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ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на территориях на Юге, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,херсонська

На Южном направлении украинские подразделения ведут позиционные бои и закрепляются на территориях.

Об этом заявила сегодня на брифинге начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наши подразделения ведут позиционные бои. Закрепляются на территориях, на которых находятся. Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем контролировать транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники, все, что касается уменьшения сил и мощностей врага", – рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ прокомментировали заявление РФ о том, что "контрнаступление с треском провалилось": У россиян так сильно трещало, что они не услышали истинного положения дел

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.09.2022 13:52
+9
Це з сайту СБУ інфа. Пиши туди, якщо щось побачив. Війна ще не закінчилась:

Побачили пересування ворожої техніки? Одразу напишіть до офіційного чат-боту в Telegram - @stop_russian_war_bot
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01.09.2022 14:20
+9
Що б прокляті орки не писали,перемога буде за нами.Да,важко.Да,не так швидко,як хотілось.Але ми крок за кроком йдемо до перемоги.Наші воїни безстрашні,згуртовані,відчувають могутню всебічну підтримку суспільства.
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01.09.2022 14:39
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.09.2022 13:52 Ответить
Вообще там жесть происходит. Сейчас орки гатят из всего. Арта, авиация, РСЗО. Столько залпов не было несколько месяцев. Хотя ещё вчера, ситуация была совсем другая.
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01.09.2022 13:58 Ответить
Вроде как все мосты в том районе уничтожили (кроме пешеходных) - как они эти снаряды на правый берег доставляют?
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01.09.2022 14:01 Ответить
ЗСУ в Сіверодонецьку човнами постачали, і тримались так тиждень. А у орків баржі і захоплений водний транспорт- чим це поступається вантажівці?
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01.09.2022 14:04 Ответить
Было же вчера видео, что они этого дохрена свезли.
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01.09.2022 14:05 Ответить
Если бы знал, то сообщил куда следует. Они много завезли их раньше, прятали во многих местах. А вот откуда столько РСЗО взялось, я не знаю. Скорей всего через Дарьевку, там Ингулец уизкий и переправу можно во многих местах сделать. Писали что колонны РСЗО с Мелитополя на Херсон ехали.
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01.09.2022 14:07 Ответить
Це з сайту СБУ інфа. Пиши туди, якщо щось побачив. Війна ще не закінчилась:

Побачили пересування ворожої техніки? Одразу напишіть до офіційного чат-боту в Telegram - @stop_russian_war_bot
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01.09.2022 14:20 Ответить
https://t.me/nadzor_kherson
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01.09.2022 17:59 Ответить
Да я знаю куда сообщать. Все знают. Я про то, что не знаю кудой они все это тащат.
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01.09.2022 18:05 Ответить
На правый берег? До недавна по мостам - ГЭС, антоновский, и жд мост
+ паромы возле антоновского, понтонная переправа в районе Львово (была, уже похоже нет её) , баржами на казацкое и т.п..
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01.09.2022 18:50 Ответить
З лівого берега дістають також.
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01.09.2022 14:23 Ответить
Ну что за глупость? Вам точные координаты нужны?
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01.09.2022 14:13 Ответить
Звісно. Ще ім'-я і прізвище, фото, номер телефону.
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01.09.2022 14:16 Ответить
sdristni , kacap

Юрий Семенович eab5ba69

Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация:01.09.2022
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01.09.2022 14:14 Ответить
В Украине.
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01.09.2022 14:20 Ответить
55.751827047382804, 37.61537508894448

тут он ,насыпайте
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01.09.2022 14:23 Ответить
Новенькій?
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01.09.2022 14:32 Ответить
ПиZZдобол, ты, когда с лента.сру Срускую Весну копируешь, хоть порядок слов меняй, не пались
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01.09.2022 17:25 Ответить
Ты мне?
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01.09.2022 17:52 Ответить
Будуть зараз за будь-яку ціну демонструвати "несокрушимую мощь Российской Армии", і те, що "наша оборона - непробиваема, наше наступление - неотвратимо".
Заодно показують Заходу: "сколько бьі оружия вьі єтим холам не дали, все равно им не поможет. Прекратите тратить деньги впустую, луче давайте восстановим бьільіе отношения. Вам же лучше будет".
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01.09.2022 14:15 Ответить
Що б прокляті орки не писали,перемога буде за нами.Да,важко.Да,не так швидко,як хотілось.Але ми крок за кроком йдемо до перемоги.Наші воїни безстрашні,згуртовані,відчувають могутню всебічну підтримку суспільства.
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01.09.2022 14:39 Ответить
тактика правильная, рашисты подвисли на нитках снабжения и их силы и средства на правом берегу надо истощать активными действиями, иначе они там годами сидеть смогут.
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01.09.2022 14:39 Ответить
Для ослабления давления орков на Донбассе наши затеяли (дез)информационную операцию о грядущем наступлении на Херсонском направлении.
Орки не повелись, но на всякий случай перекинули туда тыловые резервы, и еще дополнительно из Крыма подтянули.
Увидев, что давление на Донбассе не ослабевает и план по оттягиванию войск противника не сработал, наши решили "подтвердить" реальность наступления уже боевыми действиями.
Т.к. это не настоящее наступление ( о котором сообщить заранее может только умалишенный), а лишь имитация, то не стоит ожидать победных реляций о "котлах", "освобожденных землях", "тысячи пленных орков", "колонны вражеской разбитой техники", "мы в пригороде Херсона ..." и т.п.
Результаты этого нашего "наступления" будут понятны не в районе Херсона, а в районе Святогорска, Славянска, Северска, Бахмута, Авдеевки и т.п.
Верю в ВСУ и нашу победу!
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01.09.2022 16:07 Ответить
дело в том что очень много людей чисто на эмоциональном уровне ждет с надеждой что вот сейчас, как уух! как ******** оккупантам! и когда этого не происходит, наступает что то типка эмоционального выгорания. столько разговоров вокруг как украине помогают, эшелонами помощь идет, байрактары, м777, хаймарсы и прочие, танки горят, мосты на воздух летят, склады орков то тут то там взрываются, аферистовичи вообще уже 6 месяцев твердят что эта война на две недели, но .... крупного впечатляющего результата все нет.
люди не железные, психологически устают. надо знать людскую природу, психологию. при таких потрясениях лучше не давать ложных надежд, не орать каждый день по тв и прочих площадках о том что вот сейчас, вот-вот. потому что несбывшиеся ложные надежды имеют очень неприятные последствия.
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02.09.2022 00:08 Ответить
Повелись. Хлопці на Бахмуті кажуть що вже 2 дні тиша, якої давно вже не було
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02.09.2022 04:25 Ответить
Это не так. "Перерывы" есть в любых военных действиях. Ротация, подвоз б/к и т.п.
Кроме того, необходимо смотреть на общую картину, а не брать один, отдельный участок направления.
У орков пока достаточно резервов и возможностей для удержания стратегической инициативы (наступательных действий) практически по всей линии фронта. Пика своих резервных возможностей (по технике и боеприпасам) они достигнут во второй половине 2023 года. После чего эшелонов будет все меньше и меньше. Если наши западные "помогаторы" не подведут с поставками техники и боеприпасов, то осенью 2023 г. мы можем перейти в настоящее, а не имитационное, контрнаступление.
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02.09.2022 10:15 Ответить
Головне, щоб наступ на Херсон не обернувся здачею Миколаєва і Одеси
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01.09.2022 17:29 Ответить
Сейчас вроде всё норм. Теперь наши работают по оркам. Орки молчат и горят.
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01.09.2022 18:07 Ответить
Бавовнятко

Що ви, орки, наробили -

Бавовнятко розбудили.

А цікавеє звірятко,

Українське Бавовнятко,

Ходить, біга попід складом,

Мов з м'ячем, гуля з снарядом.

Кине іграшку в куток -

Де був склад, вогонь й «хлопок».

Як вогненную чуприну

Бавовнятко до бензину

Чи соляри піднесе,

Геть горить у орків все:

Керосин, бензин, ще й гас

І мастила весь запас.

Ще пала (була б здорова)

Тлуста дупа Соловйова…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!

Орки звикли вже до нього,

Зустрічають «как родного»,

А воно їм в три моменти

І «хлопки», й «аплодисменти»;

Їм утне пломінний тверк

Ще й влаштує фейєрверк…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!
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01.09.2022 19:43 Ответить
Кацапи викрали українських дітей з Маріуполя і Волновахи,
а тепер у спецтаборах вчать їх вбивати українців.
Темне середньовіччя!😡
Виженіть росіян з західних держав і забороніть їм в'їзд, назавжди ‼️‼️
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01.09.2022 23:03 Ответить
Вообще-то наступать надо не там, где удобно тебе, а там где неудобно противнику,где у него слабая оборона и оборонительные сооружения, пусть даже ,если это наступление будет проходить по горло в болоте.в лесу, на открытой местности. ночью и т.д. Неужели на фронте у российско-фашистских захватчиков на протяжении 1200 км всего фронта эшелонированная оборона в 3 линии? Конечно нет. И это уже дело разведки найти самые слабые места в обороне врага, там и наступать. Главная цель наступления должна быть прежде всего как можно более быстрое освобождение оккупированных территорий. Благоприятное время для наступления у ВСУ быстро заканчивается.
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02.09.2022 09:51 Ответить
 
 