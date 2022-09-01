ГБР хочет экстрадиции "бойца батальона Монако"

Государственное бюро расследований подтвердило, что один из героев журналистского расследования о богатых украинцах, сбежавших от войны, действительно находится за границей. И хочет вернуть его в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Работники ГБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он подозреваемый в уголовном производстве Бюро относительно незаконной растраты средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС", - говорится в сообщении.

В отношении еще одного героя расследования ГБР ведет производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний. На арест этого "бойца батальона Монако" наложен арест.

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Материал о "Батальоне Монако" - украинских ВИП-беженцах в Монако, Ницце и Монте-Карло - ранее выпустила Украинская правда. После этого ГБР начало расследование по фактам, указанным журналистами. Следователи собираются изучить обстоятельства, при которых герои материала пересекали границу и какую роль в этом сыграли правоохранители.