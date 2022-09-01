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Новини Війна
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ЗСУ б’ють по альтернативних переправах росіян на півдні, - Гуменюк

міст

Після ударів ЗСУ по мостах на півдні вони стали непроїзними для російської техніки. Окупанти зараз можуть використовувати їх хіба що для пішої евакуації. Також ЗСУ продовжують завдавати контрольних ударів по альтернативних переправах армії РФ, руйнуючи баржі та понтони.

Про це речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Нами було завдано додаткових контрольних уражень тих транспортних артерій, зокрема мостів, які могли б бути способом переправлення боєприпасів та важкої техніки, тому вони зараз непроїзні для такої категорії вантажів та транспорту. Хіба що їх можна використовувати для пішої евакуації окупантів на лівий берег та ушивання додому зовсім", - сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що росіяни намагаються використати альтернативні переправи - це крадені баржі, понтони та пороми. За її словами, ЗСУ відстежують та контролюють це, і там, де це можливо і доцільно, теж завдаються контрольні удари. Зокрема, було знищено кілька барж та понтонну переправу через Інгулець. Вона додала, що "ця робота продовжується".

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При цьому Гуменюк наголосила, що російські окупанти на півдні продовжують чинити опір, завдавати авіаційних та ракетних ударів.

Автор: 

міст (1229) Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7492) Херсонська область (5697)


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приємно, дякуємо
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01.09.2022 09:45 Відповісти
не жалейте вонючих кацапских свинопасов... убивайте каждого первого, чтобы ни одна падла больше никогда не топтала украинскую землю...
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01.09.2022 09:48 Відповісти
Піша евакуація росіян?Оголосіть нарешті конкретну винагороду за голову свинособак ,нехай люди трохи компенсують ті збитки що вони зазнали.
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01.09.2022 09:53 Відповісти
Зачем их эвакуировать⁉️Чтобы опять убийцы имели возможность УБИВАТЬ И РАЗРУШАТЬ ‼️☠️🇷🇺💩СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ‼️
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01.09.2022 10:19 Відповісти
Телемарафон, бальзам для зе народу та інших ждущих лапші на вуха
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01.09.2022 09:55 Відповісти
Скоро будет торжественный заплыв для десантников ВДВ РФ в самом большом фонтане под названием Днепр.
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01.09.2022 10:13 Відповісти
Побачив відео де наші бійці,на авто,в брід,спокійно ПЕРЕЇЗДЖАЮТЬ р.Інгулець.Які переправи?
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01.09.2022 10:16 Відповісти
Багато рік реально зміліло, той же ж Сіверський Донець, що навесні москалі не могли без понтона перебратися, зараз можуть вбрід. Плюс якщо береги круті то техніка і не вибереться на берег
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01.09.2022 10:42 Відповісти
 
 