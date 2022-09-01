ВАКС вперше постановив конфіскувати активи російського олігарха - Євтушенкова
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Судді Вищого антикорупційного суду ухвалили рішення за позовом Міністерства юстиції щодо конфіскації активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, який є засновником холдингу АФК "Система".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Конфіскації підлягає нерухомість, якою володів Євтушенков в Україні, його компанії, а також інше майно.
"Задовольнити вимоги позивача (Мін’юсту) у повному обсязі. Застосувати до Євтушенка В. П. санкції та стягнути в дохід держави нерухоме майно (квартира, земельна ділянка, інженерний комплекс "Їдальня" у Запоріжжі, нежитлова будівля площею 10 тисяч квадратних метрів, 59,2% ТОВ "Смарт Діджитал Солюшенс", 42,1% завод "Віто" і т.д.", - зазначається в постанові суду.
Представники Євтушенкова матимуть п’ять днів на подання апеляції щодо рішення ВАКС.
Раніше Мін’юст подав позов до ВАКС про стягнення в дохід України компаній Євтушенкова. Серед них - акціонерне товариство "Український науково-дослідний проєктно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування", ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс", ТОВ "Електрозавод-ВІТ" та інше майно.
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Це називається печать інтелекту.
Просто всі розумні люди трішки схожі один на одного.
А ви часом не антисеміт?
Ось якщо ти бідний, як церковна миша, то ти тоді справжній українець.
Зазвичай таких, хто брудну сорочку рве на грудях і репетує - "Я проста людина і тому я бідний", я поправляю - "Ти не простий, ти примітивний і тому ти бідний"
Я теж людство поділяю на нащадків Адама, мавпоїдів (перехідна популяція) та нащадків мавп. Бабушкє привєт!
Не пройшло і півроку (с).
А у него собираются забрать государственную награду Украины (именное огнестрельное оружие) ? Кстати, у путина и медведева тоже есть. Я в декабре петицию писал, предлагал этот вопрос решить на законодательном или судебном уровне - так она не набрала голосов . . .
І будуть у нас в Україні касти недоторканих, непркасаємих и пр.
Євтушенко-в.
Это может стать нормой и в повседневной жизни
Это не круто а просто не интелигентно и безграмотности
Украинский язык настолько богат можно выразиться :
Не гавкай, щур , Лайно,