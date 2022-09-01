Рашисти завдали ракетного удару по Одещині, - ОВА
Окупанти завдали ракетного удару по Одещині.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Одещина. Ракетна атака ворога. Удар з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету "Онікс" знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість. Постраждалих немає", - зазначив він.
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