Верещук не радить евакуйованим українцям до весни планувати повернення додому
Віцепрем’єр-міністерка- міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук не радить українцям, які виїздять із найбільш небезпечних територій, планувати повернення у свої домівки щонайменше до весни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Верещук сказала в ефірі телемарафону.
"Не раджу. І всіляко закликаю евакуюватися до початку холодів з Донецької, Херсонської, Запорізької та частини Харківської областей. Хто може, давайте будемо потроху планово переїжджати. Переживемо зиму і, дасть Бог, будемо говорити про повернення", - сказала Верещук.
За її словами, рішення на рівні держави щодо обов'язкової евакуації було ухвалене лише стосовно Донеччини, в інших областях влада на місцях аналізує та розглядає можливість часткової евакуації. Йдеться про ті території, де ворог не припиняє обстрілів, де неможливо відновити водопостачання або газопостачання.
"Наприклад, Миколаїв досі без води. Їм важко. Зараз шукають усі шляхи. На Миколаївщині важко відновити водопостачання. Люди стоять у чергах, щоб отримати воду. Дякую волонтерам, усім, хто допомагає. Але ж узимку, як ви розумієте, буде ще важче", - сказала віцепрем’єр.
Вона зазначила, що часто люди бояться їхати у невідомість, бояться покидати свої домівки, але вони мають знати, що держава їх не кине та обов'язково підтримає і допоможе.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 2 серпня ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донецької області.
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23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
14 лютого 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше, ніж обіцяли.
А зараз та сама Верещук не радить людям повертатитсь в свої домівки...
https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk Генерал Кривонос сорвал планы верховного шашлычника - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=VtGWDa012Mk
Но это не точно.
як вони десь проживуть ще пів року? за які кошти? чи раді їм будут там, де вони зараз?..
держава має подбати про таких, бо хто зможе - той лишеться, а хто ні - обігріти потрібно тут...
От **** криворота..Будемо говорити......Не повернемо всіх додому,а будемо говорити.Мразота.