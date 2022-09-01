На южном направлении ВСУ уничтожили более 200 оккупантов, вражескую технику и 6 складов боеприпасов, - ОК "Південь"
На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили более 200 россиян, 6 складов вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".
По Березнеговатской громаде враг нанес авиационный удар парой вертолетов Ка-52. Обошлось без человеческих потерь.
В течение дня 31 августа враг нанес огневой удар из тяжелой ствольной артиллерии по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Украинская авиация нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командных и опорных пунктах, логистических центрах, транспортных путях и боевых позициях.
Также ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны врага.
Содержание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов.
"Попадания результативны, повреждения существенные. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена", – говорится в сообщении.
По данным ОК "Південь", в результате огневых усилий ВСУ враг уменьшил свое присутствие на 201 человека, 12 танков Т-72 и 18 единиц автомобильной бронетехники.
Метко уничтожены тяжелая огнеметная система "Солнцепек", зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", 5 гаубиц "Мста-Б", самоходная гаубица "Акация", 2 самоходных артустановки, 3 мобильных миномета.
Кроме того, ликвидировано 6 складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков вражеских войск.
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Що ви, орки, наробили -
Бавовнятко розбудили.
А цікавеє звірятко,
Українське Бавовнятко,
Ходить, біга попід складом,
Мов з м'ячем, гуля з снарядом.
Кине іграшку в куток -
Де був склад, вогонь й «хлопок».
Як вогненную чуприну
Бавовнятко до бензину
Чи соляри піднесе,
Геть горить у орків все:
Керосин, бензин, ще й гас
І мастила весь запас.
Ще пала (була б здорова)
Тлуста дупа Соловйова…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!
Орки звикли вже до нього,
Зустрічають «как родного»,
А воно їм в три моменти
І «хлопки», й «аплодисменти»;
Їм утне пломінний тверк
Ще й влаштує фейєрверк…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!