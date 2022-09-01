ДБР хоче екстрадиції "бійця батальйону Монако"
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Державне бюро розслідувань підтвердило, що один з героїв журналістського розслідування про багатих українців, які втекли від війни, дійсно перебуває за кордоном. І хоче повернути його до України.
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС", - йдеться у повідомленні.
Щодо ще одного героя розслідування ДБР веде провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній. На арешт цього "бійця батальйону Монако" накладено арешт.
Матеріал про "Батальйон Монако" - українських ВІП-біженців у Монако, Ніцці та Монте-Карло - раніше випустила Українська правда. Після цього ДБР розпочало розслідування за фактами, на які вказали журналісти. Слідчі збираються вивчити обставини, за яких герої матеріалу перетинали кордон та яку роль в цьому відіграли правоохоронці.
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«Экс-владелец банка «Финансы и Кредит» Константин Жеваго должен стране более 30 млрд грн. Однако он продолжает наслаждаться жизнью на собственной яхте стоимостью 75 млн долларов, свободно чувствуя себя не только в ОАЭ, но даже в странах ЕС», - заявил (https://censor.net/ru/news/3364406/v_parlamente_napomnili_gbr_o_dele_jevago) депутат фракции «Слуга народа» Алексей Мовчан.
Неприкосновенный батальон «Монако»?
А уявіть собі, якими принциповими були б ці журнашлюхи під орудою Мусаєвої та їхніх хазяїв, якби щось подібне сталося з Порошенком. Схоже, що в УПрачці доформовується підбірка журнашлюшок, які готові на все і в будь якій позі. Коли треба атакувати українських патріотів чи підіграти рф, то на це в них є фігурантка "Миротворця" Соня Лукашова. Тій уже втарчати нічого. Зараз зароджується нова "до послуг" - якась Анастасія Калатур, у якої це лише друга замітка в біографії. УкпсучнеПравда, може зніміть у себе під назвою слова "Заснована Георгієм Гонгадззе у 2000 році". Або доповніть: "Перезаснована Андрієм Єрмаком та Мішою Подоляком у 2019 році". Чесніше буде.
Тарас Чорновіл
екстрадувати , напевно це Міша !
Пам'ятаю на пресконференціі , Зелєнський йому сказав дослівно
- , Міша , я президент "😠
Подзвоніть йому й скажіть що у Верховній Раді зарплату дають і чекайте...
Відпустити банан? - Ти шо, цеж БАНАН!
Так і сидить...
Ловчі розказували (у якійсь передачі), що майже половина мавп яких вони так впіймали, тримали у другій-вільній руці такий саме банан...