ВАКС вперше постановив конфіскувати активи російського олігарха - Євтушенкова

Судді Вищого антикорупційного суду ухвалили рішення за позовом Міністерства юстиції щодо конфіскації активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, який є засновником холдингу АФК "Система".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Конфіскації підлягає нерухомість, якою володів Євтушенков в Україні, його компанії, а також інше майно.

"Задовольнити вимоги позивача (Мін’юсту) у повному обсязі. Застосувати до Євтушенка В. П. санкції та стягнути в дохід держави нерухоме майно (квартира, земельна ділянка, інженерний комплекс "Їдальня" у Запоріжжі, нежитлова будівля площею 10 тисяч квадратних метрів, 59,2% ТОВ "Смарт Діджитал Солюшенс", 42,1% завод "Віто" і т.д.", - зазначається в постанові суду.

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Представники Євтушенкова матимуть п’ять днів на подання апеляції щодо рішення ВАКС.

Раніше Мін’юст подав позов до ВАКС про стягнення в дохід України компаній Євтушенкова. Серед них - акціонерне товариство "Український науково-дослідний проєктно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування", ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс", ТОВ "Електрозавод-ВІТ" та інше майно.