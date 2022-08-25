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Вблизи итальянского побережья затонула яхта стоимостью $50 млн, принадлежащая российскому олигарху Айвазяну. ВИДЕО

В заливе Сквиллаче на побережье Италии затонула яхта "Май Сага". Владельцем яхты итальянские СМИ называют Геннадия Айвазяна, совладельца холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателя совета директоров компании "Крутрейд".

Как сообщает Цензор.НЕТ, стоимость затонувшей яхты составляет 50 миллионов долларов.

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Италия (1645) олигарх (1026) россия (95502) яхта (75)


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Топ комментарии
+16
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25.08.2022 10:37
+16
так нє доставайся жє ти нікаму
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25.08.2022 10:40
+14
Решила спрятаться от санкций под водой...
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25.08.2022 10:43
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Это просто глубокий вираж.
Все кровати сдвинули на одну сторону.
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25.08.2022 10:32 Ответить
А айвазяна в ванной утопить.
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25.08.2022 10:32 Ответить
Аяяй! 9 вал в дєйствії. Ой як жаль.
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25.08.2022 10:33 Ответить
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25.08.2022 10:37 Ответить
так нє доставайся жє ти нікаму
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25.08.2022 10:40 Ответить
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25.08.2022 11:34 Ответить
Нефиг Укрпочте тратить бумагу-талант художника-время-деньги на какого-то айвазяна.
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25.08.2022 11:35 Ответить
Потрясное зрелищє!
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25.08.2022 10:41 Ответить
Решила спрятаться от санкций под водой...
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25.08.2022 10:43 Ответить
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25.08.2022 11:39 Ответить
Бавовна вже в Италии... яхта Абрамовича стоит в турецком порту курорта Бодрум..стоит почти миллиард долларов...Интерпол ищет плохо..если даже я знаю где искать...
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25.08.2022 10:43 Ответить
ХитрО армяшка придумал. И яхту не конфискуют из-за санкций и компенсацию от страховой получит.
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25.08.2022 10:44 Ответить
сначала будет расследование, потом, если выяснится, что это страховой случай, выплата на счет! а потом окажется, что счета этого плебея заблокированны и всё что он получит - толстый армянский волосатый буй
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25.08.2022 11:31 Ответить
Как пришла так и пошла
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25.08.2022 10:44 Ответить
🇦🇿🔱💪
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25.08.2022 10:47 Ответить
gloria ai partigiani italiani! 😂
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25.08.2022 10:52 Ответить
Каланторян, семьньян, авесян, ********, яйцализян, фу *****, армяшки такая мерзкая *****, Азербайджан ***** этих цыган вонючих до Еревана
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25.08.2022 10:57 Ответить
З початку відео видно, що італійці замість рятувального човна відправили на місце аварії плаваючу капличку. Хотіли спочатку провести сеанс екзорцизму а вже потім - (якщо буде час і натхнення) рятувати?
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25.08.2022 10:59 Ответить
невдало трюмну воду спустили))
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25.08.2022 11:02 Ответить
І в Італії курять.......
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25.08.2022 11:05 Ответить
маринист ****
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25.08.2022 11:10 Ответить
Врагу не сдается тупой Айвазян
Он яхты уже не желает!
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25.08.2022 12:37 Ответить
Так бесславно погиб флагман армянского флота...
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25.08.2022 11:59 Ответить
Бюджет арменii за рiк..
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25.08.2022 16:07 Ответить
новость, которая своей силой и своевременностью даст столько новой энергии боневтику, что он на радостях отдаст приказ начать освобождение Украины от рашистских оккупантов...
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25.08.2022 12:10 Ответить
Такі новини нас тішать 😡😀
На кацапіі кожний другий олігарх , не рахуючи першого мають
иілліонні яхти , а народ сидить на ямах , замість унітазів , сміх тай годі
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25.08.2022 12:14 Ответить
Ни хлопка, ни задымления,
А лишь отрицательно вертикальное положение!
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25.08.2022 12:38 Ответить
у айвазавского девичья фамилия айвазян
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25.08.2022 12:59 Ответить
Певно самого "айвазяна" на човнику не було - х*й би воно потонуло, с такою купою гівна на борту...
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25.08.2022 13:05 Ответить
Приємно, звичайно, але ж яхта застрахована.
Так що, він ще й відшкодування отримає...
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25.08.2022 13:12 Ответить
Такі яхти просто так не тонуть, тим паче в гарну погоду.
Зазвичай якщо пожежа. Але тут її не видно.
Скоріш за все армяша вирішив повторити "подвиг" Варяга.
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25.08.2022 13:37 Ответить
Відповідь здається дуже проста - отримати страховку за яхту. Всі судна страхують.
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25.08.2022 13:46 Ответить
" Хорошо пошел, ногами вниз ..."
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25.08.2022 13:49 Ответить
Ну вот хде енот, когда он так нужен?)))
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25.08.2022 14:38 Ответить
руzzкие айвазяны яхту купили, а смывным бачком унитаза чи Скарабеевой пользоваться так и не научились.. и попа-дают не в рай, а просто дохнут
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25.08.2022 15:26 Ответить
Хайские арабы(эр мэн?-ворованное слово) отняв в России власть у евреев забрали и русский уголь,как и организовав через министра торговли Мантуряна всякие "пятерочки" и "магниты", торговлю мебели и даже прихватили суперприбыльный ,совсеми гостиницами страны,-" Ростуризм" с Зариной Догузяном. А говорят про какието русофобии.
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25.08.2022 16:19 Ответить
Опять Зорян со Шкиряком поработали?
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25.08.2022 18:29 Ответить
Не знаю хто це зробив, але йому треба задонатити на квиток до Турції...
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25.08.2022 23:29 Ответить
 
 