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Новости Война
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ВСУ бьют по альтернативным переправам россиян на юге, - Гуменюк

міст

После ударов ВСУ по мостам на юге они стали непроездными для российской техники. Оккупанты сейчас могут использовать их разве что для пешей эвакуации. Также ВСУ продолжают наносить контрольные удары по альтернативным переправам армии РФ, разрушая баржи и понтоны.

Об этом пресс-секретарь оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк сказала в эфире общенационального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Нами были нанесены дополнительные контрольные поражения тех транспортных артерий, в частности мостов, которые могли бы быть способом переправки боеприпасов и тяжелой техники, поэтому они сейчас непроездны для такой категории грузов и транспорта. Разве что их можно использовать для эвакуации оккупантов на левый берег и ушивания домой совсем", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что россияне пытаются использовать альтернативные переправы – это ворованные баржи, понтоны и паромы. По ее словам, ВСУ отслеживают и контролируют это, и там, где это возможно и целесообразно, тоже наносятся контрольные удары. В частности, были уничтожены несколько барж и понтонная переправа через Ингулец. Она добавила, что "эта работа продолжается".

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При этом Гуменюк подчеркнула, что российские оккупанты на юге продолжают сопротивляться, наносить авиационные и ракетные удары.

мост (1027) Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6536) Херсонская область (4709)


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приємно, дякуємо
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01.09.2022 09:45 Ответить
не жалейте вонючих кацапских свинопасов... убивайте каждого первого, чтобы ни одна падла больше никогда не топтала украинскую землю...
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01.09.2022 09:48 Ответить
Піша евакуація росіян?Оголосіть нарешті конкретну винагороду за голову свинособак ,нехай люди трохи компенсують ті збитки що вони зазнали.
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01.09.2022 09:53 Ответить
Зачем их эвакуировать⁉️Чтобы опять убийцы имели возможность УБИВАТЬ И РАЗРУШАТЬ ‼️☠️🇷🇺💩СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ‼️
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01.09.2022 10:19 Ответить
Телемарафон, бальзам для зе народу та інших ждущих лапші на вуха
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01.09.2022 09:55 Ответить
Скоро будет торжественный заплыв для десантников ВДВ РФ в самом большом фонтане под названием Днепр.
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01.09.2022 10:13 Ответить
Побачив відео де наші бійці,на авто,в брід,спокійно ПЕРЕЇЗДЖАЮТЬ р.Інгулець.Які переправи?
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01.09.2022 10:16 Ответить
Багато рік реально зміліло, той же ж Сіверський Донець, що навесні москалі не могли без понтона перебратися, зараз можуть вбрід. Плюс якщо береги круті то техніка і не вибереться на берег
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01.09.2022 10:42 Ответить
 
 