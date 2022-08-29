ДБР підтвердило існування "справи Кривоноса"

У Державному бюро розслідувань кажуть, що розслідують розкрадання майна аеропорту "Київ" та твердять, що не займаються переслідуванням військових.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

ДБР не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні. Інформуємо, що Бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища", - йдеться у повідомленні.

В ДБР розповіли, що провадження порушили за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

В Бюро кажуть, що зараз перевіряють обґрунтованість наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна, а також правомірність наказу пошкодити злітно-посадкові смуги аеропорту.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса.

На підтримку Кривоноса виступили голова правління в Центрі конституційного моделювання Геннадій Друзенко та військовослужбовець, ветеран російсько-української війни Валерій Маркус.

В Генштабі ЗСУ заявили, що Кривонос не перебуває на військовій службі з 24 лютого 2022 року, а до оборони аеропорту "Київ" його залучали виключно як добровольця та враховуючи бойовий досвід оборони краматорського аеродрому 2014 року.