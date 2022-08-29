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ДБР підтвердило існування "справи Кривоноса"

сергій,кривонос

У Державному бюро розслідувань кажуть, що розслідують розкрадання майна аеропорту "Київ" та твердять, що не займаються переслідуванням військових.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

ДБР не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні. Інформуємо, що Бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища", - йдеться у повідомленні.

В ДБР розповіли, що провадження порушили за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

В Бюро кажуть, що зараз перевіряють обґрунтованість наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна, а також правомірність наказу пошкодити злітно-посадкові смуги аеропорту.

Читайте: ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса.

На підтримку Кривоноса виступили голова правління в Центрі конституційного моделювання Геннадій Друзенко та військовослужбовець, ветеран російсько-української війни Валерій Маркус.

В Генштабі ЗСУ заявили, що Кривонос не перебуває на військовій службі з 24 лютого 2022 року, а до оборони аеропорту "Київ" його залучали виключно як добровольця та враховуючи бойовий досвід оборони краматорського аеродрому 2014 року.

Автор: 

Кривонос Сергій (81) ДБР (3481)


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Топ коментарі
+67
Кто бы сомневался. Карлик мстит. У нас выросло свое мелкое, недоделанное, мстительное и самовлюбленное ***** с замашками недонаполеона.
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29.08.2022 14:40
+58
це їб#че ДБР потрібно відправити під Бахмут чи Піски - там навчаться як справи строчити
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29.08.2022 14:40
+52
Зе з своїми зеленими гнидами і там розікрав ... Тепер шукають на кого б повісити !
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29.08.2022 14:39
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А за Гостомельський аеродром вони не хочуть відкрити справу? Там ще більше пошкоджено і теж військовими.
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29.08.2022 16:51 Відповісти
Невже там одні зрадникі і дебіли? Тоді відкрийте справу на зеленського--за бездіяльність по захисту України .яке привело до значни людських жертв і завдання матеріальних збитків на міліарди грн. Іще раз---ви дебіли .
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29.08.2022 16:56 Відповісти
За наказом Кривоноса злітно-посадкова смуга Гостомельського аеродрому була виведена з ладу що завадило приземленню "ІЛів-86" з російським десантом, схоже наші генерали з Генштабу сцяться в штани перед ДБР як колись совєцькі генерали перед лейтенантиками з НКВД.
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29.08.2022 17:00 Відповісти
+ 100 !!
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29.08.2022 23:08 Відповісти
Генерал Кривоніс посмів чинити опір рашистам всіма доступними методами, як того вимає війна та !! фах Генерала ССО
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29.08.2022 23:10 Відповісти
заяви генштаба про "популізм" Генерала Кривоноса після його звинувачення у похкодженні взлітної смуги, гівна варті !!!

генштабісти, ви - гівнюки !!!
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29.08.2022 23:12 Відповісти
Безумні при владі.
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29.08.2022 17:04 Відповісти
Вони не безумці. Вони добре усвідомлюють що вони зрадники та покидьки.
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29.08.2022 17:52 Відповісти
Зєлєна мєрзота думає що впіймали бога за бороду,дудє хлопці помиляєтєсь,під кінєць війни вас мєрзоту знищять як заразу,тому що ви нєдолугі скоти і зрадники.
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29.08.2022 17:17 Відповісти
Які ж вони там всі покидьки.
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29.08.2022 17:50 Відповісти
ну ось і склався пасьянс. Пошкодження ВВП і вилучення майна аеропорту (заправників, тягачів). Не змогли втекти через аеропорт мешканці Печерських пагорбів і прийшлось везти тіла і награбоване автошляхами, формувати колони, домовлятись про перетин.
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29.08.2022 17:53 Відповісти
В кращих традиціях московії-радянщини: була б людина, а статтю прокурори знайдуть.
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29.08.2022 17:59 Відповісти
У цій справі справжній зеленський, дрібний, нікчемний, мстивий, а не створений придворними холуями зі ЗМІ та ОП, образ такого собі героя, рятівника української держави.
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29.08.2022 18:00 Відповісти
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29.08.2022 18:35 Відповісти
також правомірність наказу пошкодити злітно-посадкові смуги аеропорту.
ПЛЯТЬ !!!!!!!!!!!!!

розслідується не сдача Чонгарського та Херсонських мостів рашистам,
не відсутность оборони Гостомельського летовища, висадки там десанту, нищення літаків на міліард доларів, включно із унікальною "Мрією"!!!

а "пошкодження" взлітної смуги шляхом розливу машинного масла та ще чогось там !!!

ЗЄлєнський, ти ***** вконец ???????????
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29.08.2022 23:06 Відповісти
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