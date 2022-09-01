ЗСУ б’ють по альтернативних переправах росіян на півдні, - Гуменюк

Після ударів ЗСУ по мостах на півдні вони стали непроїзними для російської техніки. Окупанти зараз можуть використовувати їх хіба що для пішої евакуації. Також ЗСУ продовжують завдавати контрольних ударів по альтернативних переправах армії РФ, руйнуючи баржі та понтони.

Про це речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Нами було завдано додаткових контрольних уражень тих транспортних артерій, зокрема мостів, які могли б бути способом переправлення боєприпасів та важкої техніки, тому вони зараз непроїзні для такої категорії вантажів та транспорту. Хіба що їх можна використовувати для пішої евакуації окупантів на лівий берег та ушивання додому зовсім", - сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що росіяни намагаються використати альтернативні переправи - це крадені баржі, понтони та пороми. За її словами, ЗСУ відстежують та контролюють це, і там, де це можливо і доцільно, теж завдаються контрольні удари. Зокрема, було знищено кілька барж та понтонну переправу через Інгулець. Вона додала, що "ця робота продовжується".

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При цьому Гуменюк наголосила, що російські окупанти на півдні продовжують чинити опір, завдавати авіаційних та ракетних ударів.