УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5245 відвідувачів онлайн
Новини Війна
34 877 32

У Херсоні повідомляють про потужні вибухи. ВIДЕО

Сьогодні, 31 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  "Суспільне".

"У Херсоні чутно звуки потужних вибухів", - йдеться у повідомленні.

Офіційні джерела поки не коментують ситуацію у тимчасово окупованому місті. Місцеві ж телеграм-канали повідомляють про роботу ворожої ППО. Зазначається, що Антонівський міст знову у диму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні

вибух (4433) міст (1229) Херсон (3321)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Насколько всё душевно, по-домашнему…(с)
показати весь коментар
31.08.2022 15:28
+25
Это не взрывы, это хлопки.
показати весь коментар
31.08.2022 15:21
+24
то тріщить контрнаступ ЗСУ, за словами рашкостану
показати весь коментар
31.08.2022 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то тріщить контрнаступ ЗСУ, за словами рашкостану
показати весь коментар
31.08.2022 15:07 Відповісти
То тріщить пукан того,хто це молов. Канашєнкаф напевно знову тріпався?
показати весь коментар
31.08.2022 15:10 Відповісти
У конашонкі патєрь в рядах вааруженних сіл расєі нєт
показати весь коментар
31.08.2022 15:12 Відповісти
конашонка економить бюджет: патєрь нєт -- компєнсації нєт ))) ... і лади теж нєт (бо звідки стільки лад взяти, коли автотаз на ладан дихає (хоча упс... ладана теж нєт)
показати весь коментар
31.08.2022 15:48 Відповісти
Кацапы на гробовые будут велики покупать. Ну или телеги. И козу, шоб ту телегу тянуть
показати весь коментар
31.08.2022 20:57 Відповісти
це якщо не проп'ють по дорозі ))
показати весь коментар
01.09.2022 08:35 Відповісти
О,Лінза вже куріт у Херсоні...
показати весь коментар
31.08.2022 15:08 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2022 15:19 Відповісти
На останніх секундах відео наче кацапське рило збирається щось сказати у "мікрофон"
показати весь коментар
31.08.2022 15:10 Відповісти
вороже ппо знов попало по Антонівському мосту, це ж треба...
показати весь коментар
31.08.2022 15:11 Відповісти
а из моста неплохое бы вышло пво.
показати весь коментар
31.08.2022 15:13 Відповісти
ракетовловлювач?
показати весь коментар
31.08.2022 15:37 Відповісти
Та це і не озброєним оком видно, що не дія ворожого ППО, а приліт ракети миру.
показати весь коментар
31.08.2022 15:14 Відповісти
То трєщіт Ігорьок Клоунашенков со своімі "патєрьнєтамі".
показати весь коментар
31.08.2022 15:18 Відповісти
Ти само хоть зрозуміло, що пізд.нуло?
показати весь коментар
31.08.2022 15:46 Відповісти
Это не взрывы, это хлопки.
показати весь коментар
31.08.2022 15:21 Відповісти
Насколько всё душевно, по-домашнему…(с)
показати весь коментар
31.08.2022 15:28 Відповісти
Злые языки кажуть шо Україна отримала щось крутише за Гимарс...б'є на 100% за 300 км...
Та брешуть люди...Байден жлоб...
показати весь коментар
31.08.2022 15:47 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2022 20:59 Відповісти
Першу партію микродронів з Норвегії Україна отримала ...
Кажуть щось страшне для мавзолєйного Шизоїда...
показати весь коментар
31.08.2022 15:51 Відповісти
Віримо в ЗСУ!
показати весь коментар
31.08.2022 17:01 Відповісти
Киев, Сумы, Чернигов, Полтава, Одесса, Николаев, Винница, Кропивницкий - это один единый народ Украины!
показати весь коментар
31.08.2022 17:02 Відповісти
От сійчас обідно було... © Дніпро
показати весь коментар
31.08.2022 18:40 Відповісти
І за Запоріжжя обідно...
показати весь коментар
31.08.2022 21:00 Відповісти
Запорожье Мелитополь Бердянск Мариуполь 💙💛💙💛💙💛💙💛❤️❤️❤️
показати весь коментар
31.08.2022 21:43 Відповісти
""
показати весь коментар
31.08.2022 18:07 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2022 18:32 Відповісти
Контрнаступ. Уже в Херсоне. Завтра Москва. Арестович поздравляю
показати весь коментар
31.08.2022 19:43 Відповісти
Якось слухав цього дурня конашенка:" від початку сво знищено 3200! танків українських нацистів(одне не розумію, де ці нацисті в Україні?!). І через 2 дні цей ***** говоре, що з початку сво знищено 2900 танків. Спочатку 3200, а потім 2900. Ось так роSSіянам мозок трахають
показати весь коментар
31.08.2022 20:20 Відповісти
Это ж какую нервную систему нужно иметь ,чтобы слушать рашистов давно переплюнувших Геббельса Я после 2014 г их не перевариваю
показати весь коментар
31.08.2022 21:47 Відповісти
 
 