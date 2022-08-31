Верещук не советует эвакуированным украинцам до весны планировать возвращение домой

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не советует украинцам, выезжающим с самых опасных территорий, планировать возвращение в свои дома по меньшей мере до весны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Верещук сказала в эфире телемарафона.

"Не советую. И всячески призываю эвакуироваться до начала холодов из Донецкой, Херсонской, Запорожской и части Харьковской области. Кто может, давайте будем понемногу планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, будем говорить о возвращении", – сказала Верещук.

По ее словам, решение на уровне государства об обязательной эвакуации было принято только в отношении Донетчины, в других областях власти на местах анализируют и рассматривают возможность частичной эвакуации. Речь идет о тех территориях, где враг не прекращает обстрелы, где невозможно восстановить водоснабжение или газоснабжение.

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"Например, Николаев до сих пор без воды. Им тяжело. Сейчас ищут все пути. В Николаевской области трудно восстановить водоснабжение. Люди стоят в очередях, чтобы получить воду. Благодарю волонтеров, всех, кто помогает. Но ведь зимой, как вы понимаете, будет еще труднее", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что часто люди боятся ехать в неизвестность, боятся покидать свои дома, но они должны знать, что государство их не бросит и обязательно поддержит, поможет.

Как сообщалось, Кабинет Министров 2 августа принял решение об обязательной эвакуации населения из Донецкой области.