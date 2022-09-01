Обстріли Харківщини: ракетного удару зазнало стратегічне підприємство, одна людина поранена

У Харкові напередодні, 31 серпня, ракетного удару зазнало стратегічне держпідприємство, одна людина отримала поранення.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За даними слідства, 31 серпня близько 13:30 окупанти обстріляли з ракет територію державного підприємства стратегічного значення на Харківщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку приміщень. На даний час відомо про одну поранену особу", - йдеться у повідомленні.

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Кримінальне провадження відкрито за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України). Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБ України в Харківській області.