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Новини Війна
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Швеція надасть партію боєприпасів для артилерії ЗСУ

лінде

Швеція підготувала для України нову партію військової допомоги. Це вже сьомий пакет з початку повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.

Вона зазначила, що ЗСУ отримають партію боєприпасів для артилерії. Вартість снарядів 500 млн шведських крон (близько 50 млн євро).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer та ЗРК RBS-70, - Кулеба

За словами Лінде, це не останній пакет військової підтримки для України. Зараз Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили вивчають можливості для передачі Україні важкого озброєння та засобів ППО. Мова про шведські артилерійські установки Archer та переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70.

допомога (8276) Швеція (947) ЗСУ (7483)


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Топ коментарі
+23
Дякуємо! І дуже чекаємо на Archer!!!
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31.08.2022 15:50
+19
Синьо-жовтим повага
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31.08.2022 15:56
+10
RBS-70 - перший у світі ПЗРК із системою наведення по лазерному каналу

Комплекс RBS-70 розроблявся відповідно до таких вимог збройних сил Швеції, як велика дальність перехоплення на зустрічному курсі, висока точність та ймовірність поразки, стійкість до всіх відомих штучних та природних перешкод, можливість роботи з цілями від самої землі, командне управління по лінії візування, можливість подальшого розвитку для застосування в нічний час.

Фірма Saab Bofors Dynamic's
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31.08.2022 16:16
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Дякуємо! І дуже чекаємо на Archer!!!
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31.08.2022 15:50 Відповісти
Синьо-жовтим повага
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31.08.2022 15:56 Відповісти
Флаг Барбадоса. Утверждён в 1966 г

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31.08.2022 16:04 Відповісти
а що сказати хотів?
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31.08.2022 16:07 Відповісти
Для загального розвитку, що є такий синьо-жовтий і з чимось схожим на тризуб
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31.08.2022 16:11 Відповісти
А ще у Шиви тризуб.
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31.08.2022 19:15 Відповісти
І він геть увесь синій. Якщо надягне жовтого плаща, теж буде синє-жовтий)))
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31.08.2022 19:17 Відповісти
Ти не поважаєш Барбадос?
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31.08.2022 16:09 Відповісти
Провокуєш?
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31.08.2022 16:27 Відповісти
мені подобається, чудове поєднання кольорів, і тризуб в них прикольний
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31.08.2022 16:11 Відповісти
Дякуємо друзi
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31.08.2022 15:57 Відповісти
Archer otlycnyje ix ne tak mnogo i vypuceno.RBS 70 oni luce cem stinger,toze xoroso sto dast
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31.08.2022 16:10 Відповісти
RBS-70 - перший у світі ПЗРК із системою наведення по лазерному каналу

Комплекс RBS-70 розроблявся відповідно до таких вимог збройних сил Швеції, як велика дальність перехоплення на зустрічному курсі, висока точність та ймовірність поразки, стійкість до всіх відомих штучних та природних перешкод, можливість роботи з цілями від самої землі, командне управління по лінії візування, можливість подальшого розвитку для застосування в нічний час.

Фірма Saab Bofors Dynamic's
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31.08.2022 16:16 Відповісти
не совсем корректно его сравнивать со стингером. Со стингером здоровому лосю худо-бедно можно по посадкам и полям скакать, а это дивайс без треноги двадцать пять кил весит - плата за более высокие ТТХ, чем у стингера и за пару ништяков типа автоматики слежения за объектом и ночной стрельбы. Но пикапчик снимает все проблемы)) Хотя дивайс легко поместится в какую-нибудь дачию сандеро или хонду джаз.
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31.08.2022 17:14 Відповісти
V Litve imejem takyje i takyje.Nasi vojenyje vybrali svedskije.Dalse takije takze zakupajet,a ne stingera.Eto komu kak.Konecno stingera udobnej ispolzyvat
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31.08.2022 17:35 Відповісти
Mi kogda peredali svoji stingera,pocti vse dumali i tex dat ,no togda svedi nedali dobro,eto ecio bylo fevrale
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31.08.2022 17:44 Відповісти
Дякуємо!
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31.08.2022 16:20 Відповісти
А не шведы ли выпускают управляемые снаряды для артилерии?
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31.08.2022 17:18 Відповісти
именно шведское отделение "BAE Systems" выпускает в 155 калибре М982 и самонаводящийся BONUS. Собственно "BAE Systems" совместно с американским Raytheon и разрабатывали М982.
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31.08.2022 20:24 Відповісти
Щира подяка Швеції 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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31.08.2022 19:14 Відповісти
Шведы ломят - гнутся орки!
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31.08.2022 22:28 Відповісти
 
 