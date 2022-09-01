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Новости Происшествия
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ГБР хочет экстрадиции "бойца батальона Монако"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

монако

Государственное бюро расследований подтвердило, что один из героев журналистского расследования о богатых украинцах, сбежавших от войны, действительно находится за границей. И хочет вернуть его в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Работники ГБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он подозреваемый в уголовном производстве Бюро относительно незаконной растраты средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС", - говорится в сообщении.

В отношении еще одного героя расследования ГБР ведет производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний. На арест этого "бойца батальона Монако" наложен арест.

Читайте: Процесс экстрадиции Шария в Украину может длиться от 3 месяцев до года, - Венедиктова

Материал о "Батальоне Монако" - украинских ВИП-беженцах в Монако, Ницце и Монте-Карло - ранее выпустила Украинская правда. После этого ГБР начало расследование по фактам, указанным журналистами. Следователи собираются изучить обстоятельства, при которых герои материала пересекали границу и какую роль в этом сыграли правоохранители.
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Топ комментарии
+32
А екстрадиції зрадника Наумова нехоче чи той багато про зелених зрадників розпатяка
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01.09.2022 12:01
+21
Я не хочу уезжать из Монако, здесь все по домашнему, душевно.
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01.09.2022 12:02
+21
А шо ж вы фамилии не называете? Или это тоже военная тайна?
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01.09.2022 12:03
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А екстрадиції зрадника Наумова нехоче чи той багато про зелених зрадників розпатяка
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01.09.2022 12:01 Ответить
Там вже домовились
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01.09.2022 12:24 Ответить
Косточку от гнид , Д'Ерьмака ⁉️А почему только одного , а не всех 80 -ти , народных депутатов жирующих в казино Монако на виллах и яхтахпо 70 000 000 во время Войны ⁉️⁉️⁉️
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01.09.2022 12:31 Ответить
це, скоріш за все, за Жеваго йдеться.
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01.09.2022 12:01 Ответить
Скрывающийся олигарх, который должен стране 30 млрд: в парламенте напомнили ГБР о резонансном деле.

«Экс-владелец банка «Финансы и Кредит» Константин Жеваго должен стране более 30 млрд грн. Однако он продолжает наслаждаться жизнью на собственной яхте стоимостью 75 млн долларов, свободно чувствуя себя не только в ОАЭ, но даже в странах ЕС», - заявил (https://censor.net/ru/news/3364406/v_parlamente_napomnili_gbr_o_dele_jevago) депутат фракции «Слуга народа» Алексей Мовчан.

Неприкосновенный батальон «Монако»?
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01.09.2022 14:07 Ответить
Нахєра цей цирк?
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01.09.2022 12:02 Ответить
Я не хочу уезжать из Монако, здесь все по домашнему, душевно.
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01.09.2022 12:02 Ответить
А шо ж вы фамилии не называете? Или это тоже военная тайна?
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01.09.2022 12:03 Ответить
В італійській газеті на передовиці стаття із заголовком: "Зеленський здав російській парі в оренду свою віллу у Форте дей Мармі за 50 000 євро на місяць"
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01.09.2022 12:12 Ответить
Бонелох. Лохи ті що його обрали.
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01.09.2022 12:17 Ответить
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01.09.2022 12:18 Ответить
А давайте трошки про проституцію. Політично-медійну. Тобто, про УкрсучнеПравду; є потужна "мовознавча інституція" під назвою "Українська Правда". Знаєте, як у них вийшов переклад? "ЗМІ: Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії". От так і паляться продажні журнашлюшки, які працюють за темниками з Банкової. Бо і назва інша, і суть протилежна. ЗМІ якраз переконливо доводять, що віллу Зеленських за 50 тисяч євро на місяць здали росіянам. Але за правилами чесної преси дали змогу висловитися й іншій стороні. До Зеленських не достукатися, тому коментар дав найнятий ними місцевий агент з нерухомості (особа зацікавлена), який лише заявляв, що такого не може бути, бо наймачі йому заборонили здавати віллу росіянам і українцям, а як на віллі опинилися росіяни, він не знає, може це гості англійців... А журналісти якраз доводили протилежне. Тому посилання на них у заголовку УПрачки брехливе.

А уявіть собі, якими принциповими були б ці журнашлюхи під орудою Мусаєвої та їхніх хазяїв, якби щось подібне сталося з Порошенком. Схоже, що в УПрачці доформовується підбірка журнашлюшок, які готові на все і в будь якій позі. Коли треба атакувати українських патріотів чи підіграти рф, то на це в них є фігурантка "Миротворця" Соня Лукашова. Тій уже втарчати нічого. Зараз зароджується нова "до послуг" - якась Анастасія Калатур, у якої це лише друга замітка в біографії. УкпсучнеПравда, може зніміть у себе під назвою слова "Заснована Георгієм Гонгадззе у 2000 році". Або доповніть: "Перезаснована Андрієм Єрмаком та Мішою Подоляком у 2019 році". Чесніше буде.

Тарас Чорновіл
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01.09.2022 12:17 Ответить
"Украинская правда " полностью превратилась в карманную шлюху КАЛАМОЙШИ и его ТАБУРЕТКИ🤢🤥🤡🎪‼️Вчера,когда прогремел СКАНДАЛ , с мегаграбежом ГУММАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ,В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ , СТАРУХОМ ,назначенным дерьмаком для прокручивания СХЕМЫ ,"Украинская брехня" даже не сообщила об этом скандалище
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01.09.2022 12:48 Ответить
а потім по всім каналам потужно гундосить "памагітє" і "заберіть візиу расєян"
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01.09.2022 12:59 Ответить
А ні це фейк не за 50 а за 70 і не здав а тільки здає але жадібне і ненажерливе таку ціну загилив що нитко не бер
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01.09.2022 13:37 Ответить
На арешт цього "бійця батальйону Монако" накладено арешт. Джерело: https://censor.net/ua/n3364436
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01.09.2022 12:12 Ответить
А може таємниця в цьому реченні?
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01.09.2022 12:13 Ответить
якщо ДБР не розслідує яким чином з України виїхали портнови,шухричі ,наумови ,та всяка інша прорашистська агентура в Україні, то тільки тому, що ДБР є співучасником діяльності рашистської агентури в Україні.
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01.09.2022 12:15 Ответить
Не якщо ,а ФАКТ ‼️Они открыли уголовное дело против лучшего Боевого Генерала Кривоноса ,за спасение Жулян , не позволившего капитулянтам из ОП сдать Киев ‼️🤡🤢👹- ОБОРОТЕНЬ ‼️
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01.09.2022 12:52 Ответить
Там цілий кодляк наших відпочивальників , чому тільки одного хочуть
екстрадувати , напевно це Міша !

Пам'ятаю на пресконференціі , Зелєнський йому сказав дослівно
- , Міша , я президент "😠
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01.09.2022 12:17 Ответить
Так у чому проблема?
Подзвоніть йому й скажіть що у Верховній Раді зарплату дають і чекайте...
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01.09.2022 12:25 Ответить
Для него зарплата , это только на "чай "в ресторанах Монако
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01.09.2022 12:55 Ответить
Так мавп ловлять, кладуть у дупло банан, мавпа засовує руку, хапає банан, рука з бананом не проходить.
Відпустити банан? - Ти шо, цеж БАНАН!
Так і сидить...
Ловчі розказували (у якійсь передачі), що майже половина мавп яких вони так впіймали, тримали у другій-вільній руці такий саме банан...
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01.09.2022 13:35 Ответить
ОДНОГО???? а чого тільки одного? а решта???
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01.09.2022 13:31 Ответить
Він мабуть щось непотрібне про нашого бубочку казав.
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01.09.2022 14:09 Ответить
Только одного? А потом что? Остальные вернутся после войны, и будут смеяться с лохов (по их мнению) которые остались? Слабенько, слабенько.
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01.09.2022 13:34 Ответить
ДБР я так понимаю - дебилы *** работают!?
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01.09.2022 13:51 Ответить
З цими українськими чиновниками ніякої російськоі пропаганди не потрібно! На заході люди бачать і активно розповсюджується в мас медіа про українських високопосадовцях із яхтами, джетами, дорогими отелями, машинами і курвами!і всі бачать куди іде їхня допомога! Українська влада просто зобов'язана всіх цих чортів повернути в Україну! Вони несуть реальну загрозу іміджу України в світі!!!
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01.09.2022 13:52 Ответить
Нічого ДБР не хоче бо самі таки.
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01.09.2022 14:08 Ответить
Іди геть, рюзьгє курва.
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01.09.2022 23:49 Ответить
Мужчинам до 60ти виїзджати за кордон заборонен.
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01.09.2022 23:50 Ответить
Та там весь батальон ріж, стріляй, сажай - не помилишся.
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01.09.2022 20:52 Ответить
А таки ордер не видали. Тільки вивчають. А що там вивчати. Обілечував при виїзді сам дерьмак, бо тузовий клієнт. Тому ДБР і кроку не ступить. Там вже і справи, напевне немає. Спалили. Лямів 10 віддав, там роти будь здоров, манну кашу завжди путають з манною небесною
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01.09.2022 22:52 Ответить
 
 