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ВАКС вперше постановив конфіскувати активи російського олігарха - Євтушенкова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

володимир,євтушенков

Судді Вищого антикорупційного суду ухвалили рішення за позовом Міністерства юстиції щодо конфіскації активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, який є засновником холдингу АФК "Система".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Конфіскації підлягає нерухомість, якою володів Євтушенков в Україні, його компанії, а також інше майно.

"Задовольнити вимоги позивача (Мін’юсту) у повному обсязі. Застосувати до Євтушенка В. П. санкції та стягнути в дохід держави нерухоме майно (квартира, земельна ділянка, інженерний комплекс "Їдальня" у Запоріжжі, нежитлова будівля площею 10 тисяч квадратних метрів, 59,2% ТОВ "Смарт Діджитал Солюшенс", 42,1% завод "Віто" і т.д.", - зазначається в постанові суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунін про конфіскацію майна росіян в Україні: Протягом більш ніж трьох місяців дії відповідного закону влада спромоглася подати лише один позов

Представники Євтушенкова матимуть п’ять днів на подання апеляції щодо рішення ВАКС.

Раніше Мін’юст подав позов до ВАКС про стягнення в дохід України компаній Євтушенкова. Серед них - акціонерне товариство "Український науково-дослідний проєктно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування", ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс", ТОВ "Електрозавод-ВІТ" та інше майно.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+20
А коли за Бабломойського візьметеся? Його і в Америці з нетерпінням чекають.
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01.09.2022 15:53
+15
Слуги народа украли тысячи тонн гумпомощи в Запорожье - YouTube

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01.09.2022 16:00
+8
Слуги народа украли тысячи тонн гумпомощи в Запорожье - YouTube
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01.09.2022 16:03
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А коли за Бабломойського візьметеся? Його і в Америці з нетерпінням чекають.
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01.09.2022 15:53 Відповісти
Не дочекаються, схоже
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01.09.2022 15:54 Відповісти
В Украине грохнут?
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01.09.2022 21:55 Відповісти
Слуги народа украли тысячи тонн гумпомощи в Запорожье - YouTube

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01.09.2022 16:00 Відповісти
Схожий на Білла Гейтса, і знову #ид. Таке враження, що китайців не найбільше на цій планеті
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01.09.2022 15:53 Відповісти
Нє, він із російських селян.
Це називається печать інтелекту.
Просто всі розумні люди трішки схожі один на одного.
А ви часом не антисеміт?
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01.09.2022 15:59 Відповісти
А тебе переклинює "семітсво"?!!!
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01.09.2022 16:04 Відповісти
Не так переклинює, просто цікаво спостерігати тенденцію у таких примітивів - будь-хто, хто розумніший і успішніший за нього, обов'язково ж#д.
Ось якщо ти бідний, як церковна миша, то ти тоді справжній українець.
Зазвичай таких, хто брудну сорочку рве на грудях і репетує - "Я проста людина і тому я бідний", я поправляю - "Ти не простий, ти примітивний і тому ти бідний"
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01.09.2022 16:26 Відповісти
Примітиви не в курсі, що понад 90% відсотків семітів - араби, тому скрізь недоречно ліплять свій тупий маніпулятивний жупел "антисемітизм", демонструючи цим свою дурість і примітивну хитрожопість.
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01.09.2022 16:38 Відповісти
Дурість не дурість, а 80-90 % мільярдерів мають антропологічні ознаки належності до народу семітської групи. А також прізвища, або імена. Парадокс.
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01.09.2022 19:00 Відповісти
Таблоїдна маячня, яка взагалі нн має стосунку до мого коментаря.
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01.09.2022 23:02 Відповісти
Як скажете ...
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02.09.2022 11:07 Відповісти
Як сказати? Для себе визначив, шо є євреї, є #иди і є #идяри. Перші, як правило, освідчені, добре виховані і не дуже багаті, тому що не поклоняються "золотому тельцю". Як приклад, Поптніков. Другі не дуде освідчені, не виховані і готові продатись за 30 серебреників. І ось треті... Коломойський, наприклад. Махровий прохіндей, по якому не одна буцигарня плаче. Гейтса я згадав лише тому, що він десь між першим та другим типом - обдурив IBM, впаривши їм наскороруч зроблену операційну систему, до того ж, не власну, і понеслось. Але то таке, стосовно третіх - навіщо їм це? Усіх і усе скупити? Це шляхетно по вашому? Тоді я антисеміт
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01.09.2022 19:28 Відповісти
Ну тоді і я з вами трошки однодумець.
Я теж людство поділяю на нащадків Адама, мавпоїдів (перехідна популяція) та нащадків мавп. Бабушкє привєт!

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01.09.2022 20:14 Відповісти
Лід рухнувся (с).
Не пройшло і півроку (с).
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01.09.2022 15:56 Відповісти
Довго думали ?
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01.09.2022 15:59 Відповісти
Можно один вопрос :

А у него собираются забрать государственную награду Украины (именное огнестрельное оружие) ? Кстати, у путина и медведева тоже есть. Я в декабре петицию писал, предлагал этот вопрос решить на законодательном или судебном уровне - так она не набрала голосов . . .
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01.09.2022 16:00 Відповісти
Слуги народа украли тысячи тонн гумпомощи в Запорожье - YouTube
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01.09.2022 16:03 Відповісти
нАЖИВАЮТСЯ НА КРОВИ
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02.09.2022 00:37 Відповісти
Нє па божескі ета! ЖЕК нє одобряєт!
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01.09.2022 16:07 Відповісти
Еще не вечер........Да все чем владеют в УКРАИНЕ свинособаки ************ должно быть конфисковоно под нож....................................................................
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01.09.2022 16:12 Відповісти
Ага, злякався він вашої постанови... Жодне російське олігархічне падло в Україні попри різноманітні рішення судів нічого не віддало.
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01.09.2022 16:18 Відповісти
Євтушенков цікава фігура. Володів оператором МТС в тому числі його українською дочірньою компанією (тепер Vodafone), посередничав між Путіним і Януковичем - возив Яника на Урал на базу відпочинку трошки позніматись в порнофільмах для архіву ФСБ і в цілому добре провести час в компанії царя. Під час Євромайдану Євтушенков приїздив до Києва і в обхід Яника збирав найкрупніших українських авторитетних бізнесменів - роздавав посули і обіцянки фінансових благ в разі послуху. Потім після краху Яника попав в опалу, навіть сів під домашній арешт і Кремль віджав у нього Башнефть. Погано старався.
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01.09.2022 16:35 Відповісти
А у Деріпаска чому не конфісковують ?
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01.09.2022 16:56 Відповісти
Так Блазень БоНеВтік же ще місяць тому відзвітував, що мільярди конфіскували!!!
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01.09.2022 17:00 Відповісти
Нихуя себе. А оушенплазу в Киеве не??
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01.09.2022 17:09 Відповісти
а що там з Альфа Банком??? Чи у зелених фрідмани недоторкані...
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01.09.2022 17:15 Відповісти
Однозначно недоторкані. Може ще й закон якийсь приймуть на цю тему.
І будуть у нас в Україні касти недоторканих, непркасаємих и пр.
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02.09.2022 00:42 Відповісти
Перший пішов! ВАКС респект і уважуха!
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01.09.2022 18:51 Відповісти
Голубой воришка, на ЧУбайса похож.
Євтушенко-в.
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02.09.2022 01:04 Відповісти
Прошу не употребляйте нецензурную лексику
Это может стать нормой и в повседневной жизни
Это не круто а просто не интелигентно и безграмотности
Украинский язык настолько богат можно выразиться :
Не гавкай, щур , Лайно,
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02.09.2022 08:15 Відповісти
 
 