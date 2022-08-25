Вблизи итальянского побережья затонула яхта стоимостью $50 млн, принадлежащая российскому олигарху Айвазяну. ВИДЕО

В заливе Сквиллаче на побережье Италии затонула яхта "Май Сага". Владельцем яхты итальянские СМИ называют Геннадия Айвазяна, совладельца холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателя совета директоров компании "Крутрейд".

Как сообщает Цензор.НЕТ, стоимость затонувшей яхты составляет 50 миллионов долларов.

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