Зеленский обсудил с главой МИД Дании Кофодом восстановление инфраструктуры Николаевщины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом во время его визита в Киев заявил о важности согласия Дании присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

"Рад снова видеть в Киеве министра иностранных дел Дании Эппе Кофода. Ценим политическую, финансовую, оборонную поддержку Украины со стороны Дании в это сложное время. А также помощь нашим людям, которые покинули свои дома из-за войны. Для нас очень важно, что Дания согласилась приобщиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области. Спасибо за все, что вы делаете для нашей страны, и за этот визит", - подчеркнул Зеленский.

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