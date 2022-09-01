Обстрелы Харьковщины: ракетному удару подверглось стратегическое предприятие, один человек ранен

В Харькове накануне, 31 августа, ракетному удару подверглось стратегическое госпредприятие, один человек получил ранения.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным следствия, 31 августа около 13:30 оккупанты обстреляли из ракет территорию государственного предприятия стратегического значения на Харьковщине. В результате обстрела поврежден ряд помещений. В настоящее время известно об одном раненом человеке", - говорится в сообщении.

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Уголовное производство открыто по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется Управлением СБ Украины в Харьковской области.