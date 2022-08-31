Правительство назначило Сокоренко Уполномоченным по делам ЕСПЧ
Кабмин назначил Маргариту Сокоренко новым Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Минюст в телеграме.
"Кабинет Министров Украины назначил Маргариту Сокоренко Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека", - отметили в министерстве.
Как отмечается, ранее она являлась заместителем директора департамента – начальника Управления представительства государства по межгосударственным делам в Секретариате Уполномоченного по делам ЕСПЧ.
Напомним, в сентябре 2021 года Кабинет Министров уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции – уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека по собственному желанию.
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