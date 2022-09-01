ГБР хочет экстрадиции "бойца батальона Монако"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Государственное бюро расследований подтвердило, что один из героев журналистского расследования о богатых украинцах, сбежавших от войны, действительно находится за границей. И хочет вернуть его в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"Работники ГБР подтвердили местонахождение одного из героев этого журналистского расследования. Он подозреваемый в уголовном производстве Бюро относительно незаконной растраты средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС", - говорится в сообщении.
В отношении еще одного героя расследования ГБР ведет производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний. На арест этого "бойца батальона Монако" наложен арест.
Материал о "Батальоне Монако" - украинских ВИП-беженцах в Монако, Ницце и Монте-Карло - ранее выпустила Украинская правда. После этого ГБР начало расследование по фактам, указанным журналистами. Следователи собираются изучить обстоятельства, при которых герои материала пересекали границу и какую роль в этом сыграли правоохранители.
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«Экс-владелец банка «Финансы и Кредит» Константин Жеваго должен стране более 30 млрд грн. Однако он продолжает наслаждаться жизнью на собственной яхте стоимостью 75 млн долларов, свободно чувствуя себя не только в ОАЭ, но даже в странах ЕС», - заявил (https://censor.net/ru/news/3364406/v_parlamente_napomnili_gbr_o_dele_jevago) депутат фракции «Слуга народа» Алексей Мовчан.
Неприкосновенный батальон «Монако»?
А уявіть собі, якими принциповими були б ці журнашлюхи під орудою Мусаєвої та їхніх хазяїв, якби щось подібне сталося з Порошенком. Схоже, що в УПрачці доформовується підбірка журнашлюшок, які готові на все і в будь якій позі. Коли треба атакувати українських патріотів чи підіграти рф, то на це в них є фігурантка "Миротворця" Соня Лукашова. Тій уже втарчати нічого. Зараз зароджується нова "до послуг" - якась Анастасія Калатур, у якої це лише друга замітка в біографії. УкпсучнеПравда, може зніміть у себе під назвою слова "Заснована Георгієм Гонгадззе у 2000 році". Або доповніть: "Перезаснована Андрієм Єрмаком та Мішою Подоляком у 2019 році". Чесніше буде.
Тарас Чорновіл
екстрадувати , напевно це Міша !
Пам'ятаю на пресконференціі , Зелєнський йому сказав дослівно
- , Міша , я президент "😠
Подзвоніть йому й скажіть що у Верховній Раді зарплату дають і чекайте...
Відпустити банан? - Ти шо, цеж БАНАН!
Так і сидить...
Ловчі розказували (у якійсь передачі), що майже половина мавп яких вони так впіймали, тримали у другій-вільній руці такий саме банан...