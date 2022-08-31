У Херсоні повідомляють про потужні вибухи. ВIДЕО

Сьогодні, 31 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні чутно звуки потужних вибухів", - йдеться у повідомленні.

Офіційні джерела поки не коментують ситуацію у тимчасово окупованому місті. Місцеві ж телеграм-канали повідомляють про роботу ворожої ППО. Зазначається, що Антонівський міст знову у диму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знову завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні