ДБР хоче екстрадиції "бійця батальйону Монако"

Державне бюро розслідувань підтвердило, що один з героїв журналістського розслідування про багатих українців, які втекли від війни, дійсно перебуває за кордоном. І хоче повернути його до України.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС", - йдеться у повідомленні.

Щодо ще одного героя розслідування ДБР веде провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній. На арешт цього "бійця батальйону Монако" накладено арешт.

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Матеріал про "Батальйон Монако" - українських ВІП-біженців у Монако, Ніцці та Монте-Карло - раніше випустила Українська правда. Після цього ДБР розпочало розслідування за фактами, на які вказали журналісти. Слідчі збираються вивчити обставини, за яких герої матеріалу перетинали кордон та яку роль в цьому відіграли правоохоронці.