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Обстрелы Харьковщины: ракетному удару подверглось стратегическое предприятие, один человек ранен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

В Харькове накануне, 31 августа, ракетному удару подверглось стратегическое госпредприятие, один человек получил ранения.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным следствия, 31 августа около 13:30 оккупанты обстреляли из ракет территорию государственного предприятия стратегического значения на Харьковщине. В результате обстрела поврежден ряд помещений. В настоящее время известно об одном раненом человеке", - говорится в сообщении.

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Уголовное производство открыто по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется Управлением СБ Украины в Харьковской области.
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Топ комментарии
+9
Ну зебил же не подписывает закон о выводе стратегических предприятий в тыл--результат налицо.
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01.09.2022 19:16
+6
Ну нахрена корректировать, они стреляют навмання, а тут оказалось стратегический завод, ждите повторных прилетов
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01.09.2022 19:16
+5
Не переймайтесь, падпалковнік Люся, ввечері пояснить, що це така ловля ракет "на живця",- все по плану...
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01.09.2022 19:33
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Ну зебил же не подписывает закон о выводе стратегических предприятий в тыл--результат налицо.
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01.09.2022 19:16 Ответить
Таке підприємство не так просто перевести.
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01.09.2022 19:39 Ответить
За полгода???:?
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01.09.2022 19:54 Ответить
результат в том, что предприятие НЕ работало, потому и один человек ранен - сторож
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01.09.2022 19:40 Ответить
Не работало. А оборудование вывезли?????
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01.09.2022 19:49 Ответить
Воно застаріло років на 40
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01.09.2022 20:35 Ответить
И что? Дать разбомбить или как в лугандоне попилить на металл???
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02.09.2022 00:36 Ответить
Ну нахрена корректировать, они стреляют навмання, а тут оказалось стратегический завод, ждите повторных прилетов
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01.09.2022 19:16 Ответить
А звідки ти знаєш що там дійсно завод? Нещодавні хаймарси з дерева тебе не дивують?
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01.09.2022 19:27 Ответить
Хаймерси з дерева стратегічний об'єкт? В них навіть є приміщення і сидять люди?
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01.09.2022 19:37 Ответить
Ви надто буквально сприйняли мої слова. Там може бути пусте приміщення. Я просто знаю на початку дещо про "попадання" але говорити про це очевидно не буду.
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01.09.2022 19:44 Ответить
дуринда не виляй сракою,я уже по фотці впізнав що то за завод,тому не *****
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01.09.2022 22:07 Ответить
С тобою все ясно. Ти досі так і не зрозумів як деза може працювати
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01.09.2022 22:11 Ответить
клоун зеленый - в спам.
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02.09.2022 07:47 Ответить
суля по фотке кукурузник на ремонте
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01.09.2022 19:41 Ответить
Клоун. а где ты у нас тыл видел ? Дебилоид безмозглый !Ракеты летят всюду.
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01.09.2022 19:21 Ответить
А что, все города обстреливают так как Харьков, Николаев и Марик?
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01.09.2022 19:55 Ответить
Не переймайтесь, падпалковнік Люся, ввечері пояснить, що це така ловля ракет "на живця",- все по плану...
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01.09.2022 19:33 Ответить
сторожа ранили
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01.09.2022 19:39 Ответить
стратегический Харьковский авиа завод по распилу бабла 30 лет
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01.09.2022 19:40 Ответить
ХАЗ вже давно банкрот. Стратегічного там тільки назва залишилась.
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01.09.2022 19:45 Ответить
а истребители су и миг это перэдовое оборудование мира...)
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01.09.2022 20:49 Ответить
***** ще один розумово-відсталий,поясни мені як так,наші Су та Міг ******* орків тоді? може все таки значення має той хто ними керує,а не те що техніка тіпа гівно?
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01.09.2022 23:04 Ответить
пишов нахий это всеравно шо ты на москыиче 412 будешь тягаться с бмв так и техника отсталая
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02.09.2022 09:11 Ответить
миг 29 и так как москвич 412 а тут зрада от зеленского
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01.09.2022 20:48 Ответить
Живу в 2км от автозавода, он разбит полностью
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01.09.2022 22:18 Ответить
Коли вже, нарешті, Україна почне бити по стратегічних об"єктах москалоти? На їх території? Ок, хтось в ОПі каже, що, мовляв нам західні партнери забороняють бити по москалям зброєю, яку вони нам надають. Добре. Але ж чому ми не б"ємо по москальській наволочі нашою, українською, зброєю??? Бо українська Армія ще на початку широкомасшьабного вторгнення 25.02.22. наносила ракетні удари по аеродромах Ростова-на-дону та по аеродрому в Таганрозі, а потім раптом подібні обстріли припинились. Хто дав команду військовим не стріляти по території москальської орди??? Можливо ті, хто дав команду не взривати мости через Чонгар?? Коли вже про-москальська мерзота з ОП відповідатиме за зраду перед українським народом?
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01.09.2022 22:21 Ответить
 
 