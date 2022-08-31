Швеция предоставит партию боеприпасов для артиллерии ВСУ
Швеция подготовила для Украины новенькую партию военной помощи. Это уже седьмой пакет с начала полномасштабной войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.
Она отметила, что ВСУ получат партию боеприпасов для артиллерии. Стоимость снарядов 500 млн шведских крон (около 50 млн евро).
По словам Линде, это не последний пакет военной поддержки для Украины. Сейчас Шведское управление по военному обеспечению (FMV) и Вооруженные силы изучают возможности для передачи Украине тяжелого вооружения и средств ПВО. Речь о шведских артиллерийских установках Archer и переносных зенитно-ракетных комплексах RBS70.
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Комплекс RBS-70 розроблявся відповідно до таких вимог збройних сил Швеції, як велика дальність перехоплення на зустрічному курсі, висока точність та ймовірність поразки, стійкість до всіх відомих штучних та природних перешкод, можливість роботи з цілями від самої землі, командне управління по лінії візування, можливість подальшого розвитку для застосування в нічний час.
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