ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на территориях на Юге, - ОК "Південь"

На Южном направлении украинские подразделения ведут позиционные бои и закрепляются на территориях.

Об этом заявила сегодня на брифинге начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наши подразделения ведут позиционные бои. Закрепляются на территориях, на которых находятся. Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем контролировать транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники, все, что касается уменьшения сил и мощностей врага", – рассказала она.

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