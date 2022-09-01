ВСУ бьют по альтернативным переправам россиян на юге, - Гуменюк

После ударов ВСУ по мостам на юге они стали непроездными для российской техники. Оккупанты сейчас могут использовать их разве что для пешей эвакуации. Также ВСУ продолжают наносить контрольные удары по альтернативным переправам армии РФ, разрушая баржи и понтоны.

Об этом пресс-секретарь оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк сказала в эфире общенационального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Нами были нанесены дополнительные контрольные поражения тех транспортных артерий, в частности мостов, которые могли бы быть способом переправки боеприпасов и тяжелой техники, поэтому они сейчас непроездны для такой категории грузов и транспорта. Разве что их можно использовать для эвакуации оккупантов на левый берег и ушивания домой совсем", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что россияне пытаются использовать альтернативные переправы – это ворованные баржи, понтоны и паромы. По ее словам, ВСУ отслеживают и контролируют это, и там, где это возможно и целесообразно, тоже наносятся контрольные удары. В частности, были уничтожены несколько барж и понтонная переправа через Ингулец. Она добавила, что "эта работа продолжается".

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При этом Гуменюк подчеркнула, что российские оккупанты на юге продолжают сопротивляться, наносить авиационные и ракетные удары.