Рашисты нанесли ракетный удар по Одесщине, - ОВА

оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одещина. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "Оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность. Пострадавших нет", - отметил он.

Читайте: Силы ПВО уничтожили беспилотник РФ над Одесской областью, - ОК "Південь"