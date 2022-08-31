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Новости Война
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Швеция предоставит партию боеприпасов для артиллерии ВСУ

лінде

Швеция подготовила для Украины новенькую партию военной помощи. Это уже седьмой пакет с начала полномасштабной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

Она отметила, что ВСУ получат партию боеприпасов для артиллерии. Стоимость снарядов 500 млн шведских крон (около 50 млн евро).

По словам Линде, это не последний пакет военной поддержки для Украины. Сейчас Шведское управление по военному обеспечению (FMV) и Вооруженные силы изучают возможности для передачи Украине тяжелого вооружения и средств ПВО. Речь о шведских артиллерийских установках Archer и переносных зенитно-ракетных комплексах RBS70.

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Автор: 

помощь (7749) Швеция (996) ВСУ (6531)


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Топ комментарии
+23
Дякуємо! І дуже чекаємо на Archer!!!
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31.08.2022 15:50
+19
Синьо-жовтим повага
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31.08.2022 15:56
+10
RBS-70 - перший у світі ПЗРК із системою наведення по лазерному каналу

Комплекс RBS-70 розроблявся відповідно до таких вимог збройних сил Швеції, як велика дальність перехоплення на зустрічному курсі, висока точність та ймовірність поразки, стійкість до всіх відомих штучних та природних перешкод, можливість роботи з цілями від самої землі, командне управління по лінії візування, можливість подальшого розвитку для застосування в нічний час.

Фірма Saab Bofors Dynamic's
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31.08.2022 16:16
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо! І дуже чекаємо на Archer!!!
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31.08.2022 15:50 Ответить
Синьо-жовтим повага
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31.08.2022 15:56 Ответить
Флаг Барбадоса. Утверждён в 1966 г

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31.08.2022 16:04 Ответить
а що сказати хотів?
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31.08.2022 16:07 Ответить
Для загального розвитку, що є такий синьо-жовтий і з чимось схожим на тризуб
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31.08.2022 16:11 Ответить
А ще у Шиви тризуб.
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31.08.2022 19:15 Ответить
І він геть увесь синій. Якщо надягне жовтого плаща, теж буде синє-жовтий)))
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31.08.2022 19:17 Ответить
Ти не поважаєш Барбадос?
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31.08.2022 16:09 Ответить
Провокуєш?
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31.08.2022 16:27 Ответить
мені подобається, чудове поєднання кольорів, і тризуб в них прикольний
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31.08.2022 16:11 Ответить
Дякуємо друзi
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31.08.2022 15:57 Ответить
Archer otlycnyje ix ne tak mnogo i vypuceno.RBS 70 oni luce cem stinger,toze xoroso sto dast
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31.08.2022 16:10 Ответить
RBS-70 - перший у світі ПЗРК із системою наведення по лазерному каналу

Комплекс RBS-70 розроблявся відповідно до таких вимог збройних сил Швеції, як велика дальність перехоплення на зустрічному курсі, висока точність та ймовірність поразки, стійкість до всіх відомих штучних та природних перешкод, можливість роботи з цілями від самої землі, командне управління по лінії візування, можливість подальшого розвитку для застосування в нічний час.

Фірма Saab Bofors Dynamic's
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31.08.2022 16:16 Ответить
не совсем корректно его сравнивать со стингером. Со стингером здоровому лосю худо-бедно можно по посадкам и полям скакать, а это дивайс без треноги двадцать пять кил весит - плата за более высокие ТТХ, чем у стингера и за пару ништяков типа автоматики слежения за объектом и ночной стрельбы. Но пикапчик снимает все проблемы)) Хотя дивайс легко поместится в какую-нибудь дачию сандеро или хонду джаз.
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31.08.2022 17:14 Ответить
V Litve imejem takyje i takyje.Nasi vojenyje vybrali svedskije.Dalse takije takze zakupajet,a ne stingera.Eto komu kak.Konecno stingera udobnej ispolzyvat
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31.08.2022 17:35 Ответить
Mi kogda peredali svoji stingera,pocti vse dumali i tex dat ,no togda svedi nedali dobro,eto ecio bylo fevrale
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31.08.2022 17:44 Ответить
Дякуємо!
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31.08.2022 16:20 Ответить
А не шведы ли выпускают управляемые снаряды для артилерии?
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31.08.2022 17:18 Ответить
именно шведское отделение "BAE Systems" выпускает в 155 калибре М982 и самонаводящийся BONUS. Собственно "BAE Systems" совместно с американским Raytheon и разрабатывали М982.
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31.08.2022 20:24 Ответить
Щира подяка Швеції 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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31.08.2022 19:14 Ответить
Шведы ломят - гнутся орки!
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31.08.2022 22:28 Ответить
 
 