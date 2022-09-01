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ВАКС впервые постановил конфисковать активы российского олигарха - Евтушенкова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

володимир,євтушенков

Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли решение по иску Министерства юстиции о конфискации активов российского олигарха Владимира Евтушенкова, являющегося основателем холдинга АФК "Система".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Конфискации подлежит недвижимость, которой владел Евтушенков в Украине, его компании, а также другое имущество.

"Удовлетворить требования истца (Минюста) в полном объеме. Применить к Евтушенко В. П. санкции и взыскать в доход государства недвижимое имущество (квартира, земельный участок, инженерный комплекс "Столовая" в Запорожье, нежилое здание площадью 10 тысяч квадратных метров) 59,2% ООО "Смарт Диджитал Солюшенс", 42,1% завод "Вито" и т.д.", - отмечается в постановлении суда.

Смотрите: Вблизи итальянского побережья затонула яхта стоимостью $50 млн, принадлежащая российскому олигарху Айвазяну. ВИДЕО

Представители Евтушенкова будут пять дней на подачу апелляции по решению ВАКС.

Ранее Минюст подал иск в ВАКС о взыскании в доход Украины компаний Евтушенкова. Среди них – акционерное общество "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения", ООО Научно-инженерный центр "ЗТЗ-Сервис", ООО "Электрозавод-ВИТ" и другое имущество.
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Топ комментарии
+20
А коли за Бабломойського візьметеся? Його і в Америці з нетерпінням чекають.
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01.09.2022 15:53
+15
Слуги народа украли тысячи тонн гумпомощи в Запорожье - YouTube

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01.09.2022 16:00
+8
Слуги народа украли тысячи тонн гумпомощи в Запорожье - YouTube
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01.09.2022 16:03
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А коли за Бабломойського візьметеся? Його і в Америці з нетерпінням чекають.
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01.09.2022 15:53 Ответить
Не дочекаються, схоже
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01.09.2022 15:54 Ответить
В Украине грохнут?
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01.09.2022 21:55 Ответить
Слуги народа украли тысячи тонн гумпомощи в Запорожье - YouTube

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01.09.2022 16:00 Ответить
Схожий на Білла Гейтса, і знову #ид. Таке враження, що китайців не найбільше на цій планеті
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01.09.2022 15:53 Ответить
Нє, він із російських селян.
Це називається печать інтелекту.
Просто всі розумні люди трішки схожі один на одного.
А ви часом не антисеміт?
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01.09.2022 15:59 Ответить
А тебе переклинює "семітсво"?!!!
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01.09.2022 16:04 Ответить
Не так переклинює, просто цікаво спостерігати тенденцію у таких примітивів - будь-хто, хто розумніший і успішніший за нього, обов'язково ж#д.
Ось якщо ти бідний, як церковна миша, то ти тоді справжній українець.
Зазвичай таких, хто брудну сорочку рве на грудях і репетує - "Я проста людина і тому я бідний", я поправляю - "Ти не простий, ти примітивний і тому ти бідний"
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01.09.2022 16:26 Ответить
Примітиви не в курсі, що понад 90% відсотків семітів - араби, тому скрізь недоречно ліплять свій тупий маніпулятивний жупел "антисемітизм", демонструючи цим свою дурість і примітивну хитрожопість.
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01.09.2022 16:38 Ответить
Дурість не дурість, а 80-90 % мільярдерів мають антропологічні ознаки належності до народу семітської групи. А також прізвища, або імена. Парадокс.
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01.09.2022 19:00 Ответить
Таблоїдна маячня, яка взагалі нн має стосунку до мого коментаря.
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01.09.2022 23:02 Ответить
Як скажете ...
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02.09.2022 11:07 Ответить
Як сказати? Для себе визначив, шо є євреї, є #иди і є #идяри. Перші, як правило, освідчені, добре виховані і не дуже багаті, тому що не поклоняються "золотому тельцю". Як приклад, Поптніков. Другі не дуде освідчені, не виховані і готові продатись за 30 серебреників. І ось треті... Коломойський, наприклад. Махровий прохіндей, по якому не одна буцигарня плаче. Гейтса я згадав лише тому, що він десь між першим та другим типом - обдурив IBM, впаривши їм наскороруч зроблену операційну систему, до того ж, не власну, і понеслось. Але то таке, стосовно третіх - навіщо їм це? Усіх і усе скупити? Це шляхетно по вашому? Тоді я антисеміт
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01.09.2022 19:28 Ответить
Ну тоді і я з вами трошки однодумець.
Я теж людство поділяю на нащадків Адама, мавпоїдів (перехідна популяція) та нащадків мавп. Бабушкє привєт!

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01.09.2022 20:14 Ответить
Лід рухнувся (с).
Не пройшло і півроку (с).
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01.09.2022 15:56 Ответить
Довго думали ?
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01.09.2022 15:59 Ответить
Можно один вопрос :

А у него собираются забрать государственную награду Украины (именное огнестрельное оружие) ? Кстати, у путина и медведева тоже есть. Я в декабре петицию писал, предлагал этот вопрос решить на законодательном или судебном уровне - так она не набрала голосов . . .
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01.09.2022 16:00 Ответить
нАЖИВАЮТСЯ НА КРОВИ
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02.09.2022 00:37 Ответить
Нє па божескі ета! ЖЕК нє одобряєт!
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01.09.2022 16:07 Ответить
Еще не вечер........Да все чем владеют в УКРАИНЕ свинособаки ************ должно быть конфисковоно под нож....................................................................
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01.09.2022 16:12 Ответить
Ага, злякався він вашої постанови... Жодне російське олігархічне падло в Україні попри різноманітні рішення судів нічого не віддало.
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01.09.2022 16:18 Ответить
Євтушенков цікава фігура. Володів оператором МТС в тому числі його українською дочірньою компанією (тепер Vodafone), посередничав між Путіним і Януковичем - возив Яника на Урал на базу відпочинку трошки позніматись в порнофільмах для архіву ФСБ і в цілому добре провести час в компанії царя. Під час Євромайдану Євтушенков приїздив до Києва і в обхід Яника збирав найкрупніших українських авторитетних бізнесменів - роздавав посули і обіцянки фінансових благ в разі послуху. Потім після краху Яника попав в опалу, навіть сів під домашній арешт і Кремль віджав у нього Башнефть. Погано старався.
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01.09.2022 16:35 Ответить
А у Деріпаска чому не конфісковують ?
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01.09.2022 16:56 Ответить
Так Блазень БоНеВтік же ще місяць тому відзвітував, що мільярди конфіскували!!!
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01.09.2022 17:00 Ответить
Нихуя себе. А оушенплазу в Киеве не??
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01.09.2022 17:09 Ответить
а що там з Альфа Банком??? Чи у зелених фрідмани недоторкані...
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01.09.2022 17:15 Ответить
Однозначно недоторкані. Може ще й закон якийсь приймуть на цю тему.
І будуть у нас в Україні касти недоторканих, непркасаємих и пр.
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02.09.2022 00:42 Ответить
Перший пішов! ВАКС респект і уважуха!
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01.09.2022 18:51 Ответить
Голубой воришка, на ЧУбайса похож.
Євтушенко-в.
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02.09.2022 01:04 Ответить
Прошу не употребляйте нецензурную лексику
Это может стать нормой и в повседневной жизни
Это не круто а просто не интелигентно и безграмотности
Украинский язык настолько богат можно выразиться :
Не гавкай, щур , Лайно,
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02.09.2022 08:15 Ответить
 
 