кабмин назначил Маргариту Сокоренко новым Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Минюст в телеграме.

"Кабинет Министров Украины назначил Маргариту Сокоренко Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека", - отметили в министерстве.

Как отмечается, ранее она являлась заместителем директора департамента – начальника Управления представительства государства по межгосударственным делам в Секретариате Уполномоченного по делам ЕСПЧ.

Напомним, в сентябре 2021 года Кабинет Министров уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции – уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека по собственному желанию.

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Автор: 

назначение (2165) Европейский суд по правам человека (811)


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Топ комментарии
+17
Чергова корабельна сосна.
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31.08.2022 19:55
+6
Хто це?? Біографію би почитати. Чим займалася до зе-влади, а то якихось котів з мішка на посади призначають, бл.
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31.08.2022 20:15
+5
Хто це? Та що в правильний час сіла на правильний х@й.
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31.08.2022 20:36
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Чергова корабельна сосна.
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31.08.2022 19:55 Ответить
Навіть для сосни туповата. Чого чекати від зевлади?
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31.08.2022 20:21 Ответить
Маргарито, там рашисти наших людей покрали, от і сьогодні двох кримських татар вивезли, треба щось робити!
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31.08.2022 19:55 Ответить
Хто це?? Біографію би почитати. Чим займалася до зе-влади, а то якихось котів з мішка на посади призначають, бл.
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31.08.2022 20:15 Ответить
Хто це? Та що в правильний час сіла на правильний х@й.
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31.08.2022 20:36 Ответить
Пусть возьмёт в команду Людмилу Денисову - будет толк.
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31.08.2022 20:38 Ответить
І який у неї практичний досвід представництва держави в ЄСПЛ? Це, як Лисого орденом "За заслуги" нагородили. Невже не було когось з досвідчених правників?
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31.08.2022 21:07 Ответить
зеля,ти дурак,османський!
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31.08.2022 22:29 Ответить
оце вже видно проффесіонал....
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31.08.2022 23:19 Ответить
Як ви усі коментуючи долбодятли задовбали!!!!
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01.09.2022 00:39 Ответить
 
 