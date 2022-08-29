ГБР подтвердило существование "дела Кривоноса"
В Государственном бюро расследований говорят, что расследуют хищение имущества аэропорта "Киев" и утверждают, что не занимаются преследованием военных.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
ГБР не занималось и не будет заниматься преследованием военных, преданно защищающих Родину, но решительно будет пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне. Информируем, что Бюро действительно открыло уголовное производство по факту хищения имущества аэродрома", - говорится в сообщении.
В ГБР рассказали, что производство возбуждено по ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).
В Бюро говорят, что сейчас проверяют обоснованность приказов военным по изъятию транспортных средств аэропорта и другого имущества, а также правомерность приказа повредить взлетно-посадочные полосы аэропорта.
Напомним, ранее стало известно, что ГБР открыло производство против Кривоноса.
В поддержку Кривоноса выступили председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко и военнослужащий, ветеран российско-украинской войны Валерий Маркус.
В Генштабе ВСУ заявили, что Кривонос не находится на военной службе с 24 февраля 2022 года, а к обороне аэропорта "Киев" его привлекали исключительно в качестве добровольца и учитывая боевой опыт обороны краматорского аэродрома в 2014 году.
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генштабісти, ви - гівнюки !!!
ПЛЯТЬ !!!!!!!!!!!!!
розслідується не сдача Чонгарського та Херсонських мостів рашистам,
не відсутность оборони Гостомельського летовища, висадки там десанту, нищення літаків на міліард доларів, включно із унікальною "Мрією"!!!
а "пошкодження" взлітної смуги шляхом розливу машинного масла та ще чогось там !!!
ЗЄлєнський, ти ***** вконец ???????????