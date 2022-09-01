Зеленский обсудил с главой МИД Дании Кофодом восстановление инфраструктуры Николаевщины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом во время его визита в Киев заявил о важности согласия Дании присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.
"Рад снова видеть в Киеве министра иностранных дел Дании Эппе Кофода. Ценим политическую, финансовую, оборонную поддержку Украины со стороны Дании в это сложное время. А также помощь нашим людям, которые покинули свои дома из-за войны. Для нас очень важно, что Дания согласилась приобщиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области. Спасибо за все, что вы делаете для нашей страны, и за этот визит", - подчеркнул Зеленский.
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Люди гибнут,страна на волоске ,а он всё об Украине думает - шо ещё можно сбудивнычить...
влада в інших країнах міняється, умови теж...
про що вони говорили ???
Вопрос: как этой зебильной власти денег дать, чтоб они их не разокрали?
Пи.Си. Особисто голосував за Пороха і не тому, що він білий та пухнастий, а тому, що із "двух зол вибірают меньшеє, а із двух жоп большую"😝😝😝😝😝😜🤪
Все-таки Порох, при всіх своїх недоліках (гріхах, як то: свою рідню в партію імені себе пропхав, з фабрикою у Ліпецьку мутив, тощо) і безвіза добився, про який нам лишень втирав недолугий колгоспний бухгалтер, і Томос, організував, і почав, хоч із скрипом, але розвивати армію, але охлосу захотілось хлєба і зрєліщ, - тож отримуйте та по всій морді і не скавуліть
Пи.Пи.Си. Був би живий Чорновіл голосував би за нього, але, на жаль, не все склалось, так, як хотілось.
Усе, шановні, на добраніч, - мийти ратички і в люлю, а мені пора завтра до праці, стояти на сторожі енергетичної безпеки нашої неньки 🤗