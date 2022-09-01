20 844 35
ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на территориях на Юге, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Южном направлении украинские подразделения ведут позиционные бои и закрепляются на территориях.
Об этом заявила сегодня на брифинге начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Наши подразделения ведут позиционные бои. Закрепляются на территориях, на которых находятся. Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем контролировать транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники, все, что касается уменьшения сил и мощностей врага", – рассказала она.
Топ комментарии
+42 Чайка Київ
показать весь комментарий01.09.2022 13:52
+9 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий01.09.2022 14:20
+9 Нина Карпенко
показать весь комментарий01.09.2022 14:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Побачили пересування ворожої техніки? Одразу напишіть до офіційного чат-боту в Telegram - @stop_russian_war_bot
+ паромы возле антоновского, понтонная переправа в районе Львово (была, уже похоже нет её) , баржами на казацкое и т.п..
Юрий Семенович eab5ba69
Меня читают: 0
Я читаю: 0
Регистрация:01.09.2022
тут он ,насыпайте
Заодно показують Заходу: "сколько бьі оружия вьі єтим холам не дали, все равно им не поможет. Прекратите тратить деньги впустую, луче давайте восстановим бьільіе отношения. Вам же лучше будет".
Орки не повелись, но на всякий случай перекинули туда тыловые резервы, и еще дополнительно из Крыма подтянули.
Увидев, что давление на Донбассе не ослабевает и план по оттягиванию войск противника не сработал, наши решили "подтвердить" реальность наступления уже боевыми действиями.
Т.к. это не настоящее наступление ( о котором сообщить заранее может только умалишенный), а лишь имитация, то не стоит ожидать победных реляций о "котлах", "освобожденных землях", "тысячи пленных орков", "колонны вражеской разбитой техники", "мы в пригороде Херсона ..." и т.п.
Результаты этого нашего "наступления" будут понятны не в районе Херсона, а в районе Святогорска, Славянска, Северска, Бахмута, Авдеевки и т.п.
Верю в ВСУ и нашу победу!
люди не железные, психологически устают. надо знать людскую природу, психологию. при таких потрясениях лучше не давать ложных надежд, не орать каждый день по тв и прочих площадках о том что вот сейчас, вот-вот. потому что несбывшиеся ложные надежды имеют очень неприятные последствия.
Кроме того, необходимо смотреть на общую картину, а не брать один, отдельный участок направления.
У орков пока достаточно резервов и возможностей для удержания стратегической инициативы (наступательных действий) практически по всей линии фронта. Пика своих резервных возможностей (по технике и боеприпасам) они достигнут во второй половине 2023 года. После чего эшелонов будет все меньше и меньше. Если наши западные "помогаторы" не подведут с поставками техники и боеприпасов, то осенью 2023 г. мы можем перейти в настоящее, а не имитационное, контрнаступление.
Що ви, орки, наробили -
Бавовнятко розбудили.
А цікавеє звірятко,
Українське Бавовнятко,
Ходить, біга попід складом,
Мов з м'ячем, гуля з снарядом.
Кине іграшку в куток -
Де був склад, вогонь й «хлопок».
Як вогненную чуприну
Бавовнятко до бензину
Чи соляри піднесе,
Геть горить у орків все:
Керосин, бензин, ще й гас
І мастила весь запас.
Ще пала (була б здорова)
Тлуста дупа Соловйова…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!
Орки звикли вже до нього,
Зустрічають «как родного»,
А воно їм в три моменти
І «хлопки», й «аплодисменти»;
Їм утне пломінний тверк
Ще й влаштує фейєрверк…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!
а тепер у спецтаборах вчать їх вбивати українців.
Темне середньовіччя!😡
Виженіть росіян з західних держав і забороніть їм в'їзд, назавжди ‼️‼️