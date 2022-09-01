ВАКС впервые постановил конфисковать активы российского олигарха - Евтушенкова

Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли решение по иску Министерства юстиции о конфискации активов российского олигарха Владимира Евтушенкова, являющегося основателем холдинга АФК "Система".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Конфискации подлежит недвижимость, которой владел Евтушенков в Украине, его компании, а также другое имущество.

"Удовлетворить требования истца (Минюста) в полном объеме. Применить к Евтушенко В. П. санкции и взыскать в доход государства недвижимое имущество (квартира, земельный участок, инженерный комплекс "Столовая" в Запорожье, нежилое здание площадью 10 тысяч квадратных метров) 59,2% ООО "Смарт Диджитал Солюшенс", 42,1% завод "Вито" и т.д.", - отмечается в постановлении суда.

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Представители Евтушенкова будут пять дней на подачу апелляции по решению ВАКС.

Ранее Минюст подал иск в ВАКС о взыскании в доход Украины компаний Евтушенкова. Среди них – акционерное общество "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения", ООО Научно-инженерный центр "ЗТЗ-Сервис", ООО "Электрозавод-ВИТ" и другое имущество.