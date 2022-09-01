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Новини Війна
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Рашисти завдали ракетного удару по Одещині, - ОВА

ракета

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. Ракетна атака ворога. Удар з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету "Онікс" знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість. Постраждалих немає", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили безпілотник РФ над Одещиною, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17176) Одеська область (3179) ракети (4000) Братчук (145)


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вчора писали тг канали, що рашисти як попало стріляють ракетами по території України, куди влучать, туди й буде. добре, що не постраждав ніхто.
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01.09.2022 08:43 Відповісти
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01.09.2022 08:45 Відповісти
Буде, все в них буде. Нажаль не так швидко, але буде. Вони собі зворотній відлік увімкнули.
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01.09.2022 09:35 Відповісти
вона ще не починається навіть там, де закінчується недоразум...
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01.09.2022 08:58 Відповісти
Ракетно-кудись вiйська расеи.
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01.09.2022 08:49 Відповісти
Значить треба ще раз лупанути по кримських військових базах. Так, для засвоєння "уроку".
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01.09.2022 09:02 Відповісти
слава Господу,що відвів смерть ,бо нелюди думають що їм все минеться, але за все будуть відпвідати , кара не мине.
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01.09.2022 13:05 Відповісти
 
 