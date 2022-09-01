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Дания (441) Зеленский (16483) Николаевская область (1868)

Зеленский обсудил с главой МИД Дании Кофодом восстановление инфраструктуры Николаевщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кофод

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом во время его визита в Киев заявил о важности согласия Дании присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

"Рад снова видеть в Киеве министра иностранных дел Дании Эппе Кофода. Ценим политическую, финансовую, оборонную поддержку Украины со стороны Дании в это сложное время. А также помощь нашим людям, которые покинули свои дома из-за войны. Для нас очень важно, что Дания согласилась приобщиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области. Спасибо за все, что вы делаете для нашей страны, и за этот визит", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Путин - маленький человек и не выиграет войну с Украиной, - министр иностранных дел Дании Кофод
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Топ комментарии
+9
Кто про шо а вшивый про баню...
Люди гибнут,страна на волоске ,а он всё об Украине думает - шо ещё можно сбудивнычить...
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01.09.2022 19:22
+8
ви нам тільки дайте гроші, а ми знайдемо у який асфальт їх сп*здити!
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01.09.2022 19:33
+7
Продал бы виллу в Италии и помог бы....
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01.09.2022 19:21
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Миколаївщину вже не обстрілюють?
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01.09.2022 19:19 Ответить
Телятко в срац1, а в1н його вже р1же.
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01.09.2022 19:23 Ответить
Ипашат, 25 минут назад очередная тревога закончилась. Правда прилетов не было слышно, но утром и днем далеко, но слышно... Успокаиваю жену что это наша арта работает, пугается сильно...
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01.09.2022 19:24 Ответить
Пока обстреливают пора строить.. война все спишет!
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01.09.2022 20:48 Ответить
Продал бы виллу в Италии и помог бы....
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01.09.2022 19:21 Ответить
Нормальні патріоти купують віли в Марбельї, по сусідству с ******, щоб йому патріотично дулі давать
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01.09.2022 19:24 Ответить
Купить виллу чтобы дули крутить? Может это бабло отдать нашим парням на передке? Они там такие дули накрутят, что и в бункере на Урале будет слышно
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01.09.2022 19:27 Ответить
Кто про шо а вшивый про баню...
Люди гибнут,страна на волоске ,а он всё об Украине думает - шо ещё можно сбудивнычить...
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01.09.2022 19:22 Ответить
війна можу бути кілька років.
влада в інших країнах міняється, умови теж...
про що вони говорили ???
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01.09.2022 19:25 Ответить
Може там не всі зєбіли, щоб оце брати та владу мінять
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01.09.2022 19:28 Ответить
Уже ни терпится денежки распиливать, ох уж и упырь зеленый.
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01.09.2022 19:26 Ответить
*********** плете🤔 Цікаво, а оті 73 про'цента, що за нього галасували теж такі вумні,- ржунімагу, ******, яке воно недолуге, навіть страшно уявитии, що про нього думають представники інших держав, коли він їм плете, як Юхим ногами, про відбудову.
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01.09.2022 19:27 Ответить
ви нам тільки дайте гроші, а ми знайдемо у який асфальт їх сп*здити!
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01.09.2022 19:33 Ответить
Головне - щоб не давали доступу "великим будівельникам" з ОПУ до грошей.Бо побудують на "п'ятак" а запишуть на "сотню".
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01.09.2022 19:39 Ответить
Стоимость суперсовременной компьютеризованной трассы *Скандинавия* 7млн.долл.1км. Стоимость москальской МКАД 20млн.долл.км.
Вопрос: как этой зебильной власти денег дать, чтоб они их не разокрали?
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01.09.2022 19:41 Ответить
Ответ: "Никак, а точнее каком кверху, тоесть не давать от слова "вообще" 😁
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01.09.2022 20:05 Ответить
Це божевілля, вони би відбудовували, сподобалось велике крадівництво, сьогодні потрібно просити збою щоб знищити рашистів, а вони шукають кошти на відбудову чого ? чи допомагати рашистам?, це цирк на дроті
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01.09.2022 19:43 Ответить
А є з ким обговорити звільнення окупованних територій?
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01.09.2022 19:43 Ответить
С министром инстр. дел обсуждать инфраструктуру города, когда городу прилетает каждый день по 10 ракет в среднем 6 месяцев. Даже пусть через день. Что дальше тут сказать? Да не стоило и начинать конечно обсуждать это. То ли мы в кино, или оперетку какую смотрим, или палата -6 опять бунтует?
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01.09.2022 19:49 Ответить
Ні, то дядько Оруелл в куточку плаче...
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01.09.2022 20:08 Ответить
ніхто нічого недасть. європа вже бачить як зеленський і його команда розкрав гуманітарну допомогу у Запоріжжі. А казали що росія бреше про розкрадання допомоги.
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01.09.2022 19:52 Ответить
Кто бы не говорил, только не расейские мародеры
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02.09.2022 01:12 Ответить
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02.09.2022 06:25 Ответить
Про массовое воровство в Запорожье..и области....єто трєш...
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01.09.2022 20:04 Ответить
Модеро...можешь удалять... В Ютьюбе я все рассказал... даавно давно...
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01.09.2022 20:06 Ответить
А ту мерзоту лише "велике будівництво" хвилює. А що ж, поістратілся, Папі-мамі будиночок за 8 мільяйонів долярів в Ізраїлі купив? Купив. Лєнку-ополчєнку з дітями утримувати треба? Треба. Ну й самому щось також на будусчєє. а тут ще ж і ігарьвальїч, і друзья квартальні. Так що мусить пацан шуршати, а то його самого ще й на счьотчик поставити можуть, а то ж таке... Так що ви там ваюйтє, а у пацанов сваі праблєми...
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01.09.2022 20:07 Ответить
Нє, ну шо вибрали, шановні українці, те і хавайте, але чому тим гівном мають давитись інші 27 відсотків, які за це не галасували, щось ця дерьмократія явно підозріло ******* 💩
Пи.Си. Особисто голосував за Пороха і не тому, що він білий та пухнастий, а тому, що із "двух зол вибірают меньшеє, а із двух жоп большую"😝😝😝😝😝😜🤪
Все-таки Порох, при всіх своїх недоліках (гріхах, як то: свою рідню в партію імені себе пропхав, з фабрикою у Ліпецьку мутив, тощо) і безвіза добився, про який нам лишень втирав недолугий колгоспний бухгалтер, і Томос, організував, і почав, хоч із скрипом, але розвивати армію, але охлосу захотілось хлєба і зрєліщ, - тож отримуйте та по всій морді і не скавуліть
Пи.Пи.Си. Був би живий Чорновіл голосував би за нього, але, на жаль, не все склалось, так, як хотілось.
Усе, шановні, на добраніч, - мийти ратички і в люлю, а мені пора завтра до праці, стояти на сторожі енергетичної безпеки нашої неньки 🤗

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01.09.2022 20:27 Ответить
 
 