Уряд призначив Сокоренко Уповноваженою в справах ЄСПЛ
Кабмін призначив Маргариту Сокоренко новою Уповноваженою в справах Європейського суду з прав людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Мін'юст у телеграмі.
"Кабінет Міністрів України призначив Маргариту Сокоренко Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини", - зазначили в міністерстві.
Як зазначається, раніше вона була заступницею директора департаменту - начальника Управління представництва держави в міждержавних справах у Секретаріаті Уповноваженого в справах ЄСПЛ.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Кабінет Міністрів звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини за власним бажанням.
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