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Верещук не радить евакуйованим українцям до весни планувати повернення додому

верещук

Віцепрем’єр-міністерка- міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук не радить українцям, які виїздять із найбільш небезпечних територій, планувати повернення у свої домівки щонайменше до весни.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Укрінформ, про це Верещук сказала в ефірі телемарафону.

"Не раджу. І всіляко закликаю евакуюватися до початку холодів з Донецької, Херсонської, Запорізької та частини Харківської областей. Хто може, давайте будемо потроху планово переїжджати. Переживемо зиму і, дасть Бог, будемо говорити про повернення", - сказала Верещук.

За її словами, рішення на рівні держави щодо обов'язкової евакуації було ухвалене лише стосовно Донеччини, в інших областях влада на місцях аналізує та розглядає можливість часткової евакуації. Йдеться про ті території, де ворог не припиняє обстрілів, де неможливо відновити водопостачання або газопостачання.

Також читайте: У разі обов’язкової евакуації з Харківщини громадян забезпечать транспортом і тимчасовим житлом, - ОВА

"Наприклад, Миколаїв досі без води. Їм важко. Зараз шукають усі шляхи. На Миколаївщині важко відновити водопостачання. Люди стоять у чергах, щоб отримати воду. Дякую волонтерам, усім, хто допомагає. Але ж узимку, як ви розумієте, буде ще важче", - сказала віцепрем’єр.

Вона зазначила, що часто люди бояться їхати у невідомість, бояться покидати свої домівки, але вони мають знати, що держава їх не кине та обов'язково підтримає і допоможе.

Читайте: Обов’язкову евакуацію планують оголосити у частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, - Верещук

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 2 серпня ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донецької області.

Автор: 

евакуація (2297) Верещук (683)


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Топ коментарі
+21
З хронології розмінування Чонгара:

23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 лютого 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше, ніж обіцяли.

А зараз та сама Верещук не радить людям повертатитсь в свої домівки...
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31.08.2022 21:14
+21
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31.08.2022 21:37
+17
Головний по гуманітарці і контролю над нею в нас Єрмак! Вкрадена в Запоріжжі гуманітарка на мільйони $. Розкрадено: -22 морських контейнера -389 залізничних вагонів -220 вантажних автомобілів А ви, лохи, потім збирайте, зішкрябуйте копійки і купляйте все самі для ЗСУ!
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31.08.2022 21:27
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Та які там дороги?Так-на парасольці летіла.
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31.08.2022 21:38 Відповісти
Своєю корумпованою діяльністю і дружбою з кацапськими пропагандонами вона довела вірність жидобільшовизму. Саме такі суки портібні в "слугах" зє.
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31.08.2022 21:45 Відповісти
З хронології розмінування Чонгара:

23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 лютого 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше, ніж обіцяли.

А зараз та сама Верещук не радить людям повертатитсь в свої домівки...
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31.08.2022 21:14 Відповісти
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31.08.2022 21:37 Відповісти
Чому військові не стали на захист своєї ж армії? Забздєли сбушніков? Що це таке "нам підсунули"? Підсунули кому, армії? Вам, пан Кривонос, не соромно? Завтра зелений вам підсунить інших "співробітників СБУ", які накажут вам скласти зброю і здатись, так і зробите?
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31.08.2022 22:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk

https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk Генерал Кривонос сорвал планы верховного шашлычника - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk
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31.08.2022 23:16 Відповісти
Я ніколи не дивлюсь змонтовані ютубні ролики з голосом "за кадром".
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31.08.2022 23:52 Відповісти
ухти ***** ти і тут среш какаяразніца,а тобі худобо щось відомо про військову субординацію статут та дисципліну? тай взагалі тобі ж ***** ,пливи мимо гівно не смерди)))
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01.09.2022 00:14 Відповісти
Вилізло. ***!
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31.08.2022 21:16 Відповісти
От молодец, от патриотка, от ты ***** такая...
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31.08.2022 21:17 Відповісти
А цій можна коментувати плани ЗСУ, їх наміри? Що є знову щось розмінувати чи здати ворогу?
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31.08.2022 21:18 Відповісти
Держава не кине, як не кинула "Азов" хто їм повірить
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31.08.2022 21:19 Відповісти
Головний по гуманітарці і контролю над нею в нас Єрмак! Вкрадена в Запоріжжі гуманітарка на мільйони $. Розкрадено: -22 морських контейнера -389 залізничних вагонів -220 вантажних автомобілів А ви, лохи, потім збирайте, зішкрябуйте копійки і купляйте все самі для ЗСУ!
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31.08.2022 21:27 Відповісти
человек такое жЫвотное, кого только не №пут.
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31.08.2022 21:52 Відповісти
Ну точно Злата Некрасова ромського походження.
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31.08.2022 22:13 Відповісти
Ага, такі як верещук не кинуть і допоможуть! Азовцям вже допомогла!
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31.08.2022 21:20 Відповісти
Зелена кур....ва, коли вони вже згинуть на чолі з....
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31.08.2022 21:21 Відповісти
осталось 580 дней.
Но это не точно.
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31.08.2022 21:22 Відповісти
Війна не закінчується лише тому, що цього не хоче Президент. Владімссанич, я правильно Вас цитую?
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31.08.2022 21:23 Відповісти
"якщо евакуйовані почнуть масово повертатись до весни, я буду втрачати вдень до 7 мільярдів" (С)
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31.08.2022 21:24 Відповісти
радити - це добре...це легко, особливо як сама не в общазі чи по чужих людях живеш...
як вони десь проживуть ще пів року? за які кошти? чи раді їм будут там, де вони зараз?..
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31.08.2022 21:24 Відповісти
По вашому краще замерзнути в Україні?
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31.08.2022 23:26 Відповісти
по-моему краще щось почати робити відповідальним особам - готувати модульні містечки, школи (бо в основному діти не вчаться очно), готелі, общаги, пансіонати, бази відпочинку, кинуті маєтки)))) (трохи шуткую, але ж є і такі, що стоять всіма 3-4 поверхами порожні, бо хазяйва втекли).... те, що у нас придатне для проживання- зимування...
держава має подбати про таких, бо хто зможе - той лишеться, а хто ні - обігріти потрібно тут...
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31.08.2022 23:35 Відповісти
Все це правильно, але не з зеленою неміччу. Тут напевно не замерзнуть і голодні не будуть, а там...
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01.09.2022 00:01 Відповісти
Переживемо зиму і, дасть Бог, ("зелені зрадники" ) Бог дав Вам владу ,щоб Ви не допустили цього кровопролиття ,а подбали про захист українців і всього народу України ,котрі віддали за Вас голоси ,повіривши Вашій брехні перед виборами.)будемо говорити про повернення", - сказала Верещук.
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31.08.2022 21:36 Відповісти
будемо говорити про повернення", - сказала Верещук.
От **** криворота..Будемо говорити......Не повернемо всіх додому,а будемо говорити.Мразота.
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31.08.2022 21:43 Відповісти
В центральной и западной Украине много недостроев, которые местные князьки блокировали. Снять со всех недостроев запреты- пусть хозяева достраивают и сдают в аренду жильё и дома
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31.08.2022 22:17 Відповісти
Хай Верещучка свои порады засунет во все свои отверстия, которые у неё есть. Будет намного больше пользы
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31.08.2022 22:27 Відповісти
А тим що залишились . що порадить?.....
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31.08.2022 23:13 Відповісти
Дорога киця «з питань реінтеграції тимчасово» а шо людям iсти?
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31.08.2022 23:28 Відповісти
А те що де селять переселенців з них беруть хабарі за те щоб їх поселили в пансіонатах .Нормальна зелена курва .
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31.08.2022 23:48 Відповісти
❗Адміни, загоніть у стійло цього вилупка , вже набридло його матюки читати
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01.09.2022 00:29 Відповісти
Головна зелена реінтеграторша не радить українцям повертатися додому...Нормально? Без населення зелена влада почуватиме себе краще? А завтра ПМЖ запропонуєте оформити біженцям?
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01.09.2022 01:20 Відповісти
Потвора
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01.09.2022 05:21 Відповісти
Судячи з її слів ніякого контрнаступу не буде, території повертать навіть не збираються ні Запорізьку ні Херсонську ні Харьківські області. Буде як з Кримом.
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01.09.2022 07:47 Відповісти
 
 