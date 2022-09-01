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Новости Агрессия России против Украины Война
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На южном направлении ВСУ уничтожили более 200 оккупантов, вражескую технику и 6 складов боеприпасов, - ОК "Південь"

південь

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили более 200 россиян, 6 складов вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

По Березнеговатской громаде враг нанес авиационный удар парой вертолетов Ка-52. Обошлось без человеческих потерь.

В течение дня 31 августа враг нанес огневой удар из тяжелой ствольной артиллерии по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Украинская авиация нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командных и опорных пунктах, логистических центрах, транспортных путях и боевых позициях.

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны врага.

Содержание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов.

"Попадания результативны, повреждения существенные. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена", – говорится в сообщении.

По данным ОК "Південь", в результате огневых усилий ВСУ враг уменьшил свое присутствие на 201 человека, 12 танков Т-72 и 18 единиц автомобильной бронетехники.

Метко уничтожены тяжелая огнеметная система "Солнцепек", зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", 5 гаубиц "Мста-Б", самоходная гаубица "Акация", 2 самоходных артустановки, 3 мобильных миномета.

Кроме того, ликвидировано 6 складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков вражеских войск.

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Хлопці , Ви Герої і наші мужні захисники, щиро дякуємо 👍🏼👊🏼💪❤️
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01.09.2022 07:03 Ответить
Питання: а що означає "мобільний міномет"? Міномети взагалі УСІ - "мобільні системи" Або їх перевозять у вантажівках (малого калібру) або на причіпі - 120 мм Є самохідні - на базі бронеавтомобіля "Тигр" чи САУ "Тюльпан" Так що ж автор статті має на увазі?
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01.09.2022 07:25 Ответить
Бавовнятко

Що ви, орки, наробили -

Бавовнятко розбудили.

А цікавеє звірятко,

Українське Бавовнятко,

Ходить, біга попід складом,

Мов з м'ячем, гуля з снарядом.

Кине іграшку в куток -

Де був склад, вогонь й «хлопок».

Як вогненную чуприну

Бавовнятко до бензину

Чи соляри піднесе,

Геть горить у орків все:

Керосин, бензин, ще й гас

І мастила весь запас.

Ще пала (була б здорова)

Тлуста дупа Соловйова…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!

Орки звикли вже до нього,

Зустрічають «как родного»,

А воно їм в три моменти

І «хлопки», й «аплодисменти»;

Їм утне пломінний тверк

Ще й влаштує фейєрверк…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!
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01.09.2022 07:46 Ответить
Не встигли орки матраци надувні купити, тому вмирають біля живописного Дніпра
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01.09.2022 09:05 Ответить
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01.09.2022 10:02 Ответить
 
 