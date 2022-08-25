Вблизи итальянского побережья затонула яхта стоимостью $50 млн, принадлежащая российскому олигарху Айвазяну. ВИДЕО
В заливе Сквиллаче на побережье Италии затонула яхта "Май Сага". Владельцем яхты итальянские СМИ называют Геннадия Айвазяна, совладельца холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателя совета директоров компании "Крутрейд".
Как сообщает Цензор.НЕТ, стоимость затонувшей яхты составляет 50 миллионов долларов.
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+16 акаб акабіч
показать весь комментарий25.08.2022 10:37
+16 Ольга Жмудовська
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+14 Grigori Shmidt
показать весь комментарий25.08.2022 10:43
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Все кровати сдвинули на одну сторону.
Он яхты уже не желает!
На кацапіі кожний другий олігарх , не рахуючи першого мають
иілліонні яхти , а народ сидить на ямах , замість унітазів , сміх тай годі
А лишь отрицательно вертикальное положение!
Так що, він ще й відшкодування отримає...
Зазвичай якщо пожежа. Але тут її не видно.
Скоріш за все армяша вирішив повторити "подвиг" Варяга.