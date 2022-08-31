Верещук не советует эвакуированным украинцам до весны планировать возвращение домой
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не советует украинцам, выезжающим с самых опасных территорий, планировать возвращение в свои дома по меньшей мере до весны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Верещук сказала в эфире телемарафона.
"Не советую. И всячески призываю эвакуироваться до начала холодов из Донецкой, Херсонской, Запорожской и части Харьковской области. Кто может, давайте будем понемногу планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, будем говорить о возвращении", – сказала Верещук.
По ее словам, решение на уровне государства об обязательной эвакуации было принято только в отношении Донетчины, в других областях власти на местах анализируют и рассматривают возможность частичной эвакуации. Речь идет о тех территориях, где враг не прекращает обстрелы, где невозможно восстановить водоснабжение или газоснабжение.
"Например, Николаев до сих пор без воды. Им тяжело. Сейчас ищут все пути. В Николаевской области трудно восстановить водоснабжение. Люди стоят в очередях, чтобы получить воду. Благодарю волонтеров, всех, кто помогает. Но ведь зимой, как вы понимаете, будет еще труднее", - сказала вице-премьер.
Она отметила, что часто люди боятся ехать в неизвестность, боятся покидать свои дома, но они должны знать, что государство их не бросит и обязательно поддержит, поможет.
Как сообщалось, Кабинет Министров 2 августа принял решение об обязательной эвакуации населения из Донецкой области.
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23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
14 лютого 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше, ніж обіцяли.
А зараз та сама Верещук не радить людям повертатитсь в свої домівки...
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https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk
Но это не точно.
як вони десь проживуть ще пів року? за які кошти? чи раді їм будут там, де вони зараз?..
держава має подбати про таких, бо хто зможе - той лишеться, а хто ні - обігріти потрібно тут...
От **** криворота..Будемо говорити......Не повернемо всіх додому,а будемо говорити.Мразота.