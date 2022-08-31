У Херсоні повідомляють про потужні вибухи. ВIДЕО
Сьогодні, 31 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
"У Херсоні чутно звуки потужних вибухів", - йдеться у повідомленні.
Офіційні джерела поки не коментують ситуацію у тимчасово окупованому місті. Місцеві ж телеграм-канали повідомляють про роботу ворожої ППО. Зазначається, що Антонівський міст знову у диму.
Топ коментарі
+30 AbOriginal_UA
показати весь коментар31.08.2022 15:28
+25 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар31.08.2022 15:21
+24 Panda Freeav
показати весь коментар31.08.2022 15:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та брешуть люди...Байден жлоб...
Кажуть щось страшне для мавзолєйного Шизоїда...