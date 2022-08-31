Швеція надасть партію боєприпасів для артилерії ЗСУ
Швеція підготувала для України нову партію військової допомоги. Це вже сьомий пакет з початку повномасштабної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.
Вона зазначила, що ЗСУ отримають партію боєприпасів для артилерії. Вартість снарядів 500 млн шведських крон (близько 50 млн євро).
За словами Лінде, це не останній пакет військової підтримки для України. Зараз Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили вивчають можливості для передачі Україні важкого озброєння та засобів ППО. Мова про шведські артилерійські установки Archer та переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70.
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+23 Simeon Kukushkin #445513
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+10 Павло Дудра
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Комплекс RBS-70 розроблявся відповідно до таких вимог збройних сил Швеції, як велика дальність перехоплення на зустрічному курсі, висока точність та ймовірність поразки, стійкість до всіх відомих штучних та природних перешкод, можливість роботи з цілями від самої землі, командне управління по лінії візування, можливість подальшого розвитку для застосування в нічний час.
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