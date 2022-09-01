ЗСУ ведуть позиційні бої і закріплюються на територіях на Півдні, - ОК "Південь"

На Південному напрямку українські підрозділи ведуть позиційні бої і закріплюються на територіях.

Про це заявила сьогодні на брифінгу начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наші підрозділи ведуть позиційні бої. Закріплюються на територіях, на яких знаходяться. Ми продовжуємо знищувати запаси ворога, продовжуємо тримати під контролем транспортні шляхи, по яких вони намагаються підтягувати резерви. Ми продовжуємо знищувати їх командні пункти і місця зосередження особового складу і техніки, все, що стосується зменшення сил і потужностей ворога", - розповіла вона.

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