Швеція надасть партію боєприпасів для артилерії ЗСУ

Швеція підготувала для України нову партію військової допомоги. Це вже сьомий пакет з початку повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.

Вона зазначила, що ЗСУ отримають партію боєприпасів для артилерії. Вартість снарядів 500 млн шведських крон (близько 50 млн євро).

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За словами Лінде, це не останній пакет військової підтримки для України. Зараз Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили вивчають можливості для передачі Україні важкого озброєння та засобів ППО. Мова про шведські артилерійські установки Archer та переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70.