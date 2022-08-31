Верещук не радить евакуйованим українцям до весни планувати повернення додому

Віцепрем’єр-міністерка- міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук не радить українцям, які виїздять із найбільш небезпечних територій, планувати повернення у свої домівки щонайменше до весни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Верещук сказала в ефірі телемарафону.

"Не раджу. І всіляко закликаю евакуюватися до початку холодів з Донецької, Херсонської, Запорізької та частини Харківської областей. Хто може, давайте будемо потроху планово переїжджати. Переживемо зиму і, дасть Бог, будемо говорити про повернення", - сказала Верещук.

За її словами, рішення на рівні держави щодо обов'язкової евакуації було ухвалене лише стосовно Донеччини, в інших областях влада на місцях аналізує та розглядає можливість часткової евакуації. Йдеться про ті території, де ворог не припиняє обстрілів, де неможливо відновити водопостачання або газопостачання.

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"Наприклад, Миколаїв досі без води. Їм важко. Зараз шукають усі шляхи. На Миколаївщині важко відновити водопостачання. Люди стоять у чергах, щоб отримати воду. Дякую волонтерам, усім, хто допомагає. Але ж узимку, як ви розумієте, буде ще важче", - сказала віцепрем’єр.

Вона зазначила, що часто люди бояться їхати у невідомість, бояться покидати свої домівки, але вони мають знати, що держава їх не кине та обов'язково підтримає і допоможе.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 2 серпня ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донецької області.