ГБР подтвердило существование "дела Кривоноса"

В Государственном бюро расследований говорят, что расследуют хищение имущества аэропорта "Киев" и утверждают, что не занимаются преследованием военных.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

ГБР не занималось и не будет заниматься преследованием военных, преданно защищающих Родину, но решительно будет пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне. Информируем, что Бюро действительно открыло уголовное производство по факту хищения имущества аэродрома", - говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что производство возбуждено по ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

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В Бюро говорят, что сейчас проверяют обоснованность приказов военным по изъятию транспортных средств аэропорта и другого имущества, а также правомерность приказа повредить взлетно-посадочные полосы аэропорта.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР открыло производство против Кривоноса.

В поддержку Кривоноса выступили председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко и военнослужащий, ветеран российско-украинской войны Валерий Маркус.

В Генштабе ВСУ заявили, что Кривонос не находится на военной службе с 24 февраля 2022 года, а к обороне аэропорта "Киев" его привлекали исключительно в качестве добровольца и учитывая боевой опыт обороны краматорского аэродрома в 2014 году.

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