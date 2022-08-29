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ГБР подтвердило существование "дела Кривоноса"

сергій,кривонос

В Государственном бюро расследований говорят, что расследуют хищение имущества аэропорта "Киев" и утверждают, что не занимаются преследованием военных.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

ГБР не занималось и не будет заниматься преследованием военных, преданно защищающих Родину, но решительно будет пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне. Информируем, что Бюро действительно открыло уголовное производство по факту хищения имущества аэродрома", - говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что производство возбуждено по ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Читайте также: Генштаб прокомментировал производство против Кривоноса: Заявления о влиянии Зеленского на органы расследования не соответствуют действительности

В Бюро говорят, что сейчас проверяют обоснованность приказов военным по изъятию транспортных средств аэропорта и другого имущества, а также правомерность приказа повредить взлетно-посадочные полосы аэропорта.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР открыло производство против Кривоноса.

В поддержку Кривоноса выступили председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко и военнослужащий, ветеран российско-украинской войны Валерий Маркус.

В Генштабе ВСУ заявили, что Кривонос не находится на военной службе с 24 февраля 2022 года, а к обороне аэропорта "Киев" его привлекали исключительно в качестве добровольца и учитывая боевой опыт обороны краматорского аэродрома в 2014 году.

Смотрите также: Друзенко о деле против Кривоноса: Власть не может подарить ему не "самовольную" защиту "Жулян", а убедительную критику ее преступного бездействия накануне войны. ФОТО

Автор: 

Кривонос Сергей (97) ГБР (2978)


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Топ комментарии
+67
Кто бы сомневался. Карлик мстит. У нас выросло свое мелкое, недоделанное, мстительное и самовлюбленное ***** с замашками недонаполеона.
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29.08.2022 14:40
+58
це їб#че ДБР потрібно відправити під Бахмут чи Піски - там навчаться як справи строчити
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29.08.2022 14:40
+52
Зе з своїми зеленими гнидами і там розікрав ... Тепер шукають на кого б повісити !
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29.08.2022 14:39
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А за Гостомельський аеродром вони не хочуть відкрити справу? Там ще більше пошкоджено і теж військовими.
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29.08.2022 16:51 Ответить
Невже там одні зрадникі і дебіли? Тоді відкрийте справу на зеленського--за бездіяльність по захисту України .яке привело до значни людських жертв і завдання матеріальних збитків на міліарди грн. Іще раз---ви дебіли .
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29.08.2022 16:56 Ответить
За наказом Кривоноса злітно-посадкова смуга Гостомельського аеродрому була виведена з ладу що завадило приземленню "ІЛів-86" з російським десантом, схоже наші генерали з Генштабу сцяться в штани перед ДБР як колись совєцькі генерали перед лейтенантиками з НКВД.
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29.08.2022 17:00 Ответить
+ 100 !!
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29.08.2022 23:08 Ответить
Генерал Кривоніс посмів чинити опір рашистам всіма доступними методами, як того вимає війна та !! фах Генерала ССО
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29.08.2022 23:10 Ответить
заяви генштаба про "популізм" Генерала Кривоноса після його звинувачення у похкодженні взлітної смуги, гівна варті !!!

генштабісти, ви - гівнюки !!!
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29.08.2022 23:12 Ответить
Безумні при владі.
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29.08.2022 17:04 Ответить
Вони не безумці. Вони добре усвідомлюють що вони зрадники та покидьки.
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29.08.2022 17:52 Ответить
Зєлєна мєрзота думає що впіймали бога за бороду,дудє хлопці помиляєтєсь,під кінєць війни вас мєрзоту знищять як заразу,тому що ви нєдолугі скоти і зрадники.
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29.08.2022 17:17 Ответить
Які ж вони там всі покидьки.
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29.08.2022 17:50 Ответить
ну ось і склався пасьянс. Пошкодження ВВП і вилучення майна аеропорту (заправників, тягачів). Не змогли втекти через аеропорт мешканці Печерських пагорбів і прийшлось везти тіла і награбоване автошляхами, формувати колони, домовлятись про перетин.
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29.08.2022 17:53 Ответить
В кращих традиціях московії-радянщини: була б людина, а статтю прокурори знайдуть.
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29.08.2022 17:59 Ответить
У цій справі справжній зеленський, дрібний, нікчемний, мстивий, а не створений придворними холуями зі ЗМІ та ОП, образ такого собі героя, рятівника української держави.
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29.08.2022 18:00 Ответить
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29.08.2022 18:35 Ответить
також правомірність наказу пошкодити злітно-посадкові смуги аеропорту.
ПЛЯТЬ !!!!!!!!!!!!!

розслідується не сдача Чонгарського та Херсонських мостів рашистам,
не відсутность оборони Гостомельського летовища, висадки там десанту, нищення літаків на міліард доларів, включно із унікальною "Мрією"!!!

а "пошкодження" взлітної смуги шляхом розливу машинного масла та ще чогось там !!!

ЗЄлєнський, ти ***** вконец ???????????
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29.08.2022 23:06 Ответить
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