ВАКС впервые постановил конфисковать активы российского олигарха - Евтушенкова
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Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли решение по иску Министерства юстиции о конфискации активов российского олигарха Владимира Евтушенкова, являющегося основателем холдинга АФК "Система".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Конфискации подлежит недвижимость, которой владел Евтушенков в Украине, его компании, а также другое имущество.
"Удовлетворить требования истца (Минюста) в полном объеме. Применить к Евтушенко В. П. санкции и взыскать в доход государства недвижимое имущество (квартира, земельный участок, инженерный комплекс "Столовая" в Запорожье, нежилое здание площадью 10 тысяч квадратных метров) 59,2% ООО "Смарт Диджитал Солюшенс", 42,1% завод "Вито" и т.д.", - отмечается в постановлении суда.
Представители Евтушенкова будут пять дней на подачу апелляции по решению ВАКС.
Ранее Минюст подал иск в ВАКС о взыскании в доход Украины компаний Евтушенкова. Среди них – акционерное общество "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения", ООО Научно-инженерный центр "ЗТЗ-Сервис", ООО "Электрозавод-ВИТ" и другое имущество.
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Це називається печать інтелекту.
Просто всі розумні люди трішки схожі один на одного.
А ви часом не антисеміт?
Ось якщо ти бідний, як церковна миша, то ти тоді справжній українець.
Зазвичай таких, хто брудну сорочку рве на грудях і репетує - "Я проста людина і тому я бідний", я поправляю - "Ти не простий, ти примітивний і тому ти бідний"
Я теж людство поділяю на нащадків Адама, мавпоїдів (перехідна популяція) та нащадків мавп. Бабушкє привєт!
Не пройшло і півроку (с).
А у него собираются забрать государственную награду Украины (именное огнестрельное оружие) ? Кстати, у путина и медведева тоже есть. Я в декабре петицию писал, предлагал этот вопрос решить на законодательном или судебном уровне - так она не набрала голосов . . .
І будуть у нас в Україні касти недоторканих, непркасаємих и пр.
Євтушенко-в.
Это может стать нормой и в повседневной жизни
Это не круто а просто не интелигентно и безграмотности
Украинский язык настолько богат можно выразиться :
Не гавкай, щур , Лайно,