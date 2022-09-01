Рашисти завдали ракетного удару по Одещині, - ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. Ракетна атака ворога. Удар з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету "Онікс" знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість. Постраждалих немає", - зазначив він.

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