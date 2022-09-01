Рашисты нанесли ракетный удар по Одесщине, - ОВА
оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Одещина. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "Оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность. Пострадавших нет", - отметил он.
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