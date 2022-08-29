ДБР підтвердило існування "справи Кривоноса"
У Державному бюро розслідувань кажуть, що розслідують розкрадання майна аеропорту "Київ" та твердять, що не займаються переслідуванням військових.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
ДБР не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні. Інформуємо, що Бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища", - йдеться у повідомленні.
В ДБР розповіли, що провадження порушили за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
В Бюро кажуть, що зараз перевіряють обґрунтованість наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна, а також правомірність наказу пошкодити злітно-посадкові смуги аеропорту.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса.
На підтримку Кривоноса виступили голова правління в Центрі конституційного моделювання Геннадій Друзенко та військовослужбовець, ветеран російсько-української війни Валерій Маркус.
В Генштабі ЗСУ заявили, що Кривонос не перебуває на військовій службі з 24 лютого 2022 року, а до оборони аеропорту "Київ" його залучали виключно як добровольця та враховуючи бойовий досвід оборони краматорського аеродрому 2014 року.
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генштабісти, ви - гівнюки !!!
ПЛЯТЬ !!!!!!!!!!!!!
розслідується не сдача Чонгарського та Херсонських мостів рашистам,
не відсутность оборони Гостомельського летовища, висадки там десанту, нищення літаків на міліард доларів, включно із унікальною "Мрією"!!!
а "пошкодження" взлітної смуги шляхом розливу машинного масла та ще чогось там !!!
ЗЄлєнський, ти ***** вконец ???????????