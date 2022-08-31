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Новости Война
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Верещук не советует эвакуированным украинцам до весны планировать возвращение домой

верещук

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не советует украинцам, выезжающим с самых опасных территорий, планировать возвращение в свои дома по меньшей мере до весны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Верещук сказала в эфире телемарафона.

"Не советую. И всячески призываю эвакуироваться до начала холодов из Донецкой, Херсонской, Запорожской и части Харьковской области. Кто может, давайте будем понемногу планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, будем говорить о возвращении", – сказала Верещук.

По ее словам, решение на уровне государства об обязательной эвакуации было принято только в отношении Донетчины, в других областях власти на местах анализируют и рассматривают возможность частичной эвакуации. Речь идет о тех территориях, где враг не прекращает обстрелы, где невозможно восстановить водоснабжение или газоснабжение.

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"Например, Николаев до сих пор без воды. Им тяжело. Сейчас ищут все пути. В Николаевской области трудно восстановить водоснабжение. Люди стоят в очередях, чтобы получить воду. Благодарю волонтеров, всех, кто помогает. Но ведь зимой, как вы понимаете, будет еще труднее", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что часто люди боятся ехать в неизвестность, боятся покидать свои дома, но они должны знать, что государство их не бросит и обязательно поддержит, поможет.

Как сообщалось, Кабинет Министров 2 августа принял решение об обязательной эвакуации населения из Донецкой области.

Автор: 

эвакуация (2058) Верещук (504)


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Топ комментарии
+21
З хронології розмінування Чонгара:

23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 лютого 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше, ніж обіцяли.

А зараз та сама Верещук не радить людям повертатитсь в свої домівки...
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31.08.2022 21:14
+21
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31.08.2022 21:37
+17
Головний по гуманітарці і контролю над нею в нас Єрмак! Вкрадена в Запоріжжі гуманітарка на мільйони $. Розкрадено: -22 морських контейнера -389 залізничних вагонів -220 вантажних автомобілів А ви, лохи, потім збирайте, зішкрябуйте копійки і купляйте все самі для ЗСУ!
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31.08.2022 21:27
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Правила форума Совет форумчан
Та які там дороги?Так-на парасольці летіла.
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31.08.2022 21:38 Ответить
Своєю корумпованою діяльністю і дружбою з кацапськими пропагандонами вона довела вірність жидобільшовизму. Саме такі суки портібні в "слугах" зє.
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31.08.2022 21:45 Ответить
З хронології розмінування Чонгара:

23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 лютого 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше, ніж обіцяли.

А зараз та сама Верещук не радить людям повертатитсь в свої домівки...
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31.08.2022 21:14 Ответить
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31.08.2022 21:37 Ответить
Чому військові не стали на захист своєї ж армії? Забздєли сбушніков? Що це таке "нам підсунули"? Підсунули кому, армії? Вам, пан Кривонос, не соромно? Завтра зелений вам підсунить інших "співробітників СБУ", які накажут вам скласти зброю і здатись, так і зробите?
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31.08.2022 22:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk

https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk Генерал Кривонос сорвал планы верховного шашлычника - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk
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31.08.2022 23:16 Ответить
Я ніколи не дивлюсь змонтовані ютубні ролики з голосом "за кадром".
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31.08.2022 23:52 Ответить
ухти ***** ти і тут среш какаяразніца,а тобі худобо щось відомо про військову субординацію статут та дисципліну? тай взагалі тобі ж ***** ,пливи мимо гівно не смерди)))
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01.09.2022 00:14 Ответить
Вилізло. ***!
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31.08.2022 21:16 Ответить
От молодец, от патриотка, от ты ***** такая...
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31.08.2022 21:17 Ответить
А цій можна коментувати плани ЗСУ, їх наміри? Що є знову щось розмінувати чи здати ворогу?
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31.08.2022 21:18 Ответить
Держава не кине, як не кинула "Азов" хто їм повірить
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31.08.2022 21:19 Ответить
Головний по гуманітарці і контролю над нею в нас Єрмак! Вкрадена в Запоріжжі гуманітарка на мільйони $. Розкрадено: -22 морських контейнера -389 залізничних вагонів -220 вантажних автомобілів А ви, лохи, потім збирайте, зішкрябуйте копійки і купляйте все самі для ЗСУ!
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31.08.2022 21:27 Ответить
человек такое жЫвотное, кого только не №пут.
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31.08.2022 21:52 Ответить
Ну точно Злата Некрасова ромського походження.
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31.08.2022 22:13 Ответить
Ага, такі як верещук не кинуть і допоможуть! Азовцям вже допомогла!
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31.08.2022 21:20 Ответить
Зелена кур....ва, коли вони вже згинуть на чолі з....
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31.08.2022 21:21 Ответить
осталось 580 дней.
Но это не точно.
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31.08.2022 21:22 Ответить
Війна не закінчується лише тому, що цього не хоче Президент. Владімссанич, я правильно Вас цитую?
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31.08.2022 21:23 Ответить
"якщо евакуйовані почнуть масово повертатись до весни, я буду втрачати вдень до 7 мільярдів" (С)
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31.08.2022 21:24 Ответить
радити - це добре...це легко, особливо як сама не в общазі чи по чужих людях живеш...
як вони десь проживуть ще пів року? за які кошти? чи раді їм будут там, де вони зараз?..
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31.08.2022 21:24 Ответить
По вашому краще замерзнути в Україні?
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31.08.2022 23:26 Ответить
по-моему краще щось почати робити відповідальним особам - готувати модульні містечки, школи (бо в основному діти не вчаться очно), готелі, общаги, пансіонати, бази відпочинку, кинуті маєтки)))) (трохи шуткую, але ж є і такі, що стоять всіма 3-4 поверхами порожні, бо хазяйва втекли).... те, що у нас придатне для проживання- зимування...
держава має подбати про таких, бо хто зможе - той лишеться, а хто ні - обігріти потрібно тут...
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31.08.2022 23:35 Ответить
Все це правильно, але не з зеленою неміччу. Тут напевно не замерзнуть і голодні не будуть, а там...
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01.09.2022 00:01 Ответить
Переживемо зиму і, дасть Бог, ("зелені зрадники" ) Бог дав Вам владу ,щоб Ви не допустили цього кровопролиття ,а подбали про захист українців і всього народу України ,котрі віддали за Вас голоси ,повіривши Вашій брехні перед виборами.)будемо говорити про повернення", - сказала Верещук.
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31.08.2022 21:36 Ответить
будемо говорити про повернення", - сказала Верещук.
От **** криворота..Будемо говорити......Не повернемо всіх додому,а будемо говорити.Мразота.
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31.08.2022 21:43 Ответить
В центральной и западной Украине много недостроев, которые местные князьки блокировали. Снять со всех недостроев запреты- пусть хозяева достраивают и сдают в аренду жильё и дома
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31.08.2022 22:17 Ответить
Хай Верещучка свои порады засунет во все свои отверстия, которые у неё есть. Будет намного больше пользы
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31.08.2022 22:27 Ответить
А тим що залишились . що порадить?.....
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31.08.2022 23:13 Ответить
Дорога киця «з питань реінтеграції тимчасово» а шо людям iсти?
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31.08.2022 23:28 Ответить
А те що де селять переселенців з них беруть хабарі за те щоб їх поселили в пансіонатах .Нормальна зелена курва .
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31.08.2022 23:48 Ответить
❗Адміни, загоніть у стійло цього вилупка , вже набридло його матюки читати
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01.09.2022 00:29 Ответить
Головна зелена реінтеграторша не радить українцям повертатися додому...Нормально? Без населення зелена влада почуватиме себе краще? А завтра ПМЖ запропонуєте оформити біженцям?
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01.09.2022 01:20 Ответить
Потвора
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01.09.2022 05:21 Ответить
Судячи з її слів ніякого контрнаступу не буде, території повертать навіть не збираються ні Запорізьку ні Херсонську ні Харьківські області. Буде як з Кримом.
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01.09.2022 07:47 Ответить
 
 