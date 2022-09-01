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Новости Война
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Рашисты нанесли ракетный удар по Одесщине, - ОВА

ракета

оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одещина. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "Оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность. Пострадавших нет", - отметил он.

Читайте: Силы ПВО уничтожили беспилотник РФ над Одесской областью, - ОК "Південь"

армия РФ (19011) Одесская область (3542) ракеты (3549) Братчук (105)


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вчора писали тг канали, що рашисти як попало стріляють ракетами по території України, куди влучать, туди й буде. добре, що не постраждав ніхто.
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01.09.2022 08:43 Ответить
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01.09.2022 08:45 Ответить
Буде, все в них буде. Нажаль не так швидко, але буде. Вони собі зворотній відлік увімкнули.
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01.09.2022 09:35 Ответить
вона ще не починається навіть там, де закінчується недоразум...
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01.09.2022 08:58 Ответить
Ракетно-кудись вiйська расеи.
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01.09.2022 08:49 Ответить
Значить треба ще раз лупанути по кримських військових базах. Так, для засвоєння "уроку".
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01.09.2022 09:02 Ответить
слава Господу,що відвів смерть ,бо нелюди думають що їм все минеться, але за все будуть відпвідати , кара не мине.
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01.09.2022 13:05 Ответить
 
 