Швеция предоставит партию боеприпасов для артиллерии ВСУ

Швеция подготовила для Украины новенькую партию военной помощи. Это уже седьмой пакет с начала полномасштабной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

Она отметила, что ВСУ получат партию боеприпасов для артиллерии. Стоимость снарядов 500 млн шведских крон (около 50 млн евро).

По словам Линде, это не последний пакет военной поддержки для Украины. Сейчас Шведское управление по военному обеспечению (FMV) и Вооруженные силы изучают возможности для передачи Украине тяжелого вооружения и средств ПВО. Речь о шведских артиллерийских установках Archer и переносных зенитно-ракетных комплексах RBS70.

Читайте также: США готовят новую помощь по безопасности для Украины