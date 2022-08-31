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Уряд призначив Сокоренко Уповноваженою в справах ЄСПЛ

сокоренко

Кабмін призначив Маргариту Сокоренко новою Уповноваженою в справах Європейського суду з прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Мін'юст у телеграмі.

"Кабінет Міністрів України призначив Маргариту Сокоренко Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини", - зазначили в міністерстві.

Як зазначається, раніше вона була заступницею директора департаменту - начальника Управління представництва держави в міждержавних справах у Секретаріаті Уповноваженого в справах ЄСПЛ.

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Нагадаємо, у вересні 2021 року Кабінет Міністрів звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини за власним бажанням.

Автор: 

призначення (2272) Європейський суд з пр... (452)


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Топ коментарі
+17
Чергова корабельна сосна.
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31.08.2022 19:55
+6
Хто це?? Біографію би почитати. Чим займалася до зе-влади, а то якихось котів з мішка на посади призначають, бл.
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31.08.2022 20:15
+5
Хто це? Та що в правильний час сіла на правильний х@й.
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31.08.2022 20:36
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Чергова корабельна сосна.
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31.08.2022 19:55 Відповісти
Навіть для сосни туповата. Чого чекати від зевлади?
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31.08.2022 20:21 Відповісти
Маргарито, там рашисти наших людей покрали, от і сьогодні двох кримських татар вивезли, треба щось робити!
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31.08.2022 19:55 Відповісти
Хто це?? Біографію би почитати. Чим займалася до зе-влади, а то якихось котів з мішка на посади призначають, бл.
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31.08.2022 20:15 Відповісти
Хто це? Та що в правильний час сіла на правильний х@й.
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31.08.2022 20:36 Відповісти
Пусть возьмёт в команду Людмилу Денисову - будет толк.
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31.08.2022 20:38 Відповісти
І який у неї практичний досвід представництва держави в ЄСПЛ? Це, як Лисого орденом "За заслуги" нагородили. Невже не було когось з досвідчених правників?
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31.08.2022 21:07 Відповісти
зеля,ти дурак,османський!
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31.08.2022 22:29 Відповісти
оце вже видно проффесіонал....
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31.08.2022 23:19 Відповісти
Як ви усі коментуючи долбодятли задовбали!!!!
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01.09.2022 00:39 Відповісти
 
 